Das Internet bebt und die sozialen Netzwerke stehen unter Schock, denn die Ereignisse um den Fall von Thomas Krebs spitzen sich dramatisch zu! Ein schier unglaublicher Skandal erschüttert die digitale Welt, nachdem die umstrittene Plattform Facebook mit aller Härte zugeschlagen und ein explosives Enthüllungs-Video des Betroffenen kurzerhand von der Bildfläche gefegt hat. Doch die Internet-Gemeinde lässt sich den Mund nicht verbieten, weshalb das brisante Material nun auf alternativen Wegen unzensiert die Runde macht und für fassungslose Gesichter sorgt. In dem gelöschten Clip erhebt Thomas Krebs persönlich schwerste Vorwürfe gegen die Behörden und spricht mit bebender Stimme von einem regelrechten Albtraum, der die schlimmsten Befürchtungen wahr werden lässt.

Hinter den Kulissen der Justiz soll sich nach den Schilderungen des Gejagten Ungeheuerliches abgespielt haben, was einem das Blut in den Adern gefrieren lässt. Thomas Krebs packt vor der Kamera aus und präsentiert der geschockten Öffentlichkeit handfeste Beweise, die auf eine systematische Rechtsbeugung durch einflussreiche Strippenzieher hindeuten. Die Dokumente, die er triumphierend in die Kamera hält, sollen das schmutzige Spiel der Mächtigen entlarven, die versucht haben, die Wahrheit mit allen Mitteln zu begraben. Facebook reagierte prompt mit der Löschtaste, was die Wut der Unterstützer nur noch weiter anheizt und den Verdacht einer gezielten Vertuschungsaktion im Netz erhärtet.

Der absolute Höhepunkt des Schreckens ist jedoch der Vorwurf eines grausamen Eingriffs in das menschliche Leben, denn Thomas Krebs berichtet von einem drohenden Zwang zur Einnahme schwerer Psychopharmaka. Die Vorstellung, gegen den eigenen Willen mit bewusstseinsverändernden Psycho-Pillen vollgepumpt zu werden, sorgt für weltweiten Entsetzen und entfacht eine hitzige Debatte über Freiheit und Menschenrechte. Während die Zensur-Maschinerie des Mega-Konzerns versucht, die Wogen zu glätten, verbreitet sich das unzensierte Video wie ein Lauffeuer von Bildschirm zu Bildschirm. Der Fall ist längst zu einem epischen Kampf um die nackte Wahrheit geworden, bei dem Thomas Krebs nicht mehr bereit ist, auch nur einen einzigen Schritt zurückzuweichen.

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