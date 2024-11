Premierminister von Alberta schlägt Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vor, das auch die Freiheit zur Verweigerung von Impfungen vorsieht!

Die amtierende Premierministerin von Alberta, Danielle Smith, und die regierende United Conservative Party (UCP) haben ein neues Gesetz eingeführt, das das Recht der Bürger auf die Ablehnung von Impfungen stärkt.

Unter der Regierung des ehemaligen Premierministers von Alberta, Jason Kenney, der von 2019 bis 2022 als 18. Premierminister von Alberta tätig war, wurden Impfmandate gegen das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) im privaten und öffentlichen Sektor in Alberta und anderen Teilen Kanadas zur Norm. Das Impfmandat führte zu Tausenden von Arbeitsplatzverlusten und Diskriminierung für diejenigen, die das experimentelle medizinische Verfahren ablehnten.

Smith, der 2022 zum Vorsitzenden der UCP und 2023 zum Premierminister gewählt wurde, schlug am ersten Tag der Herbstgesetzgebung in Albertas Legislaturperiode im Oktober vor, das Gesetz 24, bekannt als Alberta Bill of Rights Amendment Act. 28. Bill 24 schlägt die Hinzufügung spezifischer Schutzmaßnahmen für individuelle medizinische Autonomie und persönliche Freiheiten vor. (Verwandt: Alberta Premier verspricht, die Bill of Rights zu ändern, um die GESUNDHEITSFREIHEIT einzubeziehen.)

„Die Gesellschaft verlässt sich auf die Fähigkeit ihrer Bürger, Entscheidungen zu treffen, sich freiwillig frei auszudrücken, Eigentum zu besitzen und es so zu nutzen, wie sie es für richtig halten, und sie stützt sich auch auf die Autonomie der Bürger über ihren Körper und das Recht, ihre eigenen Entscheidungen über die medizinischen Behandlungen zu treffen, die sie erhalten“, kündigte Smith auf einer Pressekonferenz im Oktober an. 28. „Niemand sollte unter Druck gesetzt werden, eine medizinische Behandlung ohne seine volle Zustimmung zu akzeptieren, einschließlich eines Impfstoffs.“

Die vorgeschlagene Änderung kodifiziert das Recht eines Bürgers, jede Form von medizinischer Versorgung, einschließlich Impfstoffen, zu verweigern, außer in Fällen, in denen die Person ein erhebliches Risiko für sich selbst oder andere darstellen könnte.

Der vorgeschlagene Gesetzentwurf 24 würde auch die Eigentumssicherheit und das Recht auf die Meinungsäußerung stärken

Neben der Stärkung der Gesundheitsfreiheit schlug Smith auch die Stärkung des Schutzes der persönlichen Autonomie, der Eigentumsrechte sowie der Meinungs- und Eigentumsfreiheit vor.

Die vorgeschlagene Änderung würde auch sicherstellen, dass jeder Entzug von Eigentum rechtlich sanktioniert werden muss, wobei die Regierung die Bürger fair für jede Beschlagnahme entschädigt. Diese vorgeschlagene Änderung führt Schutzmaßnahmen gegen unbefugte Beschlagnahmen ein und stärkt die Sicherheit der Albertaner über ihr rechtmäßiges Eigentum.

Es würde auch die Meinungsfreiheit erweitern, um gesprochene und geschriebene Sprache und andere Formen des Ausdrucksverhaltens zu übernehmen. Darüber hinaus würde die vorgeschlagene Änderung das Recht der Albertaner sichern, Schusswaffen innerhalb gesetzlicher Parameter zu erwerben, zu halten und zu verwenden.

Wenn die Änderungen verabschiedet werden, würden sie es den Gerichten von Alberta ermöglichen, jedes widersprüchliche Provinzgesetz für nicht durchsetzbar zu erklären, um es den Albertanern zu erleichtern, ihre Rechte zu wahren. Der Geltungsbereich würde sich auch auf alle Maßnahmen der Provinzregierung erstrecken, einschließlich Gesetzgebung, Richtlinien, Programme und Maßnahmen von stark staatlich kontrollierten Einrichtungen wie Gemeinden, Polizei und Krankenhäusern. Die Änderungen würden auch eine Benachrichtigung beim Justizminister für jede Klage erfordern, die die Gesetze von Alberta im Rahmen der Bill of Rights anfechten muss.

Darüber hinaus stellen neue Klauseln klar, dass die Regierung von Alberta zwar vernünftige Grenzen für Rechte auferlegen kann, diese jedoch mit den Prinzipien eines „freien und demokratischen Alberta“ in Einklang bringen müssen – seinen einzigartigen kulturellen Werten und seinem Engagement für individuelle Freiheiten. Wenn sie genehmigt werden, würden diese Änderungen mit der königlichen Zustimmung wirksam werden. Es würde jedoch nur für Rechtsverletzungen nach der Verabschiedung gelten. Mit anderen Worten, laufende Immobilienfälle, die vor den Änderungen eingeleitet wurden, wären von diesen neuen Schutzmaßnahmen ausgeschlossen.

Schauen Sie sich HealthFreedom.news für ähnliche Geschichten an.

Sehen Sie sich diesen Clip von NFSC News an, in dem Smith zugibt, dass die Ungeimpften Recht hatten.

Dieses Video stammt vom Dissident7-Kanal auf Brighteon.com.

Weitere verwandte Geschichten:

Warum haben Trump und Rogan sich in einem dreistündigen Interview geweigert, COVID-Vaxx zu berühren?

Der Oberste Gerichtshof von New York stellt alle Regierungsangestellten wieder her, die wegen der Verweigerung der COVID-„Impfung“ entlassen wurden.

Arzt warnt davor, dass neue selbstreplizierende RNA-Impfstoffe, die in Japan eingeführt werden, „die dritte Atombombe“ sind.

Top 8 Kommie Harris „Richtlinien“ und warum Demokraten und Liberale ihre Stimme ÜBERDENKEN sollten, bevor es zu spät ist.

Transitarbeiter von San Francisco, die wegen der VERWEIGERUNG VON COVID-19-INJEKTIONEN entlassen wurden, erhielten jeweils mehr als 1 Million Dollar.

Zu den Quellen gehören:

LifeSiteNews.com

Alberta.ca [PDF]

Brighteon.com

newstarget.com