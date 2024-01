“Präsident Clinton ist eine Schlüsselperson”: Epstein-Aten werden endlich entsiegelt

WERBUNG

Update (1858ET): Die Jeffrey Epstein-Dateien wurden entsiegelt. Wie erwartet ist der ehemalige Präsident Bill Clinton prominent vertreten – als John Doe #36.

Wie vom Anwalt und Journalisten Techno Fog von The Reactionary…

“Abgesehen von der Angeklagten [Ghislaine Maxwell] und Epstein ist der ehemalige Präsident Clinton eine Schlüsselperson, die Informationen über seine enge Beziehung zum Angeklagten und zu Herrn Epstein geben kann…”

Darüber hinaus mag Bill sie angeblich jung…

Zeugnis eines Zeugen: F: “Hat Jeffrey jemals mit Ihnen über Bill Clinton gesprochen?” A: “Er sagte einmal, dass Clinton sie jung mag und sich auf Mädchen bezieht”. ? pic.twitter.com/bAXCWJ44gn — Techno Fog (@Techno_Fog) 3. Januar 2024

Ein Epstein-Ankläger listete auch George Mitchell, Jeal Luc Brunel, Bill Richardson, Marvin Minsky auf und konnte sich nicht an die Namen mehrerer anderer Personen erinnern.

Opfer Virginia Giuffre gibt an, dass sie “einmal” mit dem Milliardär Tom Pritzker (einem anderen John Doe) geschlafen hat Pritzker ist Mitglied des renommierten Aspen Institute und Executive Chairman von Hyatt Hotels. Hallo @AspenInstitute pic.twitter.com/z1QDfNfCkG – Techno Fog (@Techno_Fog) 4. Januar 2024

Weitere Vorwürfe von Virginia Giuffre – Sie wurde von Epstein und Maxwell gehandelt, um Sex mit Prinz Andrew zu haben. Maxwell wies sie an, Sex mit dem Milliardär-Hedge-Fondsmanager Glenn Dubin zu haben.pic.twitter.com/Tjnciypy7m – Techno Fog (@Techno_Fog) 4. Januar 2024

Und wer soll nicht eine Massage von einem von Epsteins Mädchen bekommen haben? Trump…

Wie bereits erwähnt, enthalten die Dokumente über 150 Namen, die aus einer Zivilklage gegen Ghislaine Maxwell stammen, die derzeit eine 20-jährige Gefängnisstrafe wegen Sexhandels und anderer Anklagen wegen Teilnahme an Epsteins Unternehmen verbüßt.

Wie Axios feststellt;

Letzten Monat, USA Bezirksrichterin Loretta Preska ordnete den größten Teil des Materials innerhalb von 187 Einträgen an, die unter dem Pseudonym “J. Doe” wird nach dem 1. Januar in Bezug auf die Klage freigegeben.

In einem Teil dieser Klage beschuldigte Virginia Giuffre Maxwell, ihren sexuellen Missbrauch zu erleichtern. Der Fall wurde 2017 beigelegt, obwohl die Bedingungen zu dem Zeitpunkt nicht veröffentlicht wurden.



Preska wies auch darauf hin, dass jeder, der in den Dokumenten genannt werden kann, vor der Freigabe der Dokumente Berufung einlegen könnte.



Dokumente, die zuvor unbekannte Namen von Jeffrey Epstein-Mitarbeitern enthalten, werden am Mittwoch veröffentlicht, nachdem ein New Yorker Bundesgericht die Entsiegelung von Gerichtsdokumenten angeordnet hatte, berichtet CNBC.

Berichten zufolge werden in den Einreichungen über 150 Personen genannt, von denen einige zuvor als mit dem toten Pädophilen in Verbindung gebracht wurden, der tot in einem New Yorker Gefängnis aufgefunden wurde, nachdem er wegen Bundesvorwürfen wegen Kindersexhandels verhaftet worden war.

“Die Dinge sollten heute entsiegelt werden”, sagte Edward Friedland, der Bezirksleiter für dieses Gericht, gegenüber CNBC.

Die Dokumente wurden im Zusammenhang mit einer Klage des Bundesgerichts in Manhattan eingereicht, die von Epstein-Opfer Virginia Giuffre gegen Ghislaine Maxwell, Epsteins ehemalige Freundin und “Madam”, eingereicht wurde, die Mädchen für die Ausbeutung durch Epstein und Freunde rekrutierte.

Nur Epstein und Maxwell wurden im Zusammenhang mit seinem langjährigen Missbrauch von Mädchen und jungen Frauen in Residenzen in New York, USA, strafrechtlich angeklagt. Jungferninseln und anderswo. -CNBC

Das heißt, Richterin Loretta Preska gewährte eine 30-tägige Verlängerung der Offenlegung mehrerer Namen, einschließlich einer Frau, die als “Doe 107” identifiziert wurde, um ihre Behauptung zu überprüfen, dass sie in ihrem Heimatland dem Risiko körperlicher Schäden ausgesetzt ist, wenn ihr Name veröffentlicht wird.

