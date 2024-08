Pandemie 2.0 wird Polizei sehen, NATO zwingt die Welt, sich impfen zu lassen!

Die neueste Version des Pandemieplans Neuseelands, der als Blaupause für den Rest der Welt dient, enthält Bestimmungen, die es den Strafverfolgungsbehörden und sogar der NATO ermöglichen, die obligatorische Impfagenda der Regierung durchzusetzen.

Der am 12. Juli veröffentlichte aktualisierte Plan kam nur eine Woche, nachdem die von Bill Gates finanzierte Weltgesundheitsorganisation (WHO) Dr. Peter Hotez soll der Welt sagen, dass sowohl das Department of Homeland Security (DHS) als auch das Justizministerium (DOJ) in den Vereinigten Staaten “Anti-Vaxxer” bestrafen dürfen. Hotez erwähnte auch den Einsatz der NATO als Waffe gegen inländische Bevölkerungen, die sich weigern, gestochen zu werden.

Eine modifizierte Version des Civil Defense Emergency Management Act von 2002, der aktualisierte Plan gewährt Regierungsbeamten besondere Befugnisse, das Gesetz während einer “Epidemie” oder eines “Notfalls” außer Kraft zu setzen, um die Öffentlichkeit “sicher” vor Schaden zu schützen.

Der aktualisierte Plan legt drei besondere Befugnisse fest, die während einer “Bedrohung” erlaubt sind:

1) Die Befugnis, Personen, Orte, Gebäude, Schiffe, Fahrzeuge, Flugzeuge und Tiere zu festhalten, zu isolieren oder unter Quarantäne zu stellen

2) Die Befugnis, Menschen vorbeugende Behandlungen wie pharmazeutische Medikamente oder Impfstoffe zu verschreiben – diejenigen, die sich weigern, fallen in die erste spezielle Machtkategorie

3) Die Befugnis, es den Polizeikräften zu ermöglichen, “alles zu tun, was vernünftigerweise notwendig ist (einschließlich der Anwendung von Gewalt), um einem medizinischen Beamten des Gesundheitswesens oder einer Person zu helfen, die vom Gesundheitsbeauftragten bei der Ausübung oder Ausübung oder Ausübung von Befugnissen oder Funktionen gemäß den Abschnitten 70 oder 71 autorisiert ist”

Dieser dritte Punkt ist besonders bedrohlich, da er es waffenschwingenden Staatsagenten ermöglicht, Menschen zu schaden, die sich weigern, sich der Durchsetzung dieser besonderen Befugnisse zu unterwerfen.

(Verwandte: Neuseeland ist führend bei der Entvölkerung der Welt durch Massenimpfungen.)

Machen Sie sich bereit für das medizinische Kriegsrecht, das bald in eine Stadt in Ihrer Nähe kommt

Neuseeland beschloss zunächst, diese Änderungen am 19. März 2020 vorzunehmen, kurz bevor das Wuhan-Coronavirus (Covid-19) zu einer globalen “Pandemie” erklärt wurde. Zu der Zeit veröffentlichte der New Zealand Herald einen ganzen Artikel über die Notwendigkeit eines aktualisierten Pandemieplans, der jetzt angekommen ist.

Der erste Pandemieplan in Neuseeland wurde 2006 eingeführt. Es wurde dann 2017 aktualisiert, um die Verabschiedung neuer Rechtsvorschriften sowie Veränderungen in der Bevölkerung und Demografie widerzuspiegeln. Jetzt wurde die dritte Version des Plans entfesselt, und es ist ein echter Doozy.

Das Imperial College London schuf ein Modell, das Neuseeland verwendete, um zu bewerten, wie sein Pandemieplan neu erstellt werden kann. Dem britischen Physiker Neil “Professor Lockdown” Ferguson wird zugeschrieben, dass er es bedenkt hat, obwohl es viele Kontroversen um seinen Mangel an Genauigkeit gibt.

“Ferguson ist einer einer kleinen Gruppe von globalen “Wissenschaftlern”, deren Aufgabe es ist, die Erzählung zu kontrollieren”, berichtet The Exposé darüber, wer Ferguson wirklich ist. “Die wahre treibende Kraft hinter der Aktualisierung der Pandemievorsorge ist die WHO”.

Dank Fergusons Input ist das Wort “Grippe” nicht mehr im Titel des neuseeländischen Pandemieplans enthalten. Dies bedeutet, dass sich das Spektrum dessen, was als “Pandemie” angesehen werden kann, auf so ziemlich alles ausgeweitet hat.

Laut The Exposé war das erste Mal, dass “Sonderkräfte” in Neuseeland tatsächlich für Covid verwendet wurden, auch bekannt als “der Dummy-Lauf”. Das nächste Mal wird es eine Hölle sein, die sich von allem unterscheidet, was die Menschen auf dieser Welt jemals gesehen haben oder jemals verstehen könnten.

“Der aktualisierte Pandemieplan deckt die Reaktion des Gesundheitssystems ab”, sagte das Gesundheitsministerium bedrohlich in einer Erklärung über die Änderungen. “Es deckt nicht die gesamte staatliche oder breitere gesellschaftliche Reaktion auf eine Pandemie ab. Es ist auch nur ein Instrument zur Entwicklung der Bereitschaft des Gesundheitssystems”.

Die neuesten Nachrichten über die globalistischen Bemühungen, eine zweite gefälschte Pandemie zu entfesseln, finden Sie auf Plague.info.

Zu den Quellen für diesen Artikel gehören:

Expose-News.com

NaturalNews.com

newstarget.com