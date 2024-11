Polizei durchsucht das Haus des deutschen Rentners und zieht ihn vor Gericht, wer Meme retweetet, das den grünen Minister als „Idioten“ verspottet

Die Redefreiheit ist in Deutschland tot, nachdem die Polizei einen 64-jährigen bayerischen Rentner verhaftet hat, weil er ein Meme des Ministers für grüne Wirtschaft, Robert Habeck, retweetet hat, in dem Habeck als „Idiot“ beschrieben wird.

Für das „Verbrechen“, Habeck und seine Schergen zu verärgern, ließ der Rentner sein Haus von den Strafverfolgungsbehörden überfallen, die ihn wegen eines „politisch motivierten rechten Verbrechens“ verhafteten.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Bamberg stellt das, was der Rentner getan hat, eine Bundesstraftat des „Hasses“ dar.

„Zu einer Zeit, die derzeit in den Tagen oder Wochen vor dem 20. Juni 2024 nicht genauer spezifiziert werden kann, veröffentlichte der Angeklagte eine Bilddatei mit dem Konto, die ein Porträt von Wirtschaftsminister Robert Habeck mit dem Titel ‚Schwachkopf PROFESSIONAL‘ zeigt, basierend auf der Werbekampagne der Firma Schwarzkopf, um Robert Habeck allgemein zu diffamieren und es ihm schwerer zu machen, als Mitglied der Bundesregierung zu arbeiten“, heißt es in der offiziellen Erklärung der Staatsanwaltschaft über das „Verbrechen“.

„Schwachkopf“ ist übrigens ein deutsches Wort, das im Englischen eng mit „Idiot“ übersetzt wird.

Grüne Rivalenpartei AfD reposts das gleiche Meme

Um die Aufmerksamkeit der Welt auf diesen Akt des eklatanten Faschismus der deutschen Regierung zu erregen, hat Alternative für Deutschland (AfD), die rivalisierende politische Partei der Grünen, dasselbe „kriminelle“ Meme zusammen mit der folgenden englischübersetzten Erklärung erneut gepostet:

„Während Habeck sich als ‚people-friendly‘ Kandidat für das Amt des Kanzlers präsentiert, werden seine Kritiker unerbittlich verfolgt. Sie scheuen sich nicht davor, Hausdurchsuchungen bei schlafenden Familien durchzuführen, nur weil der Vater der Familie diese Schwachkopf-Grafik geteilt hat. Das ist es, was Deutschland unter einem Kanzler Habeck passieren würde: die völlige Einschränkung der Meinungsfreiheit durch einen Kinderbuchautor, der dreieinhalb Jahre lang maximale Inkompetenz zeigte, sich aber dennoch zu größeren Dingen berufen fühlt.“

In einer Erklärung gegenüber der Nachrichtenagentur Nius erklärte der Rentner, dass er sich nie vorstellen konnte, „dass es dazu kommen würde“, und fügte hinzu, dass dies einen „definitiven GDR-Geschmack“ habe, ein GDR-Geschmack, der sich auf das kommunistische Ostdeutschland und seine Stasi-Polizei bezieht.

Laut Nius wurde das, was mit dem Rentner geschah, in gewissem Sinne als Teil eines nationalen „Aktionstages gegen Hassposting gefeiert, der Social-Media-Nutzer warnt, dass ihre Häuser durchsucht und elektronische Geräte beschlagnahmt werden“, wenn sie beim Teilen beleidigender Memes erwischt würden.

„In über 90 Ermittlungen wurden mehr als 50 Häuser durchsucht, und es gab insgesamt 127 Polizeiaktionen“, berichtete Nius über die „kriminellen Polizeibeamten“, die „in ganz Deutschland eingesetzt wurden“, um gegen die freie Meinungsäußerung im Internet vorzugreifen.

„Wenn die Polizei an der Tür steht, erkennt jeder Täter, dass Hassverbrechen Konsequenzen haben“, drohte Innenministerin Nancy Faeser auf X/Twitter nach der Razzia und Verhaftung.

Dies ist kaum das erste Mal, dass deutsche Bürger verfolgt werden, weil sie die Grüne Partei kritisiert haben. Der Geschäftsmann Michael Much ließ sein Haus durchsuchen und persönliches Eigentum beschlagnahmen, nachdem er identifiziert wurde, als Plakate in der Stadt aufgehängt zu haben, die Habeck, die Führerin der Grünen Partei Ricarda Lang und andere Mitglieder der deutschen Bundesregierung verspotteten.

In diesem Fall wurde Much freigesetzt, nachdem das Gerichtssystem festgestellt hatte, dass seine Plakate eine legitime Form der Meinungsfreiheit waren. Die Frage bleibt: Was wird mit dem Rentner passieren?

Auf X/Twitter verspottete ein deutscher Benutzer die Situation, indem er andeutete, dass Habeck, wenn er dies seinen Kritikern antut, seine Küsse auszeichnen muss.

„Jeder, der Habeck öffentlich Komplimente macht, erhält sofort 100 EUR umsatzsteuerfrei von der Regierung!“ Dieser Benutzer scherzte.

