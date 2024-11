New York City stellt illegalen Einwanderern nicht mehr Prepaid-Debitkarten zur Verfügung!

New York City (NYC) wird illegalen Einwanderern keine Prepaid-Debitkarten mehr anbieten.

Das Programm zur Bereitstellung von Prepaid-Debitkarten für Migranten, die in von der Stadt finanzierten Hotels übernachten, um ihre eigenen Lebensmittel und andere Notwendigkeiten zu kaufen, umfasste rund 2.600 Migrantenfamilien und wurde im Februar gestartet. Die Pilotphase dieses Programms hat die Steuerzahler der Stadt über 3,2 Millionen Dollar gekostet. (Verwandt: New York City stellt illegalen Einwanderern Prepaid-Debitkarten zur Verfügung.)

In einer Erklärung behauptete William Fowler, ein Sprecher der Stadtregierung, dass dieses Programm erfolgreich bei der Reduzierung der Lebensmittelverschwendung und der Umleitung von Millionen von Dollar zurück in die Wirtschaft der Stadt war. Es war auch in der Lage, den 2.600 Migrantenfamilien, die für die Teilnahme am Programm ausgewählt wurden, „kulturell relevantere Lebensmittel bereitzustellen“. Die Montagekosten machen dieses Programm jedoch unhaltbar.

„Während wir uns in Richtung wettbewerbsfähigerer Verträge für Asylbewerberprogramme bewegen, haben wir uns entschieden, den Notfallvertrag für dieses Pilotprogramm nicht zu verlängern, sobald die einjährige Laufzeit abgelaufen ist“, sagte Fowler und wies darauf hin, dass die Prepaid-Debitkarten bis 2025 ablaufen werden. „Seit über zwei Jahren haben wir mehr als 222.000 Migranten versorgt und gleichzeitig 2 Milliarden Dollar an Asylbewerberkosten eingespart.“

„Dank unserer Umsiedlungsbemühungen, des intensiven Fallmanagements und des landesweit führenden Asylantrags-Helpcenters haben mehr als 160.000 Migranten unser Tierheimsystem verlassen und ihre nächsten Schritte in Richtung Selbstversorgung unternommen. Wir werden weiterhin innovative Pilotprogramme wie das Sofortreaktionskartenprogramm implementieren und daraus lernen, da wir uns jede Woche um Hunderte von Neuankömmlingen kümmern.“

Die Stadt hat geschätzt, dass jede Woche etwa 700 Asylbewerber in die Stadt einreisen. Die Stadt behauptet auch, dass etwa 1.000 im gleichen Zeitraum gehen.

Programme, die Geld sparen sollten, kosteten am Ende mehr

Dieses Programm wurde vom NYC-Rat als Mittel zum Geldsparen gedacht, indem es keine Lebensmittel mehr kaufen musste, die Illegale nicht essen wollten, was zu einer hohen Lebensmittelverschwendung und mehr Lebensmittelkäufen pro Migrant führte. Die Stadt behauptete, dass es halb so viel kostet wie der Lieferservice für verpackte Mahlzeiten, den sie ersetzte.

Die Karten wurden an die 2.600 Familien im Hauptaufnahmezentrum der Stadt im Roosevelt Hotel in Midtown Manhattan verteilt. Eine vierköpfige Familie erhält etwa 350 Dollar pro Woche, um in örtlichen Lebensmittelgeschäften und Bodegas einzukaufen – den einzigen Orten, an denen die Prepaid-Debitkarten verwendet werden können – für Lebensmittel und Babybedarf.

Die Prepaid-Debitkarten wurden der Stadt von dem Finanztechnologieunternehmen Mobility Capital Finance zur Verfügung gestellt, das von der Stadt für einen einjährigen No-Bid-Notfallvertrag zur Ausführung des Programms beauftragt wurde. Es erhielt etwa 400.000 $ an Zahlung für den Betrieb der Karten.

Das Büro des Bürgermeisters von NYC, Eric Adams, gab keinen konkreten Grund an, warum das Programm endet. Das Büro fügte hinzu, dass Migranten, die in von der Stadt finanzierten Hotels übernachten, nach dem Ende des Programms im Januar wieder Mahlzeiten in verpackt erhalten werden. Dank des Eingreifens von City Comptroller Brad Lander wird die Stadt nicht mehr in der Lage sein, Notfallverträge für die Abwicklung von Migrantendiensten abzuschließen.

Sehen Sie sich dieses Video an, in dem es darüber geht, wie die Verurteilung eines Mörders eines 16-Jährigen in New York durch die Tatsache behindert wird, dass der Mörder ein Migrant ist.

Dieses Video stammt aus dem NewsClips-Kanal auf Brighteon.com.

Weitere verwandte Geschichten:

Verfassungsanwalt: Die New Yorker Abtreibungsmaßnahme würde auch das Wahlrecht von Nicht-Staatsbürgern schaffen

.

Der Hausbesitzer im Norden von New York wurde von Einwanderern alarmiert, die illegal die Grenze durch seinen Hinterhof überquerten.

Der Oberste Gerichtshof des Staates New York blockiert den Versuch von Bürgermeister Eric Adams, Texas davon abzuhalten, illegale Aussichtspunkte mit dem Bus nach NYC zu bringen.

Die meisten Verbrechen in New York City werden von Migranten begangen, weil die NYPD nicht aufspüren kann.

Riesig! USA Die Armee bemannt in NYC illegale „Migranten“-Hotels in direkter Verletzung des Possee Comitatus Act.

Zu den Quellen gehören:

DailyMail.co.uk

ABC7NY.com

CBSNews.com

Brighteon.com

newstarget.com