+++ PLÖTZLICHER KURSWECHSEL IM SKANDAL-FALL THOMAS KREBS TEIL: 6! KLINIK BKH LOHR AM MAIN RUDERT ZURÜCK – DOCH ES IST NUR EIN TÄUSCHUNGSMANÖVER? +++

SKANDAL-KLINIK WILL SICH REINWASCHEN: DAS DRECKIGE SPIEL MIT DEN PATIENTEN-RECHTEN!

Plötzliche Kehrtwende hinter verschlossenen Türen! Jahrelang wurde gemauert, abgelehnt und schikaniert – doch jetzt will die Klinik den Fall plötzlich klammheimlich unter den Teppich kehren. Die Bosse behaupten frech, die Sache habe sich erledigt, doch in Wahrheit brennt die Hütte lichterloh!

Gift-Strategie der Bosse: Erst blocken, dann flüchten!

Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht: Die Klinik-Leitung knickt ein, will das aber als Sieg verkaufen! Jahrelang wurden Anträge mit fadenscheinigen Ausreden abgeschmettert, doch plötzlich ist alles kein Problem mehr. Die Akte soll schnellstmöglich geschlossen werden, damit kein Richter mehr in den dunklen Kellern der Verwaltung rumschnüffelt. Es ist ein eiskaltes Manöver, um die eigene Haut zu retten und bloß keine Verantwortung für das jahrelange Unrecht übernehmen zu müssen. Während die Patienten im Regen stehen gelassen wurden, versuchen sich die Verantwortlichen nun durch die Hintertür aus der Affäre zu ziehen.

Das miese Täuschungsmanöver: Wir waren es nicht!

Besonders dreist ist die Begründung für den plötzlichen Sinneswandel. Die Klinik gibt jetzt kleinlaut zu, dass eigentlich alles schon immer in Ordnung war. Keine Zwischenfälle, kein Fehlverhalten – genau die Dinge, die schon vor Ewigkeiten feststanden! Damit entlarven sich die Bosse selbst: Die frühere Ablehnung war reine Willkür und nach Ansicht von Experten schlichtweg rechtswidrig. Anstatt sich aber für die Qualen der Betroffenen zu entschuldigen, wird so getan, als sei nie etwas passiert. Die Stellungnahme strotzt nur so vor Widersprüchen und juristischen Nebelkerzen, um die Wahrheit zu verschleiern.

Jetzt schlagen die Opfer zurück: Abrechnung vor Gericht!

Doch dieser billige Trick wird nicht funktionieren! Die Betroffenen lassen sich nicht länger für dumm verkaufen und fordern jetzt die volle Härte des Gesetzes. Es geht nicht mehr nur um das Papier, sondern um die Ehre und die Rehabilitation derer, die jahrelang schikaniert wurden. Die Gefahr ist groß, dass die Klinik bei der nächsten Gelegenheit wieder neue Hürden aufbaut und die Daumenschrauben anzieht. Deshalb soll jetzt ein Machtwort vom Richter her: Die Klinik muss für ihre Fehler geradestehen! Das Ziel ist klar: Ein Urteil, das schwarz auf weiß bestätigt, wie dreckig hier mit Menschenleben gespielt wurde, damit solche Skandale nie wieder passieren können.

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