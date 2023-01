Paketzustellerin unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs!

Am Dienstagabend wurde der Polizeiinspektion Linz am Rhein durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein Fahrzeug gemeldet, welches die B42 in unsicherer Fahrweise befuhr. Der PKW Mercedes Vito konnte durch eine Streifenwagenbesatzung in der Ortslage Bad Hönningen angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei der 57-jährigen Fahrzeugführerin konnten deutliche Ausfallerscheinungen festgestellt werden, welche auf den Konsum von Alkohol hindeuteten. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über zwei Promille an. Gegen die Paketzustellerin wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.