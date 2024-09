Offenbach: Kioskbetreiber offenbar von Schuss aus Pfefferpistole getroffen!

Kioskbetreiber offenbar von Schuss aus Pfefferpistole getroffen – Offenbach(spi) Am Montag kam es gegen 18.30 Uhr in der Senefelderstraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem dortigen Kioskbetreiber und einem 22-jährigen Mann. Im Verlauf des Streits soll er eine mitgeführte Pfefferpistole gezogen und damit in Richtung des Betreibers geschossen haben. Dieser erlitt sowohl an der Hand als auch am Hinterkopf eine Verletzung, die vor Ort in einem Rettungswagen medizinisch versorgt werden mussten. Der zunächst Unbekannte flüchtete von der Tatörtlichkeit. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnten dessen Personalien jedoch festgestellt werden. Der mutmaßliche 22-jährige Schütze wird sich nun auf Grund einer gefährlichen Körperverletzung verantworten müssen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen des Vorfalls sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Offenbach in Verbindung setzen (069 8098-5100).

Polizeipräsidium Südosthessen