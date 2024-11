Trump kündigt Plan zur Ende der Deep State Korruption in Washington „ein für alle mal“ an!

In einer öffentlichen Ansprache an die Nation skizzierte Präsident Trump, wie er plant, den tiefen Staat Washington vollständig und dauerhaft zu demontieren und gleichzeitig das amerikanische Volk zu befähigen, erneut die Verantwortung für sein eigenes Land zu übernehmen.

Am ersten Tag plant Trump, alle „Schurkenbürokraten und Karrierepolitiker“ zu feuern, was seinen Abbauplänen für die Regierungskorrupte für seine zweite Amtszeit einlängt.

„Ich werde den tiefen Staat zerschmettern und die Regierung wiederherstellen, die vom Volk kontrolliert wird“, sagte Trump. „Erstens werde ich meine Durchführungsverordnung für 2020 sofort neu erlassen, um die Befugnis des Präsidenten wiederherzustellen, Schurken zu entfernen, und ich werde diese Macht sehr aggressiv ausüben.“

„Zweitens werden wir alle korrupten Akteure in unserem nationalen Sicherheits- und Geheimdienstapparat aufräumen, und es gibt viele von ihnen. Die Abteilungen und Agenturen, die als Waffe eingesetzt wurden, werden komplett überarbeitet, so dass gesichtslose Bürokraten nie wieder in der Lage sein werden, konservative Christen oder die politischen Feinde der Linken ins Visier zu nehmen und sie zu verfolgen, was sie jetzt auf einem Niveau tun, von dem niemand glauben kann, dass es überhaupt möglich ist.“

(Verwandt: Jetzt, da Trump für eine zweite Amtszeit angesetzt ist, wird jeder einzelne Rechtsstreit gegen ihn fallen gelassen, einschließlich der Entlassung des Sonderberaters Jack Smith.)

Trump will, dass Regierungsbürokraten von Big Pharma ausgeschlossen werden

An der Front der öffentlichen Gesundheit hat Trump mit Hilfe von Robert F. Kennedy Jr. auch die Pharmaindustrie ins Visier genommen. Er plant, Bundesbürokraten zu verbieten, die Drehtür zwischen Regierung und Big Pharma auszunutzen.

Um dies zu erreichen, sind einige große Reformen in Bezug auf die Amtszeitbeschränkungen für den Kongress erforderlich. Trump will eine Verfassungsänderung, um zu verhindern, dass politische Parasiten wie Nancy Pelosi und Mitch McConnell als ewige öffentliche Wohlfahrtsempfänger in Regierungsämtern campen dürfen.

„Die Amtszeitbeschränkungen im Kongress sind notwendig, um den Aufstieg von Berufspolitikern einzudämmen“, sagte Trump. „Die Wiederwahlquote für Mitglieder des Repräsentantenhauses liegt bei 94 Prozent und ist im letzten halben Jahrhundert nicht unter 80 Prozent gefallen. Die Wiederwahlrate für den Senat im Jahr 2022 lag bei 100 Prozent und ist seit 1982 nicht mehr unter 75 Prozent gefallen.“

Das Problem der Korruption im Geheimdienst steht auch auf Trumps Liste. Er erfuhr aus erster Hand, wie das Federal Bureau of Investigation (FBI) und das Department of Homeland Security (DHS) gegen das amerikanische Volk als Waffe eingesetzt wurden, und jetzt will er es in Ordnung bringen.

„Wir werden die FISA-Gerichte, die so korrupt sind, vollständig reformieren, dass es den Richtern anscheinend egal ist, wenn sie in Haftbefehlsanträgen belogen werden“, sagte Trump weiter über eine andere Säule seines Plans.

„So viele Richter haben so viele Anträge gesehen, von denen sie wissen, dass sie falsch waren, oder zumindest müssen sie es gewusst haben. Sie tun nichts dagegen. Sie werden belogen.“

Trump setzt sich auch dafür ein, das einzurichten, was er die „Wahrheits- und Versöhnungskommission“ nennt, deren Ziel es sein wird, „die Hoaxes und Machtmissbrauchs aufzudecken, die unser Land auseinandergerissen haben“.

Alle Dokumente über Deep-State-Spionage, Zensur und Korruption – „und es gibt viele davon“, so Trump – werden für die Welt veröffentlicht. Dann wird das Gericht der öffentlichen Meinung damit umgehen, was aus dem tiefen Staat wird und wie er letztendlich demontiert, seine Akteure bestraft und das Ganze abgeschafft und aus den Vereinigten Staaten entfernt wird.

Trump ist bereit, sich auf den Weg zu machen, da seine Agenda bereits vor der Amtseinführung Gestalt annimmt. Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Informationen bei Trump.news.

