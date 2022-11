Neuer WHO-Pandemievertrag in der Endphase würde die US-Verfassung außer Kraft setzen

Heute bringen wir Ihnen ein wirklich bombardisches Interview und eine kritische Geschichte über den neuen Pandemievertrag der WHO, der speziell geschrieben wurde, um die Verfassung der Vereinigten Staaten und alle nationalen Gesetze in jeder Nation weltweit außer Kraft zu setzen. Woher wissen wir das? Weil Vertragsexperte Dr. Francis Boyle studierte die vorgeschlagene Vertragssprache und legt alles im heutigen knallharten Interview dar (siehe unten). Er ist der Autor des Biological Weapons Anti-Terrorism Act von 1989 und Experte für das Lesen und Schreiben von Verträgen. Und heute gibt er seine bisher stärkste Warnung aus.

Dr. Boyle ist der Autor eines kürzlich erschienenen Buches mit dem Titel „Resisting Medical Tyranny„, und im heutigen Interview warnt er offen davor, dass dieser neue WHO-Vertrag – genannt „WHO CA+“ – darauf abzielt, eine globale medizinische Diktatur zu entfesseln, die Ihre lokalen Ärzte, Krankenhäuser und Kliniken außer Kraft setzen und sie zwingen würde, die WHO-

Lesen Sie den Vertrag selbst unter diesem Link von Keionline.org:

https://www.keionline.org/wp-content/uploads/ADVANCE_for_16_November_A_INB3_3_E.pdf

Wenn dieser Link verschwindet, haben wir eine Sicherungskopie auf NN-Servern:

https://www.naturalnews.com/Files/ADVANCE_for_16_November_A_INB3_3_E.pdf

Im Wesentlichen verwandelt der neue WHO-Pandemievertrag die ganze Welt in einen medizinischen Polizeistaat im chinesischen Stil, in dem souveräne Nationen, Staaten und Einzelpersonen selbst keinerlei anerkannte Rechte auf Gesundheitsfreiheit haben.

Anders ausgedrückt, wenn Biden diesen Vertrag unterzeichnet, wird das, was China seinem eigenen Volk während der COVID-Lockdowns angetan hat, bald nach Amerika kommen.

Joe Biden beabsichtigt Berichten zufolge, diesen Vertrag so schnell wie möglich zu unterzeichnen, sobald die endgültige Sprache abgeschlossen ist. Und von diesem Tag an müssen Regierungen auf der ganzen Welt nur noch ihre eigenen gekochten biologischen Waffen gegen ihr eigenes Volk freisetzen, um die Bestimmungen dieses Vertrags in Gang zu setzen. Dr. Boyle sagte mir im Interview ausdrücklich, dass Regierungen „Verbrechen auf Nürnberger Ebene gegen Zivilisten“ entfesseln und dass dieser neue WHO-Vertrag Völkermordregierungen die „Zähne“ gewährt, die sie brauchen, um ihre eigene Bevölkerung zu sperren, einzusperren oder auszurotten.

Dr. Boyle fordert eine weltweite Warnung und bittet darum, dass dieses Interview weit verbreitet wird, um den Alarm zu schlagen.

Sie haben unsere Erlaubnis, das Interview unten erneut zu veröffentlichen. Bitte geben Sie Dr. Boyle und ich bei Brighteon.com.

Es geht um Macht und Kontrolle, Gewinne für Big Pharma und darum, die kommunistisch geführte WHO für lokale Gesundheitsreaktionen verantwortlich zu machen.

James Roguskis Substack-Artikel taucht in den „Konzeptuellen Nullentwurf“ des WHO-Pandemievertrags ein und warnt davor, was sich darin befindet. Er teilt einen Überblick mit dem Titel: „Zehn Dinge, die jeder über den vorgeschlagenen Pandemievertrag wissen sollte“. Dieser Überblick warnt davor, dass der WHO-Pandemievertrag niemals „natürliche“ oder „Vitamine“ oder „Kräuter“ erwähnt, sondern großen Wert auf die Medikamente und obligatorischen Impfstoffe von Big Pharma legt.

Schlimmer noch, der WHO-Pandemievertrag fordert eine globale Zensur gegen alle, die mit der WHO nicht einverstanden sind, und ermöglicht es der WHO zu diktieren, welche Stimmen oder Organisationen von Technologieplattformen entfernt werden sollten. Im Wesentlichen macht es die WHO zum „Ministerium der Wahrheit“.

Hier ist ein Bild, das zusammenfasst, was im WHO-Vertragstext (bisher) gefunden wurde:

Sehen Sie sich das Interview mit Dr. Francis Boyle hier – und überall reposten

Hier ist das vollständige Interview mit Dr. Francis Boyle, aufgenommen gestern. Er hatte gerade das Studium des CA+-Pandemievertrags der WHO abgeschlossen, und dies ist das erste öffentliche Gespräch, das er darüber geführt hat.

Dr. Boyle ist der Autor von Resisting Medical Tyranny – Warum die Covid-19-Mandate kriminell sind. In diesem Interview warnt er streng davor, was für die Menschheit kommt, wenn wir diesen globalistischen medizinischen Völkermord und diese Tyrannei nicht stoppen.

Dr. Francis Boyle warnt vor DoD-betriebenen Biowaffenlabors, die mehr Krankheitserreger erzeugen

Neue Informationen, die die Schlussfolgerungen in seinem jüngsten Buch „Resisting Medical Tyranny“ erweitern

Eine Warnung vor „Verbrechen auf Nürnberger Ebene gegen Zivilisten“

Warum das Verteidigungsministerium weiterhin illegale Biowaffenprogramme in der Ukraine durchführt

Wie Regierungen der Welt Biowaffen auf ihre eigene Zivilbevölkerung lossetzen

Der Wunsch der WHO, der globale Diktator zu sein, der über die gesamte Menschheit herrscht

Wie der Vertrag speziell geschrieben wurde, um die nationale Souveränität aufzuheben

Wie gesundheitliche „Notfälle“ geschaffen werden können, um die Menschheit zu versklaven

Die Wahrheit über Monkey Pox, eine im Labor hergestellte biologische Waffe

– Warum Dr. Boyle wurde von den Mainstream-Medien verboten und wird seit zwei Jahrzehnten zensiert

Hören Sie meine vollständige Podcast-Analyse im heutigen Situations-Update

Ich gebe Ihnen die vollständige Analyse (plus andere aktuelle Nachrichten) im heutigen Situation Update Podcast, der auf Brighteon und mehreren Plattformen verfügbar ist:

Der Pandemievertrag der WHO würde alle US-Rechte und die Verfassung ersetzen

Würde europäische Bürokraten für ALLE Entscheidungen der öffentlichen Gesundheit in den USA verantwortlich geben

US-Bürger könnten angewiesen werden, Impfstoffe einzunehmen, gesperrt oder unter Quarantäne gestellt zu werden

Vertrag drängt Big Pharma-Medikamente und Impfstoffe, sagt aber NICHTS über Ernährung oder Kräuter

Regierungen der Welt führen den Bioterrorismus gegen ihre eigenen Bürger durch

Dr. Francis Boyle warnt vor DoD-betriebenen Biowaffenlabors, die mehr Krankheitserreger erzeugen

– Globale Entvölkerung ist das Ziel

– Globale Entvölkerung ist das Ziel „Impfstoffe“ sind auch Entvölkerungsbiowaffen, die entwickelt wurden, um zu verstümmeln und zu töten

Dr. Boyle warnt vor „Verbrechen auf Nürnberger Ebene gegen Zivilisten“

– Grasse Verletzungen der grundlegenden Menschenrechte

– Grobe Verletzungen der grundlegenden Menschenrechte Armeetierarzt stoppt Massenschießen

Wo sind all die Arbeiter hin?

Deutschland warnt die Bürger, sich mit Nahrung und Wasser einzudecken

