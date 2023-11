Pfungstadt: Mitarbeiter der Stadt bei Zwangsräumung mit Waffe bedroht, 44-Jähriger löst Polizeieinsatz aus!

Pfungstadt (ots)

Die Bedrohung eines Mitarbeiters der Stadt Pfungstadt hat am Mittwoch (1.11.) einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der Mitarbeiter am Vormittag einen 44 Jahre alten Mann in dessen Wohnung in der Goethestraße aufgesucht. Hintergrund soll ein Zwangsräumungsverfahren gewesen sein. Hierbei habe der Pfungstädter eine Waffe auf ihn gerichtet. Nach der Verständigung der Polizei und Vernehmung des Zeugen wurden umgehend uniformierte und zivile Polizeikräfte alarmiert und die Straßen rund um das Anwesen abgesperrt. Spezialkräfte durchsuchten anschließend die Wohnung des Tatverdächtigen, konnten ihn jedoch nicht antreffen. Die Polizei sucht weiterhin nach dem 44-Jährigen und hat ein Verfahren wegen des Verdachts der Bedrohung eingeleitet.

+++ERGÄNZUNG+++ Mitarbeiter bedroht

44-Jähriger festgenommen & Gaspistole sichergestellt

Nachdem ein 44-Jähriger am Mittwoch (1.11.) einen Mitarbeiter der Stadt Pfungstadt bedroht hatte (wir haben berichtet), konnten Zivilkräfte den Tatverdächtigen noch am Abend festnehmen. Gegen 20 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und teilten mit, dass der Gesuchte wieder an seiner Wohnanschrift aufgetaucht sei. Alarmierte Zivilkräfte konnten ihn dort schließlich antreffen und festnehmen. Bei seiner Durchsuchung stellten sie bei ihm eine Gaspistole sicher. Der 44 Jahre alte Mann kam für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen auf die Wache und muss sich jetzt in dem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten.

