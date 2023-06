Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Düsseldorf

Oberbilk: 13-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt – Jugendlicher Tatverdächtiger festgenommen – Mordkommission ermittelt

Montag, 05. Juni 2023, 13:27 Uhr

Am frühen Montagnachmittag erlitt ein 13-Jähriger im Stadtteil Oberbilk bei einer körperlichen Auseinandersetzung mehrere Stichwunden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Noch weitestgehend unklar sind die genauen Umstände der Tat. Ein 15 Jahre alter Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen kam es an der Siegburger Straße zu dem Angriff des 15-Jährigen auf den 13-Jährigen. Laut ersten Zeugenaussagen soll der 15 Jahre alte Tatverdächtige dabei auf den 13-Jährigen eingestochen und ihn so schwer verletzt haben. Sofort alarmierte Streifenteams der Polizei konnten den mutmaßlichen Angreifer festnehmen. Das Opfer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Während des Polizeieinsatzes war die Siegburger Straße zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Aufgrund der Schwere der Tat wurde eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an. Aus ermittlungstaktischen Gründen werden die Behörden weitere Presseauskünfte nicht vor morgen geben. Wir bitten um Verständnis.