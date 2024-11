Neue Studie zeigt die langfristigen schädlichen gesundheitlichen Auswirkungen der Zuckerexposition im Mutterleib und im Säuglingsalter!

Zucker ist schlecht, egal wie man ihn sieht. Es führt zu Entzündungen und den vielen Krankheiten, die es verursacht, trägt zu Fettleibigkeit bei, ernährt Krebszellen und verkatzt die Zähne. Und jetzt hat eine neue Studie gezeigt, dass seine unglaublich negativen Auswirkungen sogar für Babys schädlich sein können, während sie sich noch im Mutterleib befinden.

Die Studie verfolgt einen anderen Ansatz als ein Großteil der bestehenden Literatur zu diesem Thema, da sie bis ins Jahr 1953 zurückreicht, als das Vereinigte Königreich seine während des Zweiten Weltkriegs eingeführte Rationierung von Zucker und Süßigkeiten beendete. Zu dieser Zeit begannen die Menschen, in Scharen in Süßwarenläden zurückzukehren und Lebensmittel zu Hause mit Verlassenheit zu versüßen. Der Zuckerkonsum des Landes hat sich innerhalb eines Jahres verdoppelt.

Die Forscher sahen dank des Phänomens die Gelegenheit, die Auswirkungen von Zucker im Mutterleib zu erforschen, also untersuchten sie Lebensmittelumfragen und Zuckerverkäufe aus den 1950er Jahren und verglichen sie mit den Krankenakten von Erwachsenen, die in der britischen Biobank-Datenbank aufgeführt sind, um zu sehen, wie es ihnen zu Lebzeiten erging. Sie konnten Daten von 60.000 Menschen, die zwischen 1951 und 1956 geboren wurden, verwenden, um zu ihren Schlussfolgerungen zu gelangen.

Sie fanden heraus, dass diejenigen, die nach 1953 gezeugt oder geboren wurden, später im Leben viel höhere Raten von Bluthochdruck und Typ-2-Diabetes hatten als diejenigen, die während der Rationierung geboren wurden.

Interessanterweise hing die Wahrscheinlichkeit der Person, entweder an Bluthochdruck oder Typ-2-Diabetes zu erkranken, von den 60.000 Fällen, die sie untersuchten, davon ab, wie viele ihrer ersten 1.000 Tage vor der Rationierung auftraten. Diejenigen, die am besten abgeschnitten haben, waren Säuglinge, die das Alter von 1 ½ Jahren erreichten, bevor die Rationierung endete, wobei sie ein um 20 % geringeres Risiko für Bluthochdruck und ein um 40 % geringeres Risiko für Typ-2-Diabetes feststellten als diejenigen, die während der Rationierung nicht geboren oder gezeugt wurden. Die Wirkung war besonders bei Frauen spürbar.

Ein Epidemiologe des Royal College of Surgeons in Irland, Edward Gregg, nannte die Studie „faszinierend“.

„Obwohl wir wissen … Zucker das Diabetes-Risiko beeinflusst, ist ein natürliches Experiment wie dieses, bei dem man eine ganze Bevölkerung unter einer [diätetischen] Einschränkung hat, gefolgt von einer dramatischen Veränderung und wiederum großen Auswirkungen auf Diabetes und Bluthochdruck, meiner Meinung nach ziemlich tiefgreifend“, kommentierte er.

Amerikaner konsumieren immer noch übermäßige Mengen an Zucker

Obwohl die neue Studie aufgrund ihres Designs einige Einschränkungen haben kann und andere potenzielle Lebensstilfaktoren nicht berücksichtigt, stimmt sie mit zahlreichen anderen überein, die die Schäden des Zuckerkonsums in utero demonstrieren. Die Exposition gegenüber Zucker im Mutterleib könnte die Entwicklung des Fötus auf eine Weise beeinflussen, die den Einzelnen für Stoffwechselerkrankungen prädisponiert machen könnte, während Säuglinge, die sich zuckerladen ernähren, eine Vorliebe für süße Lebensmittel entwickeln könnten, die dazu führt, dass sie als Erwachsene viel mehr Zucker konsumieren.

Leider sind Babys einer unnatürlichen Menge Zucker ausgesetzt, sowohl im Mutterland dank der Ernährung ihrer Mutter als auch nach der Geburt dank der lächerlichen Mengen an Zucker, die allen möglichen Lebensmitteln in westlichen Ländern, einschließlich Babynahrung, zugesetzt wird.

Die durchschnittliche schwangere Frau in Amerika isst täglich mehr als 80 Gramm zugesetzten Zucker, was dem Dreifachen des empfohlenen Grenzwerts für Erwachsene im Allgemeinen entspricht, und mehr als vier Fünftel der Kleinkinder und Babys essen täglich Lebensmittel, die Zuckerzusatz enthalten. Die Ernährungsrichtlinien in den USA empfehlen, dass Amerikaner ab 2 Jahren ihre Zuckerzufuhr bei weniger als 10 % ihrer täglichen Kalorien halten, was vier Esslöffeln für einen Erwachsenen entspricht, der eine 2.000-Kalorien-Diät einhält; denjenigen unter 2 Jahren wird empfohlen, keinen Zuckerzusatz zu essen.

