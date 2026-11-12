NVIDIA: JENSEN HUANG TRITT ALS CHEF UND VORSTAND ZURÜCK

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Santa Clara – Jensen Huang ist als Präsident, Vorstandschef und Mitglied des Verwaltungsrats von Nvidia zurückgetreten, mit sofortiger Wirkung. Das hat der Verwaltungsrat des Konzerns am 12. November offiziell mitgeteilt. Die am selben Tag bei der US-Börsenaufsicht hinterlegte Pflichtmitteilung vom Typ 8-K hält fest, dass das Gremium den Rücktritt bereits am 11. November angenommen hat. Finanzchefin Colette Kress übernimmt das Amt als Interim-Chefin und bleibt zugleich Finanzvorständin. Die BILD schreibt, Huang trete „wegen“ einer Affäre mit einer „mutmaßlichen chinesischen Spionin“ zurück. Diesen Grund nennt die Konzernmitteilung nicht. Sie enthält weder ein Motiv noch ein Zitat Huangs.

Die englischsprachige Erklärung trägt den Titel „NVIDIA Announces CEO Transition“ und stammt aus der Konzernzentrale in Santa Clara, Kalifornien. Darin heißt es wörtlich, der Verwaltungsrat habe bekanntgegeben, dass Jensen Huang als President, Chief Executive Officer und Mitglied des Board zurückgetreten sei, „effective immediately“. Kress, seit September 2013 Executive Vice President und Finanzchefin, werde Interim-Chefin, bleibe aber Finanzvorständin, bis eine dauerhafte Nachfolge feststehe. Der Verwaltungsrat starte eine Suche nach einem ständigen Chef und werde interne wie externe Kandidaten prüfen. Zugleich berief das Gremium Harvey C. Jones zum ersten Chair of the Board in der Firmengeschichte. Jones sitzt dem 8-K zufolge seit 1993 im Board, ist Managing Partner von Square Wave Ventures und war unter anderem Chef und Executive Chairman von Synopsys. Vor ihrer Zeit bei Nvidia war Kress demnach nahezu 25 Jahre in Finanzfunktionen bei Technologieunternehmen tätig, darunter Cisco und Microsoft. Der Konzern erwartet nach den Worten des neuen Board-Vorsitzenden, dass der Betrieb ohne Unterbrechung weitergeht. Die BILD erwähnt weder den gleichzeitigen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat noch die erstmalige Berufung eines Board-Vorsitzenden.

Die Pflichtmitteilung an die SEC trägt das Aktenzeichen 0001045810–26–000082, Ereignisdatum 11. November, Einreichung 12. November. Unterzeichnet hat sie Colette M. Kress bereits in ihrer neuen Funktion. Sie bestätigt denselben Vorgang: Annahme des Rücktritts als President, CEO und Board-Mitglied mit sofortiger Wirkung; Kress als Interim-Chefin bei fortbestehender Finanzverantwortung; Jones als Chair. Als Anlage 99.1 ist die Pressemitteilung vom 12. November beigefügt. Jones wird in der Erklärung mit den Worten zitiert, der Verwaltungsrat habe volles Vertrauen in Kress und die Führungsmannschaft; Betrieb, Kundenverpflichtungen und die Produkt-Roadmap sollten ohne Unterbrechung weiterlaufen. Kress erklärte, sie wolle auf dem Fundament aufbauen, das Huang in den vergangenen 33 Jahren gelegt habe. Der Konzern dankt Huang für seinen Beitrag. Ein Statement des Zurückgetretenen enthält die Mitteilung nicht. In der Pflichtmitteilung erscheint Huang unter seinem rechtlichen Namen Jen-Hsun Huang. Kress wird mit 59 Jahren angegeben, Jones mit 73 Jahren; Jones gehöre dem Gremium seit 1993 an. Die für den 17. November um 13:20 Uhr pazifischer Zeit – 22:20 Uhr MEZ – geplante Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 und die anschließende Telefonkonferenz um 14:00 Uhr Ortszeit, also 23:00 Uhr MEZ, sollen wie vorgesehen stattfinden.

Was die Konzernmitteilung nicht tut: Sie begründet den Schritt nicht. Weder eine Affäre noch ein Spionageverdacht, weder eine interne Untersuchung noch ein politischer Druck kommen in dem Text vor. Die BILD-Überschrift „Nach Spionageaffäre: Nvidia-Chef tritt zurück!“ und die Formulierung, er trete „wegen“ der Beziehung zu einer mutmaßlichen Agentin zurück, setzen eine amtliche Begründung, die so nicht vorliegt. Im Vorspann spricht dieselbe Zeitung von Enthüllungen über zwei außereheliche Affären und beruft sich auf Bloomberg mit der Lesart, der Verwaltungsrat habe Huang aus dem Amt „gedrängt“. Bloomberg titelt ähnlich mit „ousted“. Das ist eine journalistische Einordnung, kein Wortlaut der Pflichtmitteilung. Amtlich bleibt es ein angenommener Rücktritt, kein öffentlich dokumentierter Rauswurf.

Der unmittelbare Hintergrund, der in der Berichterstattung den Druck erzeugt hat, muss deshalb getrennt vom amtlichen Akt stehen – und ohne Namen oder Erkennung von Privatpersonen. Am 8. November hatte Huang in einer internen, vom Konzern veröffentlichten Botschaft an die Belegschaft geschrieben, er sei seiner Frau untreu gewesen: „I was unfaithful to my wife.“ Er übernehme die volle Verantwortung, bat aber um Privatsphäre für seine Familie. Eine Partnerin nannte er nicht. Zu in Medienberichten aufgeworfenen Fragen der nationalen Sicherheit teilte er mit, der Verwaltungsrat habe eine unabhängige Untersuchung eingeleitet; er werde sie unterstützen und vollständig kooperieren. Eine Feststellung, jemand sei als Agentin überführt, enthält diese Erklärung nicht. Es gilt die Unschuldsvermutung. Berichte, US-Stellen stufen eine Geschäftsfrau als mutmaßliche Agentin Chinas ein, bleiben Vorwürfe und Verdachtslagen, keine gerichtliche Feststellung. Den Namen der Frau, ihr Alter und Abbildungen, wie sie die BILD zeigt, übernimmt dieser Bericht nicht.

Einen zweiten Vorwurf hatte die New York Times am 11. November erhoben: Huang soll auch eine Beziehung zu einer Führungskraft des eigenen Konzerns gehabt haben, die ihm unterstellt gewesen sei. Die Zeitung stützte sich auf mehrere Personen aus dem Unternehmen. Huang hat diesen zweiten Vorwurf nicht bestätigt. Reuters konnte den Bericht zunächst nicht unabhängig verifizieren. Auch diese Person bleibt hier unbenannt. Den Stand vor der Pflichtmitteilung haben wir in einem früheren Beitrag festgehalten, als eine Entscheidung des Verwaltungsrats noch nicht amtlich vorlag. Die BILD stellt beide Beziehungen als feststehende „zwei Affären“ dar und verbindet den Rücktritt kausal vor allem mit dem Spionageverdacht. Beides geht über das hinaus, was der Konzern am 12. November selbst geschrieben hat. Zwischen der veröffentlichten Entschuldigung vom 8. November und der Annahme des Rücktritts am 11. November liegen drei Tage, bis zur öffentlichen Bekanntgabe am 12. November vier Tage. Die BILD-Formel, er sei „nur vier Tage später“ seinen Chefposten los, trifft die Spanne grob, verschweigt aber, dass er zugleich den Verwaltungsrat verlassen hat.

An der Börse war die Nachricht ein Schock, der genaue Kursstand aber nur eine Momentaufnahme. Die BILD schreibt, die Aktie sei am Donnerstag vor US-Börsenstart um 12,49 Prozent auf 152,04 Dollar gefallen. Marktberichte nennen denselben vorbörslichen Bereich. Das ist kein offizieller Schlusskurs. Ob und wie tief das Papier im laufenden Handel bleibt, stand zur Stunde der Prüfung noch nicht fest. Die Behauptung, Nvidia sei zeitweise „mehr als fünf Billionen Dollar wert“ gewesen, bezieht sich auf frühere Höchststände im Jahr 2026; aktuelle Beschreibungen, etwa bei CNBC, sprechen von einem rund vier Billionen Dollar schweren Konzern. Beides darf nicht zu einem einzigen, aktuellen Wert vermengt werden.

Offen bleibt, wie der Konzern ohne seinen Mitgründer aufgestellt wird. Huang hatte Nvidia 1993 mitgegründet und 33 Jahre geführt. Einen feststehenden Nachfolgeplan gab es laut Bloomberg zuvor nicht; jetzt soll gesucht werden. Kress gilt als erfahrene Finanzchefin, nicht automatisch als dauerhafte operative Nachfolgerin. Jones führt erstmals einen eigenen Board-Vorsitz; zuvor hatte Nvidia nach der Darstellung von Bloomberg nie einen Chair. Die Pflichtmitteilung und die Presserklärung beantworten nicht, ob eine Untersuchung zu den Sicherheitsberichten weiterläuft, ob der zweite Zeitungsbericht intern geprüft wird und wie Huang künftig zum Unternehmen steht. Sie sagen auch nicht, dass der Verwaltungsrat ihn formal abberufen hat, obwohl die Satzung nach Darstellung der tagesschau eine Abberufung „mit oder ohne Grund“ durch Mehrheitsbeschluss erlauben würde. Sie beantworten nur den Status der Ämter: Präsident, Chef und Verwaltungsratsmitglied – zurückgetreten, angenommen, sofort.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Mitgründer, der einen Weltkonzern groß gemacht hat, ist nicht unantastbar. Wenn das Vertrauen in die Führung bröckelt, muss ein Verwaltungsrat handeln – oder wenigstens klar sagen, was er tut. Dass der Schritt jetzt amtlich ist, beendet die wochenlange Unklarheit an der Spitze. Es beendet nicht die Fragen, die offen im Raum stehen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Genauso falsch ist es, aus einem Rücktritt ohne Begründung schon ein Geständnis in einer Spionagesache zu machen. Eine mutmaßliche Agentin ist keine überführte Täterin, und eine eingeräumte Untreue ist nicht dasselbe wie ein nachgewiesener Geheimnisverrat. Unschuldsvermutung gilt für die ungenannten Privatpersonen erst recht, wenn Zeitungen Namen und Fotos ins Schaufenster stellen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Rücktritt und Rauswurf sind nicht dasselbe. Wer die Pflichtmitteilung ernst nimmt, hält sich an das Wort, das der Konzern unterschrieben hat. Wer stattdessen nur die schärfste Überschrift sucht, macht aus einer offenen Untersuchung bereits ein Urteil. Genau das darf eine Nachricht über einen der wichtigsten Industriekonzerne nicht tun.

Was meinen Sie: Hat der Verwaltungsrat richtig gehandelt – oder kommt die Klarheit über die Hintergründe zu spät? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

NVIDIA Newsroom: NVIDIA Announces CEO Transition (12.11.2026), mit den Erklärungen des Verwaltungsrats, von Colette Kress und Harvey C. Jones: https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-ceo-transition

United States Securities and Exchange Commission, Form 8-K der NVIDIA Corporation, Ereignisdatum 11.11.2026, eingereicht am 12.11.2026, Accession 0001045810–26–000082: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1045810/000104581026000082/nvda-20261111.htm

BILD: Jensen Huang tritt zurück: Affäre mit mutmaßlicher Spionin bei Nvidia (Jasper Bitter, 12.11.2026): https://www.bild.de/politik/jensen-huang-tritt-zurueck-affaere-mit-mutmasslicher-spionin-bei-nvidia-6af5c4e450175c81de7a3c8f

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