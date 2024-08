MILLIONEN von zuvor Pro-Impfstoff-Eiferern sind jetzt dogmatisch SKEPTISCH, jemals einen weiteren Impfstoff zu bekommen, dank der tödlichen mRNA CLOT SHOTS

Einer der beliebtesten Podcaster der Welt, Joe Rogan, hat ein Händchen dafür, großartige Fragen zu stellen, aber bis die Covid-Impfstoffe anfingen, so viele Menschen zu dezimieren, war auch er ein Pro-Vax-Eiferer. Wie schnell sich die Köpfe ändern können. Folgen Sie der Wissenschaft und den Zeugnissen und sogar den dogmatischsten Unterstützern jedes Jabs, den die CDC empfiehlt, und was Sie bekommen, sind geschädigte Menschen, die wissen, dass diese Art von sogenannter “Medizin” gut vergiftet ist. Rückblick ist 20/20, wie sie sagen, und der Anti-Vax-Ratschlag kommt jetzt aus allen Blickwinkeln, einschließlich Ärzten, Wissenschaftlern, Opfern von Impfstoffgewalt und sogar den beliebtesten Podcastern der Welt.

“Vor Covid hätte ich Ihnen gesagt, dass Impfstoffe die wichtigste Erfindung in der Geschichte der Menschheit sind. Nach Covid bin ich wie, ich glaube nicht, dass wir zum Mond gegangen sind.“ – Joe Rogan

Wach auf und rieche den giftigen Kaffee, Leute. Das ist kein wenig Quecksilber in den Grippeimpfungen. Dies ist kein Rückstand von Latex in der Spritze aus der Durchstechflaschenkappe. Covid-mRNA-Impfstoffe weisen Ihre Zellen an, Milliarden von mikroskopischen Nanopartikeln zu erzeugen, die als “Spike-Proteine” bezeichnet werden und die Blutgefäße verstopfen und verrinnen und chronische Schäden an ALLEN Systemen im Körper verursachen. Diese mRNA-Jabs sind die Atomraketen medizinischer “Munition”, die Massenvernichtungswaffen und jetzt Hunderte von Millionen von Impfstofffanatikern auf der ganzen Welt werden schnell zu Anti-Vaxxern.

Der beliebte Podcaster Joe Rogan hat jeden Monat fast 200 Millionen Downloads seines Podcasts und hat insgesamt über 10 Milliarden Aufrufe von YouTube angesammelt. Während er eine seiner Stand-up-Comedy-Routinen durchführte, sagte Rogan das Undenkbare über Impfstoffe. Es kommt nicht oft vor, dass eine Hollywood-Berühmtheit, ein berühmter Schauspieler, Komiker, Sportkommentator und weltbekannter Podcaster Impfstoffe sprengt, weil sie das genaue Gegenteil von dem sind, was der medizinische Industriekomplex schwört, aber genau das ist passiert.

Erst letztes Jahr interviewte Rogan Dr. Robert Malone, der bei der Erfindung von mRNA-Impfstoffen half, und danach versuchten der Massenmedienkomplex (Fake News), Rogan zu zerstören und seinen Ruf dafür zu diskreditieren, indem er mehrere Clips aus dem Kontext zeigte, in denen er das “N”-Wort sagte. Jetzt ist Rogan alles herausgekommen und sagt, dass er jetzt nicht nur Impfstoffe in Frage stellt, er denkt, dass sie von Anfang an korrupt und verfälscht wurden (und er hat natürlich Recht). Rogan machte keine Witze, als er sagte: “Vor Covid hätte ich Ihnen gesagt, dass Impfstoffe die wichtigste Erfindung in der Geschichte der Menschheit sind. Nach Covid bin ich wie… Ich glaube nicht, dass wir zum Mond gegangen sind”.

Wie viele Amerikaner zweifeln nicht nur an Impfstoffen oder haben Fragen dazu, sondern sie haben die Macht der Massenvernichtungswaffen erlebt, die die mRNA-Impfungen in ihrem System entfesselt haben, und das Chaos, das die Spike-Proteine auf das Herz angerichtet haben, die Belastung des ZNS und die Förderung von Krebstumoren, und JETZT wollen sie für eine lange, lange Zeit, wenn überhaupt, NICHTS mit Impfstoffen zu tun haben.

Vergessen Sie “Impfstoffzögerlichkeit” und “Impfstoffskepsis”, das geht so weit über das bloße Fragen oder Zweifeln an Impfstoffen hinaus. Dies ist die vollständige Erkenntnis, dass Impfstoffe IMMER eine Waffe des medizinischen Industriekomplexes waren, um die gesundheitlichen Probleme zu verursachen, die sie vorgeben zu beheben, nur um mit mehr Chemikalien, mehr Schlangengift und mehr QUACK Western verschreibungspflichtigen Arzneimitteln zu “behandeln”.

Erkennen Sie, dass die kranksten Menschen auf dem Planeten Erde diejenigen sind, die täglich mehrere verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen, plus alle von der CDC empfohlenen Impfstoffe, und systematisch verlieren sie im Laufe der Zeit mehr und mehr Lebensqualität. Bookmarken Sie Vaccines.news auf Ihren bevorzugten unabhängigen Websites für Updates zum Long-Vax-Syndrom, das derzeit Millionen von Pro-Vaxxern in Anti-Vaxxer auf der ganzen Welt verwandelt. Teilen Sie die Wahrheit über Impfstoffgewalt.

