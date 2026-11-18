Symbolfoto – Bild KI-generiert

Rüsselsheim – In der Grundversorgung steigt der Arbeitspreis zum 1. Januar 2027 von 38,70 auf 42,34 Cent je Kilowattstunde brutto. Die Differenz beträgt 3,64 Cent, nicht 3,64 Euro, und entspricht einer Erhöhung um rund 9,4 Prozent. Der monatliche Grundpreis bleibt unverändert bei 13,48 Euro brutto. Das steht in der amtlichen Bekanntmachung der Energieversorgung Rüsselsheim GmbH; ein Kunde berichtet, das persönliche Schreiben sei erst am 18. November im Briefkasten gelegen.

Die Bekanntmachung der allgemeinen Preise für die Grundversorgung und die Ersatzfolgeversorgung Strom gilt im Netzgebiet der Energieversorgung Rüsselsheim GmbH, die öffentlich unter der Marke der Stadtwerke Rüsselsheim auftritt. Das Preisblatt im DIN-A-Format trägt die interne Bezeichnung 26–6688 und wurde laut Dateieigenschaften am 16. November um 8:11 Uhr MEZ erstellt. Auf der Internetseite der Stadtwerke ist die neue Preistabelle bereits veröffentlicht, auch die Tarifübersicht nennt für die Grundversorgung denselben Sprung: 38,70 Cent je Kilowattstunde bis zum 31. Dezember 2026, 42,34 Cent ab dem 1. Januar 2027, Grundpreis 13,48 Euro im Monat, jeweils inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer. Netto liegen die Werte bei 32,52 und 35,58 Cent sowie 11,33 Euro. Die rechnerische Probe geht auf: 32,52 mal 1,19 ergibt 38,70, 35,58 mal 1,19 ergibt 42,34. Es handelt sich um den Tarif der gesetzlichen Grundversorgung für Haushaltskunden und vergleichbare Abnehmer ohne registrierende Leistungsmessung, von den Stadtwerken auch als SWR-Basis bezeichnet.

Als Grund für die Preisanpassung nennt das amtliche Blatt „gestiegene interne Kosten und Beschaffungskosten, Netzentgelte sowie staatlich veranlasste Umlagen und Abgaben“. In der Übersicht der tatsächlichen Preisbestandteile wird das transparenter als jede Kurzformel. Die Stromsteuer bleibt in der Kalkulation für 2027 unverändert bei 2,050 Cent je Kilowattstunde netto. Unverändert bleiben auch die Konzessionsabgabe von 1,590 Cent, der Netz-Grundpreis von 45,98 Euro im Jahr und das Entgelt für den Messstellenbetrieb, das für eine moderne Messeinrichtung 21,01 Euro im Jahr beträgt. Was steigt, sind die bundesweiten Umlagen und das Netzentgelt. Die Umlage nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz geht von 0,446 auf 0,451 Cent netto, der Aufschlag für besondere Netznutzung – früher als Umlage nach Paragraph 19 der Stromnetzentgeltverordnung bekannt – von 1,559 auf 2,027 Cent, die Offshore-Netzumlage nach dem Energiewirtschaftsgesetz von 0,941 auf 1,143 Cent. Das Netzentgelt im Arbeitspreis steigt von 7,540 auf 8,190 Cent netto. Zusammen erhöhen sich diese einfließenden Kostenbelastungen von 14,126 auf 15,451 Cent. Der restliche Sprung steckt im „tarifbezogenen Saldo“ zur Deckung der Beschaffungs-, Vertriebs-, Service- und Sachkosten: von 18,394 auf 20,129 Cent netto. 1,325 plus 1,735 ergeben genau die 3,060 Cent, um die der Netto-Arbeitspreis steigt; inklusiv Mehrwertsteuer sind das die 3,64 Cent brutto.

Diese Aufschlüsselung bestätigt die im Kundenbrief genannten Zuschläge, sobald man die dort verwendeten Bruttopfennige in Nettowerte zurückrechnet. Plus 0,774 Cent brutto beim Netznutzungsentgelt entsprechen 0,650 Cent netto – also exakt dem Anstieg des Arbeitspreises im vorläufigen Preisblatt der Energieversorgung Rüsselsheim für die Entnahme ohne Leistungsmessung im Niederspannungsnetz, von 7,54 auf 8,19 Cent, veröffentlicht am 15. Oktober, gültig ab dem 1. Januar 2027. Der Netz-Grundpreis bleibt dort ebenfalls bei 45,98 Euro im Jahr. Plus 0,006 Cent brutto bei der KWKG-Umlage, plus 0,56 Cent brutto beim Aufschlag für besondere Netznutzung und plus 0,24 Cent brutto bei der Offshore-Umlage entsprechen den von den Übertragungsnetzbetreibern auf ihrer Plattform netztransparenz.de veröffentlichten Nettosätzen für nicht privilegierte Letztverbraucher. Die drei Umlagen sind bundesweit festgesetzt, nicht speziell in Rüsselsheim erfunden. Das Netzentgelt dagegen ist der vom örtlichen Verteilnetzbetreiber veröffentlichte Arbeitspreis; er enthält typischerweise auch die Kosten vorgelagerter Netze. Vorgelagerter Netzbetreiber ist die Mainzer Netze GmbH. Das 2027er-Netzblatt ist ausdrücklich vorläufig: Es handelt sich um Prognosewerte, der Netzbetreiber behält sich vor, die Entgelte vor dem 1. Januar 2027 anzupassen.

Was der Brief nicht leistet und was auch die Bekanntmachung offenlässt, darf nicht hineingelesen werden. Es gibt darin keine Zusage, dass ein versprochener Bundesrabatt den neuen Arbeitspreis bereits gemindert hat. Die Stromsteuer steht für 2027 weiterhin mit 2,050 Cent in der Tabelle. Es gibt keine Angabe zu Unterschriften, und der konkrete Adressat eines Kundenbriefs gehört nicht in die Öffentlichkeit. Festzuhalten ist nur: Ein Haushalt in Rüsselsheim hat uns das Schreiben zugänglich gemacht und angegeben, es sei am 18. November zugegangen. Die Stadtwerke selbst weisen in solchen Mitteilungen auf ein Sonderkündigungsrecht und auf den günstigeren Online-Tarif hin. Auf der öffentlich einsehbaren Tarifübersicht, die sich ausdrücklich nur an mögliche Neukunden richtet, steht der Tarif „Rüssel-Strom Online“ derzeit mit 34,97 Cent je Kilowattstunde Arbeitspreis und 15,00 Euro monatlichem Grundpreis, brutto, bei einer Laufzeit von einem Monat und mit dem Hinweis auf Ökostrom. Ob ein Bestandskunde der Grundversorgung genau diesen Preis erhält, sagt die Seite nicht; die Konditionen für bereits gebundene Kunden liegen in den Vertragsunterlagen.

Was die Erhöhung für einen typischen Haushalt bedeutet, lässt sich aus den amtlichen Preisen selbst ausrechnen und ist als eigene Berechnung zu kennzeichnen. Bei einem Jahresverbrauch von 2.500 Kilowattstunden – eher eine kleinere Wohnung als ein großes Einfamilienhaus – steigt nur der Arbeitspreis, der Grundpreis bleibt gleich. 2.500 mal 3,64 Cent ergeben 91,00 Euro brutto im Jahr. Bei 3.500 Kilowattstunden, einem oft als Familienhaushalt herangezogenen Richtwert, wären es 127,40 Euro brutto im Jahr. Zum Vergleich, ebenfalls als eigene Rechnung und nur unter der Voraussetzung, dass der derzeit veröffentlichte Neukundenpreis des Online-Tarifs gelten und unverändert bleiben würde: 2.500 Kilowattstunden kosteten in der Grundversorgung 2027 rund 1.220 Euro brutto inklusive Grundpreis, im Online-Tarif rund 1.054 Euro. Das wäre eine Differenz von etwa 166 Euro – keine Garantie, sondern eine Gegenüberstellung der öffentlich genannten Zahlen.

Ob der Brief zu spät kam, beantwortet nicht das Gefühl im Briefkasten, sondern das Gesetz. Für die Grundversorgung gilt Paragraph 5 Absatz 2 der Stromgrundversorgungsverordnung: Änderungen der Allgemeinen Preise werden jeweils zum Monatsbeginn und erst nach öffentlicher Bekanntgabe wirksam, die mindestens sechs Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Zeitgleich mit der öffentlichen Bekanntgabe muss der Grundversorger eine briefliche Mitteilung an den Kunden versenden und die Änderung auf seiner Internetseite veröffentlichen; darin sind Umfang, Anlass und Voraussetzungen sowie der Hinweis auf das Kündigungsrecht anzugeben. Sechs Wochen vor dem 1. Januar 2027 ist Freitag, der 20. November 2026. Ein Zugang am 18. November liegt damit noch vor diesem Stichtag. Das Gesetz stellt auf die öffentliche Bekanntgabe und den Versand des Briefes ab, nicht allein auf den Tag, an dem der Umschlag geöffnet wird. Die Preisbekanntmachung war am 18. November bereits im Netz, das PDF trägt das Erstellungsdatum 16. November. Ein rechtlicher Verstoß gegen die Sechs-Wochen-Frist ist aus diesen Daten nicht abzuleiten. Das im Schreiben angeführte Sonderkündigungsrecht zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens folgt für Energielieferverträge aus Paragraph 41 Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes, der für Haushaltskunden eine Unterrichtung spätestens einen Monat vorher verlangt; in der Grundversorgung ist die Stromgrundversorgungsverordnung die speziellere und hier strengere Regelung. Unabhängig davon kann die Grundversorgung nach der Verordnung ohnehin mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden.

Genau dieser Preisaufrieb trifft auf ein Entlastungsversprechen der schwarz-roten Koalition, das sich in der veröffentlichten Rüsselsheimer Tabelle noch nicht als Senkung wiederfindet. Im Koalitionsvertrag „Verantwortung für Deutschland“ heißt es wörtlich, Union und SPD wollten „Unternehmen und Verbraucher in Deutschland dauerhaft um mindestens fünf Cent pro kWh mit einem Maßnahmenpaket entlasten“. Als Sofortmaßnahme sollten „die Stromsteuer für alle auf das europäische Mindestmaß“ gesenkt und „Umlagen und Netzentgelte“ reduziert werden; Ziel sei zudem, die Netzentgelte dauerhaft zu deckeln. An späterer Stelle ist von „schnellen Entlastungen um mindestens fünf Cent pro kWh“ die Rede, „in einem ersten Schritt“ durch die Stromsteuersenkung für alle „so schnell wie möglich“ und durch die Reduzierung der Übertragungsnetzentgelte. Eine „Strompreisbremse“ im Sinne des früheren Strompreisbremsegesetzes ist das nicht. Jenes Instrument der vorherigen Legislatur ist etwas anderes als das Fünf-Cent-Paket der neuen Koalition. Beides in einem Satz zu einer Fälschung zu erklären, vermengt zwei verschiedene Rechtslagen.

Was von diesem Paket bisher gesetzlich ankam, ist enger als die Sofortmaßnahme „für alle“. Mit Kabinettsbeschluss vom 3. September 2025 senkte die Bundesregierung die Stromsteuer dauerhaft auf den EU-Mindestsatz für das produzierende Gewerbe sowie die Land- und Forstwirtschaft. Private Haushalte blieben beim Regelsteuersatz von 2,05 Cent je Kilowattstunde. Zugleich wurde ein Bundeszuschuss zu den Übertragungsnetzkosten beschlossen, der allen Stromkunden zugutekommen soll. Im Energiewirtschaftsgesetz ist für das Kalenderjahr 2026 ein Zuschuss von 6,5 Milliarden Euro festgeschrieben. Die bereits zuvor beschlossene Abschaffung der Gasspeicherumlage entlastet die Gas-, nicht die Stromrechnung. Die drei Strom-Umlagen, die das Rüsselsheimer Preisblatt für 2027 ausweist, steigen gleichwohl. Und das örtlich veröffentlichte Netzentgelt im Arbeitspreis steigt um 0,650 Cent netto, obwohl es 2026 bereits unter dem Eindruck des Bundeszuschusses stand. Der Zuschuss gilt nur den Übertragungsnetzen, nicht automatisch jedem Posten des Verteilnetzes. Für 2027 bis 2029 sehen der Regierungsentwurf und der Bericht des Haushaltsausschusses (Bundestagsdrucksachen 21/8236 und 21/9175) einen niedrigeren jährlichen Zuschuss von 5,525 Milliarden Euro vor. Ob und wann die vorläufigen Rüsselsheimer Netzentgelte nach dieser Gesetzeslage noch einmal angepasst werden, steht im Preisblatt nicht.

Am selben 18. November, an dem der Kundenbrief nach Angaben des Haushalts im Kasten lag, veröffentlichte das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung unter der Überschrift „Stromsteuer sinkt – Spritpreisdeckel kommt“ eine neue politische Verständigung der Koalition. Demnach soll die Stromsteuer ab dem 1. Januar 2027 auch für private Haushalte von derzeit 2,05 Cent auf 0,1 Cent je Kilowattstunde sinken, zunächst bis zum 31. Dezember 2027; ein Kabinettsbeschluss solle zeitnah erfolgen. Bundeskanzler Friedrich Merz wird mit den Worten zitiert, man mache, was man versprochen habe. Das ist eine Ankündigung, noch kein Gesetz und schon gar keine geänderte Zeile im Rüsselsheimer Preisblatt, das die Steuer weiter mit 2,050 Cent enthält. Würde die Senkung Gesetz und vollständig in den Arbeitspreis durchgereicht, entfielen 1,95 Cent netto oder rund 2,32 Cent brutto – ein großer Teil der jetzt ausgewiesenen 3,64 Cent, aber nicht der gesamte Aufschlag. Bei 2.500 Kilowattstunden wären das rechnerisch rund 58 Euro brutto im Jahr; es bliebe, wiederum als eigene, bedingte Rechnung, ein Restanstieg. Ob, wann und in welcher Form eine solche Weitergabe in der Grundversorgung wirksam würde, hängt vom Gesetz, von der Bekanntmachung und von den Fristen der Stromgrundversorgungsverordnung ab. Den veröffentlichten Preis von 42,34 Cent darf man deshalb heute nicht um eine noch nicht beschlossene Steuerreform kürzen.

Unterm Strich steht damit für Rüsselsheim zum Jahreswechsel ein klar bezifferter Aufschlag in der Grundversorgung, eine gesetzliche Frist, die nach den vorliegenden Daten noch eingehalten erscheint, und ein bundespolitisches Entlastungsversprechen, das in der Preistabelle von 2027 bisher nicht als Senkung auftaucht. Wer den Cent-Betrag in Euro verwandelt, macht aus einer spürbaren, aber belegten Erhöhung eine Zahl, die so nicht in der Bekanntmachung steht. Wer umgekehrt so tut, als sei die Rechnung der Haushalte bereits um fünf Cent entlastet, liest in dasselbe Blatt etwas hinein, was dort nicht steht. Die korrekten Werte sind eindeutig: 3,64 Cent brutto mehr je Kilowattstunde, Grundpreis unverändert, Stromsteuer in der Kalkulation noch unangetastet, Netzentgelt und Umlagen höher, Beschaffungs- und Vertriebssaldo höher. Alles andere ist entweder Politik, die noch Gesetz werden muss – oder Meinung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Cent ist kein Euro. Wer die Einheit vertauscht, macht aus einer spürbaren Erhöhung eine Schockzahl, die so nicht in der amtlichen Mitteilung steht. Die korrekte Größe reicht völlig, um den Ärger zu begründen. Übertreibung schwächt den Befund, sie stärkt ihn nicht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Entlastung wurde als Sofortmaßnahme für alle versprochen, nicht bloß für Fabriken und Höfe. Wer die Haushalte zuerst ausnimmt, Umlagen steigen lässt und selbst unter einem Bundeszuschuss höhere Netzentgelte veröffentlicht, darf sich nicht wundern, wenn in der Grundversorgung unterm Strich nicht weniger, sondern mehr auf der Rechnung steht. Eine neue Ankündigung an dem Tag, an dem die Erhöhung im Briefkasten liegt, ist noch kein abgesenkter Preis. Versprochen ist nicht gebucht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine gesetzliche Preisbremse aus einer früheren Legislatur ist nicht dasselbe wie ein Entlastungsversprechen der neuen Koalition. Beides zu einer Fälschung zu erklären, macht die Kritik unscharf und nimmt der Sache die Belege. Was zählt, ist nicht die Wortmarke, mit der Politik verkauft wird, sondern ob der versprochene Nachlass tatsächlich auf der Jahresabrechnung ankommt. Solange er dort nicht steht, bleibt er ein Anspruch – kein bereits gewährter Rabatt.

Was meinen Sie: Reicht die angekündigte Stromsteuersenkung, oder muss der Grundversorger die neuen Preise noch einmal neu rechnen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Energieversorgung Rüsselsheim GmbH, Bekanntmachung der allgemeinen Preise für die Grundversorgung und die Ersatzfolgeversorgung Strom, gültig ab 1. Januar 2027: https://www.stadtwerke-ruesselsheim.de/de/Privatkunden/Energie-Wasser/Strom/Tarifuebersicht/Bekanntmachung-Allgemeine-Preise-Strom.html

§ 5 Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV), gesetze-im-internet.de: https://www.gesetze-im-internet.de/stromgvv/__5.html

Presse- und Informationsamt der Bundesregierung / Der Bundeskanzler: Stromsteuer sinkt – Spritpreisdeckel kommt, 18. November 2026: https://www.bundeskanzler.de/bk-de/aktuelles/stromsteuer-spritpreisdeckel-bundesregierung-2461514

Bitte Telegram-Kanal folgen https://t.me/pressecop24