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Wuppertal – Am Landgericht hat am Dienstag der Prozess gegen einen früheren Manager der Remscheider Vaillant-Gruppe begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 53-Jährigen besonders schwere Bestechlichkeit und Untreue in 124 Fällen vor. Laut Anklage soll er zwischen 2021 und 2025 von mindestens 25 chinesischen Zulieferern umgerechnet 17,5 Millionen Euro Schmiergeld verlangt und erhalten haben, damit diese weiter an das Unternehmen liefern durften. Der Angeklagte schweigt vor Gericht, seine Verteidiger sprechen von einem Rachefeldzug der Ex-Frau und beantragten die Einstellung. Ein Urteil ist nicht gesprochen. BILD macht aus der Anklage bereits einen „Skandal“ und erklärt, wie das „Schmiergeldsystem“ funktioniert habe. Das ist die Sicht der Anklage, nicht der Stand eines Urteils.

Anlass ist ein BILD-Bericht vom 24. November 2026 über den ersten Verhandlungstag. Eine eigene schriftliche Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wuppertal oder des Landgerichts zum Auftakt war öffentlich nicht auffindbar. Die Darstellung stützt sich deshalb auf die Angaben, die Vertreter der Behörde, des Gerichts und des Unternehmens gegenüber der Deutschen Presse-Agentur und dem WDR gemacht haben, sowie auf die Berichte vom Prozess. Ein früherer Beitrag zu diesem Verfahren liegt auf unserer Seite nicht vor. Der Angeklagte und seine Ex-Frau werden hier nicht namentlich genannt.

Der Beschuldigte war bis zu seiner Entlassung Geschäftsführer im industriellen Bereich einer chinesischen Tochtergesellschaft und für das Asiengeschäft zuständig. Im März 2026 wurde er bei der Einreise aus China am Flughafen München festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft. Laut Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert hat er die Vorwürfe in einer Einlassung bestritten und von einer Intrige seiner Frau gesprochen. Die Wuppertaler Staatsanwaltschaft erhebt den Vorwurf, er habe von mindestens 25 Zulieferern wiederholt Geld gefordert, statt um Preisnachlässe zu kämpfen. Im Gegenzug seien Aufträge bei diesen Firmen geblieben. Gezahlt worden sein soll in Renminbi ein prozentualer Anteil am jeweiligen Jahresumsatz mit Vaillant. Zusammengekommen seien umgerechnet 17,5 Millionen Euro; etwaige ältere Zahlungen seien verjährt. Das Landgericht nannte im August gegenüber dem Weser-Kurier die Summe mit 17.485.664,85 Euro und den Zeitraum Januar 2021 bis März 2026. Außerdem sprach das Gericht damals von sieben weiteren Fällen gemeinschaftlichen Betrugs in besonders schwerem Fall. In der Berichterstattung zum Prozessauftakt stehen öffentlich die 124 Fälle Bestechlichkeit und Untreue im Vordergrund.

BILD schreibt, die Ex-Frau habe „den Skandal ans Licht“ gebracht, und fasst die Vorwürfe unter der Überschrift „So funktionierte das Schmiergeldsystem“ zusammen. Belegt ist etwas anderes: Vaillant hat nach einem Hinweis intern ermittelt und später Anzeige erstattet. Ein Unternehmenssprecher teilte im August mit, man habe Hinweise auf mutmaßliche Gesetzesverstöße einer ehemaligen Führungskraft der chinesischen Tochter erhalten, die zu einem erheblichen wirtschaftlichen Nachteil geführt hätten. Nach internen Ermittlungen seien die Sachverhalte der Staatsanwaltschaft Wuppertal angezeigt worden. Vaillant unterstütze die Aufklärung und betreibe „auf zivilrechtlichem Weg konsequent die Wiedergutmachung entstandener Schäden“. Im Prozess tritt die Firma als Adhäsionsklägerin auf, will also zivilrechtliche Ansprüche schon im Strafverfahren durchsetzen. Den Schaden könne man nicht exakt beziffern, er könnte die genannte Summe übersteigen. 2025 beschäftigte Vaillant rund 16.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete etwa 3,3 Milliarden Euro Umsatz.

Als erster Zeuge sagte Gesellschafter Philip Vaillant aus. Er bestätigte, die Ex-Frau des Angeklagten habe den Kontakt zum Unternehmen gesucht. Zu ihrer Motivation habe sie gesagt, ihr Mann lebe in Saus und Braus, vergnüge sich mit Prostituierten und halte sie und die Kinder kurz. „Sie war sehr ärgerlich über ihren Gatten, auch weil sie betrogen wurde.“ Er habe sich in Bremen mit ihr getroffen, dort habe sie ihm einen USB-Stick übergeben. Sie habe Zugang zum Computer ihres Mannes gehabt und Dateien zum Teil kopiert. Die internen Ermittlungen seien zunächst geheim gehalten worden. Der Durchbruch sei gewesen, den Firmencomputer des Angeklagten zu entschlüsseln. Die Hinweise hätten sich aus seiner Sicht bestätigt, das Geld sei „außerhalb der Bücher“ abgeflossen. Das ist Zeugenaussage, keine gerichtliche Feststellung. Die Verteidiger sagten, die Frau habe 2024 zwei USB-Sticks und später weitere Unterlagen übergeben. Sie fragten, wie die Unterlagen entstanden seien, welche Rolle die Scheidung spiele und welche Rolle die Ankündigung der Zeugin, den Angeklagten „fertig machen“ zu wollen.

Geschäftsführer Norbert Schiedeck nannte als für ihn entscheidendes Indiz ein Video, auf dem der Regionalmanager eine 350.000 Euro teure Armbanduhr trage. Gemessen am Jahresgehalt habe er gedacht, da sei etwas dran. Nach der Festnahme seien Lieferanten konfrontiert worden: Manche hätten kategorisch abgestritten, andere sofort zugegeben. Geldübergaben habe man über verschlüsselte Kalendereinträge zu rekonstruieren versucht. Zentrales Beweismittel der Anklage ist demnach eine Excel-Datei mit dem Namen „Mach ma fertig“. Die Verteidigung beantragte, das Verfahren einzustellen, und stellte die Herkunft der digitalen Dateien infrage: Es bleibe unklar, wer getäuscht habe und wer getäuscht worden sei. Die Staatsanwaltschaft entgegnete, die Datei sei auf verschiedenen Geräten des Angeklagten gefunden und lange vor der Trennung angelegt worden. Ein Anwalt Vaillants verwies die Behauptung, die Ehefrau habe die Dateien untergeschoben, ins „Reich der Märchen“. Der Vorsitzende Richter sagte laut dpa, der Angeklagte trage diesen Stick bei sich, da könne man schon etwas herleiten; man solle der Beweissituation ins Auge sehen. Das ist eine Bemerkung in der Verhandlung, kein Urteil.

Die Verteidigung bezweifelte außerdem die Zuständigkeit des Wuppertaler Landgerichts, weil sich das Geschehen ganz überwiegend im chinesischen Wuxi abgespielt habe. Diesen Einwand übergeht BILD. Die Staatsanwaltschaft entgegnete, die Zuständigkeit sei vom Oberlandesgericht Düsseldorf geprüft und bestimmt worden. Bei der Festnahme sicherten Ermittler Schlüssel zu einem Haus in Bremen. Dort wurden Vermögenswerte in sechsstelliger Höhe gefunden, darunter Weine für mehr als 1.000 Euro die Flasche, Kunst und eine meterhohe Skulptur von Markus Lüpertz. Der WDR berichtet zusätzlich von Gemälden Jörg Immendorffs. Dass diese Gegenstände mit dem vorgeworfenen Schmiergeld bezahlt wurden, ist nicht gerichtlich festgestellt. Der WDR schrieb bereits im August, das sei nicht gesichert.

Die Dimension des Vorwurfs hat sich im Laufe der Ermittlungen verschoben. Bei der Festnahme im März war zunächst von rund elf Millionen Euro die Rede, so lokale Berichte aus Remscheid unter Berufung auf die Behörden. Mit der Anklage im August lag die Summe bei 17,5 Millionen. Das erklärt, warum ältere Meldungen und der heutige Prozessauftakt nicht überall dieselben Zahlen tragen. Unabhängig davon bleibt festzuhalten: Es handelt sich um den Anklagevorwurf, nicht um ein vom Gericht zugesprochenes Schadensbild. Ob Lieferanten das Geld später über höhere Preise an Vaillant zurückgespielt haben, wie vereinzelt in Lokalberichten zu lesen war, ist in den von uns geprüften Aussagen von Staatsanwaltschaft und Unternehmen so nicht festgezurrt und wird hier nicht als Tatsache übernommen.

BILD zeigt den Angeklagten auf Fotos aus dem Saal und nennt seine Verteidiger mit vollem Namen. Wir nennen den Beschuldigten nicht und verzichten auf erkennungsdienstliche oder gerichtsnahe Abbildungen. Die Ex-Frau, die Kinder und die genaue Lage des Hauses in Bremen bleiben ebenfalls ungenannt. Dass bei der Durchsuchung wertvolle Gegenstände gefunden wurden, ist von den Ermittlern so beschrieben worden. Eine zwingende Linie von diesen Gegenständen zur angeklagten Bestechlichkeit hat das Gericht noch nicht gezogen. Ebenso wenig ist entschieden, welchen Beweiswert die Datei, der Firmencomputer, das Video mit der Uhr und die Angaben einzelner Lieferanten am Ende haben. Dafür sind die weiteren Verhandlungstage da, nicht die Überschrift des ersten Tages.

Was BILD ebenfalls nur knapp oder gar nicht einordnet: Der Angeklagte hat am ersten Tag geschwiegen. Baumert nannte den Komplex gegenüber dem WDR einen der größten Fälle von Wirtschaftskriminalität im Bereich der Wuppertaler Staatsanwaltschaft; in der Anklage ist auch von „Geschenken“ die Rede. Frühere Agenturtexte nannten als möglichen Strafrahmen bis zu fünf Jahre, ein Gerichtssprecher sagte dpa zum Prozessauftakt bis zu zehn Jahre Haft im Fall einer Verurteilung. Geplant sind elf Verhandlungstage bis Februar 2027. Der WDR nennt als nächsten Termin den 1. Dezember, ein Urteil werde im Februar erwartet. Solange die Kammer nicht gesprochen hat, bleiben 17,5 Millionen Euro, 124 Fälle und die Rolle der Ex-Frau Vorwürfe und Beweisthemen, keine festgestellten Tatsachen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Anklage ist ein schwerer Vorwurf, kein Schuldbeweis. Wer schon in der Überschrift aus einem ersten Verhandlungstag einen enthüllten Skandal macht und erklärt, wie ein System funktioniert habe, nimmt der Kammer die Arbeit ab. Der Angeklagte schweigt, das ist sein Recht. Erst das Urteil zählt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Dass eine geschiedene Frau dem Arbeitgeber Dateien überbringt, erklärt den Start der Ermittlungen, aber nicht deren Ergebnis. Rache kann ein Motiv sein und trotzdem echte Unterlagen liefern. Genauso kann Streit eine falsche Spur legen. Genau deshalb muss das Gericht Herkunft und Echtheit der Dateien prüfen, statt einer der beiden Erzählungen schon jetzt zu glauben.

KOMMENTAR / MEINUNG: Das Unternehmen tritt nicht nur als Hinweisgeber auf, sondern will Geld zurück. Zeugen aus der Firmenspitze haben ein eigenes Interesse. Das macht ihre Aussagen nicht wertlos, aber es verbietet, sie wie ein fertiges Urteil zu behandeln. Der Schaden ist nach Angaben der Firma selbst nicht genau beziffert.

Verwechseln Sie den ersten Prozesstag nicht mit einem Schuldspruch. Mehr Einordnungen auf unserem Telegram-Kanal.

Quellen:

dpa / Süddeutsche Zeitung – Prozessauftakt in Wuppertal, 24. November 2026: https://www.sueddeutsche.de/panorama/korruptionsprozess-die-rache-der-ex-frau-prozess-um-schmiergeld-millionen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-261124-930-45546

WDR – Ex-Vaillant-Manager bestreitet alles, 24. November 2026: https://www1.wdr.de/nrw/bergisches-land/wuppertal/prozess-gegen-mutmasslichen-betrueger-von-vaillant-remscheid-100.html

dpa / Die Zeit – Anklageerhebung, 12. August 2026: https://www.zeit.de/news/2026-08/12/17-millionen-euro-schmiergeld-anklage-gegen-manager-erhoben

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