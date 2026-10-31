OSB-PLATTEN AUSVERKAUFT?! VOR DER GEN-Z-GROSSDEMO VERNAGELT HAMBURG SEINE SCHAUFENSTER!

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Hamburg – Bretter vor den Luxus-Läden, Polizei-Hundertschaften in der City und jetzt auch noch Holz-Engpass?! Am Tag der bundesweiten „Gen Z regelt“-Proteste meldet BILD in seinem Live-Ticker: In Hamburg seien die OSB-Platten knapp geworden. Einzelne Geschäfte hätten ihr Holz nach BILD-Informationen sogar in Berlin bestellt, um ihre Schaufenster zu sichern. Wir haben nachgeprüft, was an der Geschichte dran ist – und was nicht!

Die Meldung steht ganz oben im BILD-Live-Ticker „Die Angst vor der Eskalation bei den GenZ-Protesten“ vom 31. Oktober 2026. Der Ticker trägt die Schlagzeile „Am Großdemo-Tag gingen die OSB-Platten aus“. Der zugehörige Eintrag mit dem Titel „Hamburg: OSB-Platten ausverkauft“ wurde laut den Metadaten der BILD-Seite um 13:17 Uhr veröffentlicht. Wörtlich heißt es dort: „In Hamburg wurden zuletzt die OSB-Platten knapp. Nach BILD-Informationen orderten einzelne Geschäfte ihr Holz sogar in Berlin, um ihre Bestände abzusichern.“ Bebildert ist der Eintrag mit einem Foto von BILD-Fotograf Marco Zitzow, Bildunterschrift: „Auch in Hamburg wurden am Samstagvormittag noch letzte Schutzmaßnahmen getroffen“. Im Vorspann des Tickers schreibt BILD außerdem: „In Hamburg wurden daher zum Wochenende sogar die OSB-Platten knapp.“ Als Autoren des Tickers führt BILD ein großes Team an, an erster Stelle Isabel Pfannkuche.

Wichtig für die Einordnung: Wer genau die Platten nicht mehr bekommen hat, welcher Baumarkt oder Holzhandel betroffen war und um welche Mengen es ging, schreibt BILD nicht. Die Quelle ist allein „nach BILD-Informationen“. Und es gibt einen auffälligen Unterschied zwischen Überschrift und Text: Oben steht „ausverkauft“ und „gingen aus“, im eigentlichen Text ist nur von „knapp“ die Rede. Auch das Wort „Großdemo-Tag“ in der Schlagzeile passt nicht ganz zum Text, denn dort heißt es „zuletzt“ und „zum Wochenende“. Nach allem, was andere Medien berichten, wurde in Hamburg vor allem am Freitag, dem 30. Oktober, verbarrikadiert – also am Tag vor der Demo.

Unabhängig bestätigt ist der Platten-Engpass bislang nicht. Wir haben die Berichte von dpa, NDR, „Hamburger Morgenpost“, „Hamburger Abendblatt“, n-tv, WELT und t-online sowie die Kanäle der Polizei Hamburg auf X durchgesehen. Eine Bestätigung, dass Baumärkte oder Holzhändler in Hamburg keine OSB-Platten mehr hatten, haben wir nirgends gefunden. Der einzige Hinweis in diese Richtung stammt aus der MOPO: City-Managerin Mimi Sewalski, die nach eigenen Angaben 850 Unternehmen in Innenstadt und HafenCity vertritt, erzählte der Zeitung, ein Besitzer eines kleinen Ladens habe sich bei ihr sogar erkundigt, „wo er denn jetzt Holzbretter herbekommt“. Das war allerdings eine Episode aus der Zeit, als die Sorgen nach ihren Worten größer waren als jetzt. Fazit an dieser Stelle: Die OSB-Knappheit ist eine BILD-Exklusivangabe, plausibel, aber nicht belegt.

Dass in Hamburg massenhaft Holz an die Fassaden kam, ist dagegen gut dokumentiert. Laut dpa wurden in der Nobel-Einkaufsstraße Neuer Wall am Freitagnachmittag viele Läden mit Holzplatten verbarrikadiert, wie ein dpa-Fotoreporter berichtete. Die MOPO nannte Namen: Am Freitagmittag brachten demnach „Cartier“ an der Ecke Neuer Wall/Poststraße, der „Boss“-Laden an der Schleusenbrücke und das Uhrengeschäft „Patek Philippe“ am Jungfernstieg Bretter an den Schaufenstern an. Juwelier Wempe hatte laut MOPO die Schließung seiner Hamburger Filialen am Samstag angekündigt. Laut Handelsverband Nord, zitiert von dpa, hatten sich viele Geschäftsleute angesichts der Ausschreitungen und Plünderungen bei den Jugendprotesten in Frankreich besorgt gezeigt.

Und jetzt kommt der Teil, der in der Aufregung gern untergeht: Am Samstag hatten die Hamburger Geschäfte ohnehin geschlossen! Der 31. Oktober ist Reformationstag – und der ist in Hamburg gesetzlicher Feiertag. Das berichten dpa, NDR und MOPO übereinstimmend. City-Managerin Sewalski sagte der MOPO, nicht nur die Läden, auch die Passagen seien verriegelt. Es verwirre deshalb etwas, dass Ketten die Schließung an einem Feiertag eigens angekündigt hätten. Ihre Erklärung: Manche internationalen Ketten hätten in Frankreich oder Italien bei Krawallen schlechte Erfahrungen gemacht und verließen sich nicht unbedingt auf die Einschätzung der Hamburger Polizei.

Was sagt die Polizei? Die Polizei Hamburg ging nach Angaben eines Sprechers gegenüber dpa davon aus, dass die Demonstration „weitgehend störungsfrei“ verlaufen werde, war aber mit mehreren Hundertschaften und Drohnen im Einsatz. „Wer hingegen Ärger macht oder Straftaten begeht, muss mit einem konsequenten Einschreiten rechnen“, sagte der Sprecher. Laut Sewalski hatte die Polizei der City-Wirtschaft in einem Gespräch und einem Schreiben mitgeteilt, sie erwarte keine Plünderungen oder großen Ausschreitungen und empfehle deshalb auch keine Verbarrikadierung mit Holz. Die Bretter waren also eine Entscheidung der Händler – nicht der Behörden. Ähnlich in München: Dort sagte ein Polizeisprecher laut taz, die Verbarrikadierung von Luxusboutiquen in der Maximilianstraße geschehe „jedenfalls nicht auf Empfehlung der Polizei“.

Zur Demo selbst: Das Motto in Hamburg lautete „Gegen Wehrpflicht – Gen Z regelt!“. Laut Polizei, zitiert von dpa, hatte eine Privatperson die Versammlung angemeldet, erwartet wurden 1.000 bis 2.000 Menschen. Der NDR spricht von zwei Anmeldern. Laut MOPO stellte die Polizei klar, dass es in Hamburg keine eigene, von „Gen Z regelt“ angemeldete Demo gab – die Initiative schloss sich der Anti-Wehrpflicht-Demo an. Auf der Homepage der Initiative hatten sich nach NDR- und MOPO-Angaben rund 10.000 Menschen angemeldet. Treffpunkt war um 14 Uhr der Jungfernstieg. Kurz vor 15 Uhr setzte sich der Zug laut NDR in Bewegung, Route über die Mönckebergstraße zum Lohmühlenpark in St. Georg. Die Polizei Hamburg meldete auf X um 14:50 Uhr: „Die erste Demonstration am #Jungfernstieg ist gestartet.“

Wie viele kamen? Ein Polizeisprecher sagte dpa, die Teilnehmerzahlen lägen bislang „im niedrigen vierstelligen Bereich“, der Verlauf sei störungsfrei: „Das ist eine normale Versammlung.“ Der NDR schätzte zunächst mehr als 1.000 Menschen, BILD meldete „nach BILD-Infos“ mehr als 2.000. Laut NDR erhielt eine kleine Gruppe, die mit Skibrillen und Masken gekommen war, Platzverweise. BILD berichtete um 15:05 Uhr zudem, die Polizei habe im Bereich Jungfernstieg/Neuer Wall zwei Männer festgenommen, einer davon habe beim Demozug sichtbar eine Anscheinswaffe getragen. Eine offizielle Mitteilung der Polizei dazu lag uns bei Redaktionsschluss nicht vor. Für die Festgenommenen gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung.

Hamburg war nicht allein. In Berlin haben laut einem rbb-Reporter am Kurfürstendamm mehrere Luxusgeschäfte ihre Schaufenster mit Spanplatten verbarrikadiert. Polizeipräsidentin Barbara Slowik Meisel sagte laut rbb, es habe vermehrt Anfragen besorgter Geschäftsleute gegeben, Plünderungen wie in Frankreich seien aber nicht zu erwarten. Nils Busch-Petersen vom Handelsverband Berlin-Brandenburg sagte dpa: „Uns wurde sehr glaubhaft vermittelt, dass es keinerlei Anzeichen für organisierte Plünderungen gibt.“ Die Berliner Polizei zählte laut „Berliner Zeitung“ gegen 14:37 Uhr rund 2.700 Menschen am Brandenburger Tor. Auch in Leipzig verschanzten sich Läden laut taz hinter Spanplatten, in Stuttgart wurden laut SWR Bengalos gezündet, und laut BILD stoppte die Polizei dort den Aufzug wegen vermummter Demonstranten. Pikant: Ausgerechnet aus Berlin, wo selbst gezimmert wurde, sollen Hamburger Händler laut BILD ihr Holz bezogen haben.

Eine Zahl aus dem BILD-Ticker muss man korrigieren. BILD beginnt mit den Worten „Mehr als 160.000 Menschen, Proteste in über 30 Städten“. Diese 160.000 sind aber keine Demonstranten, sondern Online-Zusagen auf der Website der Initiative, wie t-online, rbb und Deutschlandfunk berichten. Tatsächlich war der Zulauf zunächst deutlich geringer: Laut Deutschlandfunk versammelten sich in Erfurt, Hamburg, Berlin, Mainz, Köln und Magdeburg anfangs jeweils mehrere hundert Menschen. BILD selbst schrieb um 13:23 Uhr von einem „müden Beginn“. Laut NDR und taz fanden Aktionen in 34 Städten statt. Die Initiative selbst organisiert nach eigenen Angaben nur die Demos in Berlin, Köln, Frankfurt und München.

Warum überhaupt die Angst? Sowohl das Hamburger Landesamt als auch das Bundesamt für Verfassungsschutz warnten laut NDR vor einem Missbrauch der Demos durch Extremisten. Linksextreme Gruppen wie das Offen Antifaschistische Treffen Hamburg, der Rote Aufbau oder die Interventionistische Linke sowie Gruppen mit Auslandsbezug würden in sozialen Medien mobilisieren, so das Landesamt. Die Initiative betont auf ihrer Website, friedlich demonstrieren zu wollen. Laut tagesschau/SWR ist als Anbieter der Website eine Person mit Wohnsitz in der Schweiz im Impressum genannt. Gefordert werden unter anderem mehr Geld für Schulen, Klimaschutz, Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten – und ein Nein zur Wehrpflicht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Was für ein Bild für unser Land! Da nageln Luxus-Juweliere ihre Schaufenster zu, obwohl die Läden wegen des Feiertags sowieso geschlossen sind – und angeblich wird sogar das Holz knapp. Ob die Platten wirklich ausverkauft waren, weiß bisher nur BILD. Aber allein die Tatsache, dass Händler in einer der reichsten Städte Europas lieber auf Spanplatten vertrauen als auf die Zusicherungen der Polizei, sagt eine Menge über das Sicherheitsgefühl im Land.

KOMMENTAR / MEINUNG: Gleichzeitig gehört zur Ehrlichkeit: Die Polizei hat ausdrücklich keine Verbarrikadierung empfohlen, die Demo in Hamburg lief nach Polizeiangaben zunächst störungsfrei, und die großen Teilnehmerzahlen aus dem Netz sind auf der Straße bislang nicht angekommen. Panikmache hilft niemandem – weder den Händlern noch den vielen jungen Leuten, die friedlich für bessere Schulen und gegen die Wehrpflicht demonstrieren wollen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die eigentliche Frage richtet sich an die Politik: Wenn Geschäftsleute die Bilder aus Frankreich sehen und lieber selbst zum Akkuschrauber greifen, dann ist Vertrauen verloren gegangen. Dieses Vertrauen gewinnt man nicht mit Pressemitteilungen zurück, sondern mit klarer Haltung gegen Gewalt von links wie von rechts – und mit einer Politik, die die Sorgen der jungen Generation ernst nimmt, bevor sie auf der Straße landen!

Fazit: Bestätigt ist – durch dpa, NDR und MOPO –, dass zahlreiche Luxusgeschäfte in Hamburg am Freitag, dem 30. Oktober, ihre Schaufenster am Neuen Wall und Jungfernstieg mit Holzplatten verbarrikadiert haben, obwohl die Läden am Samstag wegen des Reformationstags ohnehin geschlossen waren und die Polizei keine Verbarrikadierung empfohlen hatte. Dass in Hamburg die OSB-Platten „ausverkauft“ waren und Händler Holz aus Berlin bestellten, berichtet bislang allein BILD – ohne Namen von Händlern oder Baumärkten. Die „160.000 Menschen“ sind Online-Anmeldungen, keine gezählten Demonstranten. Wir bleiben dran!

Quellen:

BILD – Live-Ticker: Die Angst vor der Eskalation bei den GenZ-Protesten (31.10.2026): https://www.bild.de/news/inland/live-ticker-die-angst-vor-der-eskalation-bei-den-genz-protesten-6ae57fd0aedea8cd9ffbef16

n-tv/dpa – Läden am Neuen Wall vor Demo verbarrikadiert (30.10.2026): https://www.n-tv.de/regionales/hamburg-und-schleswig-holstein/Laeden-am-Neuen-Wall-vor-Demo-verbarrikadiert-id31477922.html

n-tv/dpa – Gen-Z-Demo in Hamburg gestartet – alles störungsfrei (31.10.2026): https://www.n-tv.de/regionales/hamburg-und-schleswig-holstein/Gen-Z-Demo-in-Hamburg-gestartet-alles-stoerungsfrei-id31479246.html

WELT/dpa – Gen Z-Demo: Hamburger Polizei für Großeinsatz gewappnet: https://www.welt.de/regionales/hamburg/article6ae5a1864db6c62483ec2f1e/gen-z-demo-hamburger-polizei-fuer-grosseinsatz-gewappnet.html

NDR – "Gen-Z-regelt"-Demo in Hamburg ist gestartet (31.10.2026): https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/gen-z-regelt-demo-in-hamburg-ist-gestartet,genz-132.html

MOPO – Krawall befürchtet: Läden vernageln Fenster – aber die City-Managerin ist entspannt (31.10.2026): https://www.mopo.de/hamburg/krawall-befuerchtet-laeden-vernageln-fenster-aber-die-city-managerin-ist-entspannt/5062048

MOPO – Liveticker Gen-Z-Demo in Hamburg (31.10.2026): https://www.mopo.de/hamburg/liveticker-gen-z-demo-in-hamburg-tausende-teilnehmer-erwartet-das-sagt-die-polizei/5060471

Hamburger Abendblatt – Vor Halloween-Demo am Jungfernstieg: Händler verbarrikadieren ihre Geschäfte (30.10.2026): https://www.abendblatt.de/hamburg/politik/article413542144/vor-halloween-demo-am-jungfernstieg-haendler-verbarrikadieren-ihre-geschaefte.html

Polizei Hamburg auf X (31.10.2026): https://x.com/PolizeiHamburg/status/2116528247139680515

rbb24 – Einzelne Geschäfte verbarrikadieren sich vor "Gen Z"-Protesten – Polizei beruhigt: https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2026/10/polizei-berlin-protesttag-gen-z-regelt-keine-gewaltaufrufe.html

rbb24 – Hunderte Teilnehmer bei Jugendprotesten am Brandenburger Tor: https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2026/10/berlin-gen-z-regelt-demo-jugend-protest-polizei.html

Berliner Zeitung – Liveblog zu Protesten in Berlin: https://www.berliner-zeitung.de/article/gen-z-proteste-in-berlin-liveblog-10547017

taz – Live-Ticker: GenZ-regelt: https://taz.de/Live-Ticker-GenZ-regelt/!6226335/

tagesschau.de/SWR – Gen Z-Proteste in BW: https://www.tagesschau.de/inland/regional/badenwuerttemberg/swr-gen-z-proteste-in-bw–demos-in-mehreren-staedten–das-fordern-die-jungen-menschen-100.html

Deutschlandfunk – "Gen Z regelt" hofft auf mehr als 160.000 Demonstranten, bisher eher geringer Zulauf: https://www.deutschlandfunk.de/gen-z-regelt-hofft-auf-mehr-als-160-000-demonstranten-bisher-eher-geringer-zulauf-100.html

t-online – "Gen Z regelt" hofft auf mehr als 160.000 Demonstranten: https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_101506294/-gen-z-regelt-hofft-auf-mehr-als-160000-demonstranten.html

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