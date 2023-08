mRNA COVID-Impfstoffe, die sich über AEROSOLS von geimpft auf ungeimpft ausbreiten!

Neue begutachtete Forschung, die in der Zeitschrift ImmunoHorizons veröffentlicht wurde, zeigt, dass Personen, die gegen das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) „geimpft“ wurden, durch die Injektionen erzeugte Antikörper durch Aerosole auf ungeimpfte Personen übertragen können.

Aufgrund der langen Maskenmandate, die das Land während der „Pandemie“ mehrere Jahre lang plagten, beschlossen Wissenschaftler der University of Colorado, sich genauer anzusehen, ob vollständig gejagte Menschen mRNA-generierte Antikörper auf ihre vollständig nicht gejagten Peers übertragen können oder nicht. Es stellt sich heraus, dass sie es können.

Mit einer Kombination von Tests zum Nachweis von SARS-CoV-2-spezifischen Antikörpern in den getragenen Masken von vollständig gejagten Labormitgliedern identifizierten die Forscher die vom Immunsystem produzierten Proteine, die den Blutkreislauf zirkulieren und fremde Substanzen wie Viren und Bakterien neutralisieren.

„In Übereinsagungen mit den von anderen berichteten Ergebnissen identifizierten die Forscher sowohl Immunglobulin-G (IgG) als auch Immunglobulin-A-A-Antikörper im Speichel von geimpften Personen und auf ihren Masken“, erklären Berichte.

„Basierend auf ihren Beobachtungen haben die Forscher die Hypothese aufgestellt, dass Tröpfchen oder aerosolisierte Antikörpertransfer zwischen Individuen auftreten könnten, ähnlich wie Tröpfchen und aerosolisierte Viruspartikel auf dem gleichen Weg übertragen werden.

(Verwandt: Um den durch mRNA-COVID-Injektionen geschädigten Herzmuskel zu „reparieren“, veröffentlichte der Drogenriese Moderna eine zweite Injektion, auch mit mRNA.)

COVID-Impfstoff „Verschütten“ liefert „passive Immunisierung“ für Ungeimpfte

Um ihre Hypothese zu testen, erhielten und verglichen die Forscher Nasenabstriche von nicht-jabbed-Kindern, die in vollständig-jabbed, vollständig nicht-jabbed- und COVID-positiven Haushalten lebten. Auf dieser Grundlage erfuhren sie, dass ein hohes IgG in den Nasen von vollständig gejagten Eltern „erheblich“ mit einem Anstieg des intranasalen IgG bei vollständig nicht gejagten Kindern aus demselben Haushalt verbunden war.

Vergleichsweise zeigten Nasenabstriche von Kindern, die in völlig nicht bespritzten Haushalten lebten, was bedeutet, dass niemand in der Familie wegen COVID injiziert wurde, ein „vollständiges Defizit an SARS-CoV-2-spezifischen Antikörpern.

„Mit anderen Worten, ihre Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine Aerosolübertragung von Antikörpern zwischen COVID-19-geimpften Eltern und ihren Kindern auftreten kann – und die Tendenz zu diesem Transfer hängt direkt mit der Menge an nasalen oder oralen Antikörpern zusammen, die bei denjenigen gefunden werden, die Impfstoffe erhalten haben“, erklären Berichte.

Was diese Forschung definitiv zeigt, ist, dass das „Verschütten“ von Impfstoffen“ sehr real ist und dass ungeimpfte Menschen von ihren vollständig geimpften Freunden und Familienmitgliedern „passiv immunisiert“ werden, wann immer sie in ihrer Nähe sind und ihre verdorbenen Aerosole einatmen.

„Aber dies würde den ‚Beosten‘ eine minimale Immunität bieten, da die ursprünglichen mRNA-Impfstoffe so wenig Schutz bieten“, kommentierte Brian Hooker, Chief Scientific Officer bei Children’s Health Defense, über den Mangel an Schutz, der durch passive Immunisierung entsteht.

Nicht nur sind die vollständig gejagten nicht vor allem geschützt, was mit Covid zu tun hat, sondern auch die vollständig nicht gejappten, die sie mit Antikörper-gepeppten Aerosolen kontaminieren. Am Ende wird jeder mit den gleichen toxischen Chemikalien verschmutzt, von denen Hooker warnt, dass sie aufgrund einer ähnlichen „molekularen Nachamykose zwischen den COVID-19 Ig [Immglobulin]-Antikörpern und menschlichen Proteinen“ Autoimmunität und „alle Arten von Reaktionen“ bei Umstehenden verursachen können.

Andere Studien haben gezeigt, dass molekulare Mimität zwischen Fremdmolekülen und menschlichen Molekülen eine Autoimmunreaktion hervorrufen kann, die dazu führt, dass Antikörper falsch funktionieren und gegen menschliche Proteine interagieren.

Wenn diese Ig-Antikörper durch Aerosole von Mensch zu Mensch übertragen werden können, dann gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass Spike-Proteine, die durch COVID-Injektionen erzeugt werden, nicht auch übertragen werden können, sagt Hooker.

„Dies könnte zu einer Immunisierung der Umstehenden sowie zu Problemen im Zusammenhang mit der Toxizität von Spike-Protein für Blutkreislaufkomponenten und andere Gewebe führen“, erklärte er.

Laut der französischen Apothekerin und Biologin Helene Banoun zirkulieren Spike-Proteine, die vom Körper hergestellt werden, nachdem es für COVID gestochen wurde, als Exosomen oder extrazelluläre Vesikel, die aus Zellen freigesetzt werden, die Spike-Protein durch den Kreislauf transportieren.

Es gibt nie einen guten Grund, sich für COVID spritzen zu lassen. Erfahren Sie mehr auf Vaccines.news.

