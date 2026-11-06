LOHR AM MAIN – Brisante Fragen rund um das Bezirkskrankenhaus Lohr am Main sorgen für Diskussionsstoff! Was geschieht mit den kunstvoll gefertigten Holzarbeiten, die Patienten während ihrer Beschäftigung in der Holzwerkstatt mit Geduld, handwerklichem Können und erheblichem Zeitaufwand herstellen? Wem gehören die fertigen Einzelstücke, wer entscheidet über ihre Verwendung und wohin fließen mögliche Verkaufserlöse? Im Mittelpunkt der aktuellen Fragen steht der frühere Holzwerkstatt-Beschäftigte Thomas Krebs, der wissen möchte, was aus seinen Arbeiten geworden ist. Nach den vorliegenden Schilderungen entstanden in der Werkstatt zahlreiche individuell gefertigte Holzkunstwerke, die weit mehr als einfache Bastelarbeiten gewesen sein sollen. Besonders aufwendig war demnach ein Motorradmotiv aus Holz, für dessen Herstellung rund sechs Wochen Arbeitszeit erforderlich gewesen sein sollen. Eine bemerkenswerte handwerkliche Leistung, die nicht nur Geschicklichkeit und Ausdauer verlangt, sondern auch die Frage nach dem tatsächlichen Wert solcher Arbeiten aufwirft. Denn wer wochenlang an einem einzigen Werkstück arbeitet, sorgfältig Holz bearbeitet, Einzelteile anfertigt, Oberflächen verfeinert und ein individuelles Kunstwerk entstehen lässt, schafft ein Produkt mit erheblichem Arbeitsaufwand. Wie hoch dessen tatsächlicher Verkaufswert ist, müsste allerdings anhand der konkreten Ausführung und möglicher Verkaufspreise festgestellt werden. Nach Angaben aus dem Umfeld der Betroffenen existieren Fotografien, die gefertigte Arbeiten dokumentieren sollen. Solche Aufnahmen könnten zeigen, welche Werke hergestellt wurden und wie aufwendig ihre Gestaltung war. Sie beweisen für sich genommen jedoch weder den späteren Verbleib noch einen möglichen Verkauf. Gerade deshalb verlangen die aufgeworfenen Fragen nach nachvollziehbaren Antworten. Was geschah mit den fertigen Holzkunstwerken? Wurden sie in der Einrichtung aufbewahrt, an andere Stellen weitergegeben, den Herstellern ausgehändigt, verschenkt oder verkauft? Existieren Werkstattlisten, Übergabeprotokolle, Inventarverzeichnisse oder Verkaufsbelege? Wurden die Patienten über die weitere Verwendung ihrer Arbeiten informiert? Ein Informant behauptet, dass eines der Werkstücke anlässlich der Verabschiedung eines Arztes verschenkt worden sei. Andere Arbeiten sollen nach seinen Angaben auf Weihnachtsmärkten des Bezirkskrankenhauses verkauft worden sein. Diese konkreten Behauptungen sind bislang nicht unabhängig bestätigt. Insbesondere ist nicht nachgewiesen, dass gerade die Arbeiten von Thomas Krebs verkauft oder verschenkt wurden. Dennoch erhält die Angelegenheit zusätzliche Bedeutung durch öffentlich zugängliche Informationen der Klinik selbst. Das Bezirkskrankenhaus Lohr am Main berichtet auf seiner Internetseite ausdrücklich darüber, dass bei einem Weihnachtsmarkt am Sommerberg Werkstücke von Patienten aus der Holzwerkstatt, Textilwerkstatt und Kreativwerkstatt zum Verkauf angeboten wurden. Damit ist der Verkauf von Patientenarbeiten als solcher keine bloße Vermutung, sondern eine von der Einrichtung selbst beschriebene Praxis. Offen bleibt jedoch die entscheidende Frage, welche individuellen Gegenstände tatsächlich verkauft wurden, nach welchen Regeln ihre Abgabe erfolgte und wie die jeweiligen Erlöse verwendet wurden. Für Thomas Krebs und andere betroffene Patienten geht es deshalb nicht lediglich um dekorative Holzarbeiten. Es geht um die Anerkennung ihrer handwerklichen Leistung, den nachvollziehbaren Umgang mit den Ergebnissen ihrer Arbeit und um die Frage, ob die Verwendung ihrer Werkstücke ausreichend transparent dokumentiert wurde.

Erinnerungen an die Haderthauer-Affäre – doch sind die Vorgänge überhaupt vergleichbar? Die Fragen aus Lohr am Main wecken Erinnerungen an eine frühere politische Kontroverse, die Bayern über längere Zeit beschäftigte: die Modellauto-Affäre um die frühere CSU-Politikerin Christine Haderthauer. Damals ging es um hochwertige Modellautos, die von Patienten im psychiatrischen Maßregelvollzug gefertigt und über das Unternehmen Sapor Modelltechnik vermarktet wurden. Die geschäftliche Beteiligung der Politikerin und ihres Ehemannes sowie die daraus entstandenen Vorwürfe sorgten für erhebliche öffentliche Aufmerksamkeit. Christine Haderthauer trat im Zuge der Affäre von ihrem Amt als bayerische Staatskanzleichefin zurück. Wichtig ist dabei die juristische Einordnung: Die gegen sie geführten Betrugsermittlungen wurden später eingestellt; der entsprechende Verdacht wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft ausgeräumt. Der historische Fall belegt daher keineswegs, dass im Bezirkskrankenhaus Lohr vergleichbare Rechtsverstöße stattgefunden haben. Er zeigt aber, warum die Herstellung und Vermarktung besonders wertvoller Patientenarbeiten Fragen nach Transparenz, wirtschaftlichen Interessen und angemessener Behandlung der Hersteller aufwerfen kann. Auch am BKH Lohr werden nach eigenen Angaben verschiedene Formen der Ergo- und Arbeitstherapie angeboten. Dazu gehören ausdrücklich eine Holzwerkstatt mit kreativem, handwerklichem und arbeitstherapeutischem Schwerpunkt sowie eine Papierwerkstatt, industrielle Montage und weitere gestalterische Therapieangebote. Die Klinik beschreibt diese Tätigkeiten als Bestandteil ihrer therapeutischen Arbeit. Patienten sollen Fähigkeiten entwickeln, vorhandene Kompetenzen fördern, Konzentration und Belastbarkeit trainieren sowie durch praktische Arbeit Selbstvertrauen gewinnen. Genau darin liegt ein wichtiger therapeutischer Nutzen. Doch was geschieht, wenn aus dieser Beschäftigung Waren entstehen, die außerhalb der Werkstatt verkauft werden können? Der Verkauf selbst ist nicht automatisch unzulässig oder ein Missstand. Entscheidend sind vielmehr die jeweiligen Vereinbarungen, die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Behandlungskosten oder Materialkosten, die Dokumentation und die Verwendung der Einnahmen. Nach dem Hinweis eines Informanten soll ein Werkstück bei der Verabschiedung eines Arztes als Geschenk überreicht worden sein. Sollte sich diese Darstellung bestätigen, wäre zu klären, welches Werkstück betroffen war, wer die Schenkung veranlasste, ob der Hersteller damit einverstanden war und aus welchem rechtlichen oder organisatorischen Grund die Weitergabe erfolgte. Ebenso stellt sich bei den angeblich auf Weihnachtsmärkten verkauften Einzelstücken die Frage, ob ihre Herkunft und ihr jeweiliger Verkaufspreis dokumentiert wurden. Nach öffentlich zugänglichen Klinikberichten wurden auf den Märkten tatsächlich selbst gefertigte Waren aus unterschiedlichen Arbeitstherapien angeboten. Neben Holzkunstwerken gehörten hierzu auch Arbeiten aus dem Textilbereich und weiteren kreativen Angeboten. In der Papierwerkstatt entstehen ebenfalls handwerkliche und gestalterische Produkte, deren mögliche Vermarktung nach denselben Transparenzmaßstäben betrachtet werden sollte. Waren die Patienten über die Verkäufe informiert? Konnten sie selbst entscheiden, ob bestimmte Stücke abgegeben werden? Wurden Materialkosten und Einnahmen erfasst? Profitierten therapeutische Projekte, die Einrichtung oder die jeweiligen Hersteller von den Erlösen? Und gab es klare Regeln für besonders aufwendige Unikate? Gerade bei einem Werkstück, das nach Angaben des Betroffenen sechs Wochen Herstellungszeit erforderte, liegt die Frage nach einer nachvollziehbaren Bewertung nahe. Aus dem hohen Zeitaufwand allein lässt sich zwar kein bestimmter Marktpreis oder individueller Zahlungsanspruch ableiten. Er verdeutlicht jedoch, warum eine verständliche Erklärung über Verbleib und Verwendung aus Sicht der Betroffenen so wichtig ist.

Jetzt steht die Forderung nach Aufklärung im Raum – die Patienten wollen wissen, was mit ihrer Arbeit geschehen ist! Aus einer scheinbar einfachen Frage nach dem Verbleib handgefertigter Holzkunstwerke entwickelt sich damit eine grundsätzliche Diskussion über den Umgang mit Patientenarbeit im psychiatrischen Maßregelvollzug. Wenn Menschen unter den besonderen Bedingungen einer geschlossenen Einrichtung über lange Zeit hinweg handwerklich tätig sind, entstehen nicht nur therapeutisch wertvolle Beschäftigungen, sondern mitunter auch Gegenstände, die einen wirtschaftlichen oder persönlichen Wert besitzen. Manche Werkstücke sind das Ergebnis tagelanger Feinarbeit, andere entstehen über mehrere Wochen und können für ihre Hersteller eine besondere emotionale Bedeutung haben. Ein aufwendig gefertigtes Motorradmotiv aus Holz ist dann nicht irgendeine austauschbare Dekoration. Es kann Ausdruck der eigenen Fähigkeiten, eines persönlichen Erfolgs und eines wichtigen Abschnitts der Therapie sein. Genau deshalb sollten die Hersteller nachvollziehen können, was anschließend mit ihren Arbeiten passiert. Für Thomas Krebs stehen nach den geschilderten Umständen insbesondere die von ihm gefertigten Holzkunstwerke im Mittelpunkt. Wer erhielt sie nach der Fertigstellung? Wurden sie in der Holzwerkstatt gelagert? Existieren Fotografien, auf denen sich bestimmte Arbeiten eindeutig zuordnen lassen? Wurden einzelne Gegenstände bei internen Veranstaltungen verschenkt? Welche Patientenarbeiten wurden auf früheren Weihnachtsmärkten angeboten und zu welchen Preisen verkauft? Lassen sich die betroffenen Gegenstände anhand von Unterlagen noch heute identifizieren? Wurden Erlöse erfasst und einem bestimmten Verwendungszweck zugeführt? Und falls Einnahmen der therapeutischen Arbeit zugutekamen, wurde diese Verwendung den beteiligten Patienten erläutert? Eine sachliche Aufklärung könnte durch Einsicht in vorhandene Werkstattdokumentationen, Material- und Abgabelisten, Veranstaltungsabrechnungen sowie gegebenenfalls Einverständniserklärungen erfolgen. Dabei müsste selbstverständlich berücksichtigt werden, dass nicht jeder gefertigte Gegenstand automatisch im Privateigentum des Herstellers steht und dass die konkrete Rechtslage von den Umständen der Herstellung und den geltenden Vereinbarungen abhängt. Eine pauschale Behauptung, das Bezirkskrankenhaus habe Patientenarbeiten unrechtmäßig verkauft, lässt sich aus den derzeit bekannten Angaben nicht ableiten. Ebenso wenig ist belegt, dass Verkaufserlöse veruntreut wurden oder einzelne Mitarbeiter von der Weitergabe der Werke persönlich profitierten. Zu den konkreten Vorwürfen einer Schenkung an einen Arzt und zum Verbleib der Arbeiten von Thomas Krebs liegt bislang keine überprüfbare Stellungnahme der Klinik vor. Die zentrale Forderung bleibt deshalb eine transparente und nachvollziehbare Klärung statt vorschneller Schuldzuweisungen. Das Bezirkskrankenhaus könnte durch eine konkrete Darstellung seiner bisherigen Praxis erläutern, wer über den Verbleib der Werkstücke entscheidet, welche Regeln für die Weitergabe gelten, wie die Patienten beteiligt werden und auf welche Weise Verkaufsumsätze abgerechnet werden. Auch der Träger der Einrichtung könnte gegebenenfalls erläutern, welche Vorgaben zur Dokumentation und Verwendung der Einnahmen bestehen. Für Patienten, Angehörige und die Öffentlichkeit wäre eine solche Transparenz von erheblicher Bedeutung. Schließlich beruht das Vertrauen in eine psychiatrische Einrichtung nicht allein auf medizinischer Versorgung und therapeutischen Angeboten, sondern auch auf einem respektvollen und nachvollziehbaren Umgang mit den Leistungen der dort untergebrachten Menschen. Der frühere Haderthauer-Komplex darf dabei nicht mit den bisher unbewiesenen Vermutungen aus Lohr gleichgesetzt werden. Eine kritische journalistische Nachfrage ist jedoch legitim, gerade weil die Klinik die Vermarktung von Werkstücken selbst öffentlich beschrieben hat. Am Ende könnte eine einfache Dokumentation viele Fragen beantworten: Welche Werke wurden gefertigt, wo befinden sie sich heute und wie wurde über ihre Verwendung entschieden? Solange diese Antworten für die betroffenen Hersteller fehlen, bleiben Zweifel und Unsicherheit bestehen. Die entscheidende Frage aus Lohr am Main lautet deshalb: Wo sind die Holzkunstwerke von Thomas Krebs geblieben – und kann das Bezirkskrankenhaus ihren Weg lückenlos erklären? Eine überprüfbare Antwort wäre im Interesse aller Beteiligten und könnte dazu beitragen, Vertrauen in die Arbeitstherapie und den verantwortungsvollen Umgang mit Patientenleistungen zu stärken.

Quellen

Quelle: Bezirkskrankenhaus Lohr am Main – Weihnachtsmarkt am Sommerberg: Verkauf von Werkstücken aus Patientenwerkstätten

Quelle: Bezirkskrankenhaus Lohr am Main – Offizielle Therapieangebote der Ergo- und Arbeitstherapie einschließlich Holz- und Papierwerkstatt

Quelle: n-tv – Modellauto-Affäre um Christine Haderthauer: Ermittlungen eingestellt und Hintergründe des damaligen Falls

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https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/detail/information-anlaesslich-der-deutschen-uebersetzung-des-berichts-des-sonderberichterstatters-ueber-folter

https://www.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141023_associazione-internazionale-diritto-penale.html