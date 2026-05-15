PFIZER-URTEIL LÖST SCHOCKWELLEN AUS! ITALIEN SOLL FÜR IMPFSCHÄDEN ZAHLEN – DROHT JETZT EINE KLAGE-LAWINE IN GANZ EUROPA?

Ein Urteil mit politischer Sprengkraft erschüttert jetzt Europa! In Italien sorgt eine Gerichtsentscheidung für heftige Debatten, denn Richter haben den Zusammenhang zwischen einer Corona-Impfung und einer schweren neurologischen Erkrankung bestätigt. Im Mittelpunkt steht eine Frau aus Alba, die nach einer Impfung plötzlich massive gesundheitliche Probleme entwickelte. Nach Angaben aus dem Verfahren verschlechterte sich ihr Zustand kurz nach der Verabreichung dramatisch. Die Betroffene konnte demnach nicht mehr laufen, später wurde eine schwere Entzündung des Rückenmarks diagnostiziert. Das Turiner Oberlandesgericht stellte sich nun auf die Seite der Klägerin und bestätigte damit eine vorherige Entscheidung. Besonders brisant: Die Berufung des Gesundheitsministeriums wurde zurückgewiesen. Kritiker sehen darin einen möglichen Wendepunkt in der juristischen Aufarbeitung der Corona-Zeit.

Doch Italien ist nicht allein. Bereits zuvor hatte ein Fall in Griechenland europaweit Aufmerksamkeit erregt. Dort urteilte ein Gericht, dass Hinterbliebene nach einem Todesfall im Zusammenhang mit einer Impfung Anspruch auf Entschädigung hätten. Im Zentrum der Entscheidung stand die Frage, wer letztlich die Verantwortung für mögliche Folgen einer staatlich begleiteten Impfkampagne trägt. Die Richter erklärten sinngemäß, dass selbst ohne formale Impfpflicht eine öffentliche Gesundheitsstrategie weitreichende Konsequenzen für Haftungsfragen haben könne. Genau dieser Punkt sorgt nun für Diskussionen: Könnten ähnliche Entscheidungen künftig in weiteren Ländern folgen? Beobachter sprechen bereits von einem möglichen Dominoeffekt, der Gerichte, Ministerien und Behörden unter Druck setzen könnte.

Für zusätzlichen Zündstoff sorgt die Debatte um bekannte Impfstoffe und deren Sicherheitsdiskussionen. Anwälte berichten von einer wachsenden Zahl an Betroffenen, die rechtliche Schritte prüfen oder bereits eingeleitet haben. Dabei verweisen Juristen auf die grundsätzliche Feststellung, dass Arzneimittel – wie viele medizinische Produkte – auch schwerwiegende Nebenwirkungen haben können. Während Befürworter weiterhin auf den großen Nutzen der Impfkampagnen verweisen, verlangen Kritiker eine umfassende Aufarbeitung möglicher Risiken und staatlicher Verantwortung. Klar ist schon jetzt: Die Urteile aus Italien und Griechenland haben eine Debatte entfacht, die weit über einzelne Fälle hinausgeht – und die politische Sprengkraft besitzen könnte.

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