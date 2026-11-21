Symbolfoto – Bild KI-generiert

Montreal – Astronomen unter Leitung der Université de Montréal haben bei der Suche nach Planeten ein ungewöhnliches Dreifachsystem entdeckt: Ein Roter Zwerg und zwei Weiße Zwerge bilden das System Welopōʻai, rund 28 Lichtjahre von der Erde entfernt. Laut der am 19. November 2026 in „Astronomy & Astrophysics“ veröffentlichten Studie ist es das nächste bekannte Dreifachsystem mit mehreren Weißen Zwergen. Die BILD-Überschrift, die Sterne „dürfte es gar nicht geben“, geht auf ein Zitat eines Mitautors zurück – gemeint ist: Die Forscher haben noch keine saubere Erklärung, wie der Rote Zwerg die Riesenphase seines Nachbarn überstanden hat. Gegen Naturgesetze verstößt das System nicht.

Die BILD veröffentlichte den Text von Konstantin Marrach am Samstag, dem 21. November 2026, um 12.13 Uhr unter der Überschrift „Nur 28 Lichtjahre von der Erde entfernt: Forscher entdecken Sterne, die es gar nicht geben dürfte“. Die Zeitung schildert, Astronomen der Universität Montreal hätten einen Roten Zwerg nach Planeten abgesucht und dabei bemerkt, dass sich der Stern viel stärker bewegte als erwartet. Ein unsichtbarer, schwerer Begleiter entpuppte sich als Weißer Zwerg; ein zweiter Weißer Zwerg weiter draußen war bereits bekannt. Die Kombination sei außergewöhnlich. BILD zitiert Studienleiter Étienne Artigau und Mitautor Patrick Dufour. Die meisten Grundangaben halten der Prüfung stand – einige Details bleiben ungenau oder fehlen.

Primärquelle ist die Fachstudie „Welopōʻai: A peculiar triple system 8 pc from the Sun“ von Étienne Artigau und Kollegen, die laut der Universität am 19. November 2026 im Fachjournal Astronomy & Astrophysics erschien und als Vorabdruck auf dem Server arXiv vorliegt. Zum Team gehören Forscher des Trottier-Instituts für Exoplanetenforschung (IREx) in Montreal, der Université Laval, des Canada-France-Hawaii Telescope und weiterer Einrichtungen. Ergänzend gibt es eine Pressemitteilung der Universität Montreal vom 19. November. Die Darstellung „Astronomen der Universität Montreal“ ist damit vereinfacht: Es ist ein internationales Team unter Montrealer Leitung.

Wie weit ist das System entfernt? Die Studie nennt 8,46 Parsec. Ein Parsec entspricht etwa 3,26 Lichtjahren, das ergibt rund 27,6 Lichtjahre. Die von BILD und Universität genannten „28 Lichtjahre“ sind eine korrekte Rundung. Auch der Vergleich mit Proxima Centauri in gut vier Lichtjahren Entfernung und einem Milchstraßendurchmesser von rund 100.000 Lichtjahren ist astronomisches Standardwissen. „Fast vor unserer Haustür“ ist eine anschauliche Zuspitzung: Mit heutigen Raumsonden wäre die Strecke in Zehntausenden Jahren nicht zu schaffen. In der unmittelbaren Sonnenumgebung, also innerhalb weniger Dutzend Lichtjahre, sind die meisten Sterne Rote Zwerge; Dreifachsysteme mit zwei Weißen Zwergen sind dort nach dem Stand der Studie eine echte Ausnahme.

Wie wurde der verborgene Begleiter entdeckt? Laut Studie und Pressemitteilung mit dem Infrarot-Spektropolarimeter SPIRou am Canada-France-Hawaii Telescope auf dem Maunakea auf Hawaii. Das Gerät misst winzige Geschwindigkeitsänderungen eines Sterns, die von Planeten verursacht werden. Beim Roten Zwerg mit der Katalogbezeichnung IRAS 21500+5903 zeigten die über 4,8 Jahre verteilten Messungen aber Schwankungen von rund 16 Kilometern pro Sekunde von Spitze zu Spitze – laut Universität mehr als tausendmal größer als erwartet. Mit dem Instrument ‘Alopeke am Gemini-North-Teleskop gelang dann die direkte Aufnahme des lichtschwachen Begleiters. Diese Instrumente nennt die BILD nicht.

Die Zahlen aus der Studie sind beeindruckend präzise. Der Rote Zwerg, Spektraltyp M4, hat 0,4189 Sonnenmassen. Der neu entdeckte innere Weiße Zwerg bringt 0,6180 Sonnenmassen auf die Waage – er ist also schwerer als der Stern, den er umkreist. Die Massebestimmung ist auf 0,7 Prozent genau, laut den Autoren die präziseste dynamische Messung eines Weißen Zwergs innerhalb von 20 Parsec. Seine Oberflächentemperatur liegt bei rund 5210 Kelvin, er kühlt seit etwa 5,3 bis 5,5 Milliarden Jahren ab. Beide Partner umkreisen einander in einem Abstand von 4,644 Astronomischen Einheiten mit einer Umlaufzeit von etwa 9,83 Jahren. Die BILD-Angabe „etwa alle zehn Jahre“ stimmt.

Der äußere Weiße Zwerg, katalogisiert als WD 2150+591, steht projiziert rund 123,9 Astronomische Einheiten vom inneren Paar entfernt; seine Umlaufzeit liegt laut Studie bei über 1000 Jahren. Eine Astronomische Einheit ist der mittlere Abstand Erde–Sonne. Die BILD schreibt nur „deutlich weiter außen“, ohne Zahl. Die Systemteile tragen die Namen Welopōʻai Aa, Ab und B. Der Name stammt aus dem hawaiianischen Programm „A Hua He Inoa“ des ‘Imiloa Astronomy Center und verbindet „welo“ für ein vererbtes Familienmerkmal mit „pōʻai“ für eine Umlaufbahn – sinngemäß ein „Pfad der Familienmerkmale“.

Wie selten ist das System? Die BILD schreibt zurückhaltend, die Kombination sei „außergewöhnlich“. Die Studie wird konkreter: Welopōʻai sei das nächste bekannte Dreifachsystem mit mehreren Weißen Zwergen und habe kein bekanntes Gegenstück innerhalb von 30 Parsec, also knapp 100 Lichtjahren. Die Universität formuliert, im Umkreis von 100 Lichtjahren sei kein vergleichbares System bekannt. Eine Aussage, das System sei weltweit einzigartig, treffen die Forscher nicht. Es ist eine Aussage über die bekannte Nachbarschaft der Sonne. Je weiter man ins All blickt, desto unvollständiger wird die Bestandsaufnahme; dass ein noch näheres oder ähnlich gebautes System bisher nicht auftauchte, macht Welopōʻai für die Astronomie der Sonnenumgebung besonders wertvoll.

Und was bedeutet „dürfte gar nicht existieren“? Laut Pressemitteilung war der innere Weiße Zwerg einst ein Stern mit rund 40 Prozent mehr Masse als die Sonne. Als Roter Riese blähte er sich auf das Mehrhundertfache seiner Größe auf. Der Rote Zwerg muss dabei so nah gewesen sein, dass eine dramatische Wechselwirkung nahezu unvermeidlich war; oft wird der Begleiter verschluckt oder beide verschmelzen. Hier aber überlebte der Rote Zwerg und kreist auf einer überraschend weiten, stabilen Bahn. Dufour wird mit den Worten zitiert, das System sollte nicht existieren, es gebe „keine saubere Erklärung“, wie es entstanden sei. Das ist eine offene Forschungsfrage, kein Widerspruch zur Physik. Die Universität selbst spricht von einem bemerkenswerten System, nicht von einem Verstoß gegen bekannte Naturgesetze. Wer die Schlagzeile liest, ohne das Zitat im Zusammenhang zu sehen, bekommt leicht den Eindruck, hier sei etwas Unmögliches gefunden worden – das behaupten die Autoren so nicht.

Die BILD vermischt dabei zwei Rätsel. Dass der Rote Zwerg „erst später eingefangen“ wurde oder „Material von einem Begleiter aufgenommen“ habe, diskutiert die Studie tatsächlich – aber als mögliche Erklärungen für ein anderes Paradox: Die Weißen Zwerge deuten auf ein Systemalter von 9 bis 11 Milliarden Jahren, der Rote Zwerg wirkt dagegen auffallend metallreich und dreht sich vergleichsweise schnell, also eher jung. Ein Einfang wäre laut Studie in der Lebenszeit des Universums sehr unwahrscheinlich; für eine Anreicherung müsste ein unrealistisch großer Teil der ausgestoßenen Metalle des Riesen auf dem Roten Zwerg gelandet sein. Die Autoren halten keine dieser Erklärungen für überzeugend und schreiben, das System könne schlicht ein seltener Ausreißer sein.

Was die BILD noch weglässt: Am inneren Weißen Zwerg fanden die Forscher einen vorläufigen Hinweis auf einen Infrarot-Überschuss, der auf Staub in seiner Umgebung hindeuten könnte. Und Mitautor Charles-Antoine Parent, Student an der Université Laval, betonte, zunächst seien auch ein Neutronenstern oder sogar ein Schwarzes Loch als Begleiter nicht auszuschließen gewesen. Erst die Aufnahmen mit Gemini klärten den Fall. Die nächsten Beobachtungen sollen laut Universität die Schwerkraftwechselwirkungen zwischen den drei Sternen genauer erfassen. Gerade weil die Massen so genau bekannt sind, eignet sich das System als Prüfstein für Modelle, wie enge Mehrfachsterne ihre späten Lebensphasen überstehen – und warum ausgerechnet dieser Rote Zwerg noch auf einer vergleichsweise weiten Bahn kreist.

Der Schlusssatz der BILD, auch die Sonne werde einst als Weißer Zwerg enden, ist zutreffend und deckt sich mit der Pressemitteilung: Weiße Zwerge sind das Endstadium der meisten Sterne, einschließlich der Sonne. Das wird allerdings erst in mehreren Milliarden Jahren geschehen. Das Zitat Artigaus – „Wir haben eigentlich nach Planeten gesucht. Stattdessen haben wir etwas viel Überraschenderes gefunden“ – ist korrekt aus der englischen Mitteilung übersetzt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wissenschaft lebt von Überraschungen, und diese hier ist eine schöne. Wer nach Planeten sucht und einen toten Stern findet, zeigt, wie viel wir über unsere unmittelbare Umgebung im All noch nicht wissen. Das ist kein Grund für Mystik, sondern ein Grund für Neugier und für mehr Geld für Grundlagenforschung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Schlagzeile von Sternen, die es angeblich nicht geben dürfte, ist trotzdem Effekthascherei. Die Forscher sagen ehrlich, dass ihnen eine Erklärung fehlt. Das ist das Gegenteil eines Naturwunders. Wer so etwas zuspitzt, sollte zumindest dazuschreiben, was die Studie selbst nüchtern feststellt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Bemerkenswert ist auch, wie viel internationale Zusammenarbeit in einer solchen Entdeckung steckt: Teleskope auf Hawaii, Forscher aus mehreren Ländern, ein hawaiianischer Name. Während auf der Erde vieles auseinanderdriftet, zeigt der Blick in den Himmel, was gemeinsam möglich ist.

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Quellen:

Artigau et al.: Welopōʻai: A peculiar triple system 8 pc from the Sun, Astronomy and Astrophysics, 19.11.2026 (arXiv-Vorabdruck): https://arxiv.org/abs/2611.24533

Université de Montréal, UdeMnouvelles: Astronomers discover remarkable triple-star system just 28 light-years from Earth, 19.11.2026: https://nouvelles.umontreal.ca/en/article/2026/11/18/astronomers-discover-remarkable-triple-star-system-just-28-light-years-from-earth

BILD: Nur 28 Lichtjahre von der Erde entfernt: Forscher entdecken Sterne, die es gar nicht geben dürfte, 21.11.2026: https://www.bild.de/leben-wissen/wissenschaft/seltenes-sternen-trio-entdeckt-forscher-raetseln-ueber-kosmische-nachbarn-6b004aa839a3e8110f0e4183

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