Symbolfoto – Bild KI-generiert

Prenzlau – Drei junge Frauen sollen am späten Samstagabend einen 17-Jährigen in einem Regionalexpress von Eberswalde nach Prenzlau geschlagen und getreten haben. Am Bahnhof Prenzlau sollen sie nach Angaben der Polizei zudem versucht haben, den Jugendlichen ins Gleisbett zu stoßen. Das teilte die Polizeidirektion Ost der Polizei Brandenburg am Montag mit. BILD macht daraus die Überschrift, die Frauen „wollen ihn aufs Gleis stoßen“, und schreibt in der Kurzbeschreibung sogar, sie sollen ihn aufs Gleis gestoßen haben. Die Polizei spricht nur von einem Versuch, und auch der steht im Konjunktiv. Die mutmaßlichen Täterinnen sind öffentlich nicht identifiziert, festgenommen wurde nach den vorliegenden Angaben niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt. Für die drei Frauen gilt die Unschuldsvermutung.

Der BILD-Text ist am 23. November 2026 um 15.50 Uhr erschienen und frei zugänglich, verantwortlich ist Stephanie Walter. Die Überschrift lautet: „Angriff im Zug: 3 Frauen prügeln auf 17-Jährigen ein und wollen ihn aufs Gleis stoßen.“ Wir prüfen den Bericht anhand der Meldung der Polizei Brandenburg, der Agenturfassung der Deutschen Presse-Agentur und der Berichte des rbb, der Märkischen Oderzeitung und des Nordkurier. Eine eigene Meldung der Bundespolizei oder eine Erklärung der Staatsanwaltschaft zu diesem Fall haben wir nicht gefunden. Namen, Alter oder Staatsangehörigkeiten der Beteiligten nennt keine der Quellen; wir ergänzen sie nicht.

Die Polizeimeldung mit dem Titel Ein Fall für die Kriminalpolizei ist auf den 23. November 2026 datiert und von der Polizeidirektion Ost verantwortet. Dort heißt es, am Nachmittag des 22. November sei der Polizei ein Geschehen bekannt geworden, das sich am späten Abend des Vortages in einem Regionalexpress von Eberswalde nach Prenzlau abgespielt habe. Später habe das Ganze bei einem Zwischenstopp in Angermünde und letztlich auch auf dem Bahnhofsgelände in Prenzlau seine Fortsetzung gefunden. Nach jetzigen Erkenntnissen seien bereits im Zug drei junge Damen auf einen 17-Jährigen losgegangen. Sie hätten ihn geschlagen und getreten und sollen zudem versucht haben, ihn später am Bahnhof Prenzlau ins Gleisbett zu stoßen. Ihr Vorgehen sollen die Täterinnen gefilmt haben. Der zuvor schon gesundheitlich eingeschränkte Geschädigte habe auch Verletzungen erlitten.

Der zentrale Satz der BILD-Überschrift ist damit amtlich nicht als Tatsache belegt, sondern als Vorwurf. Die Polizei formuliert ausdrücklich, die Frauen „sollen“ versucht haben, den Jugendlichen ins Gleisbett zu stoßen. BILD schreibt in der Überschrift im Indikativ, die Frauen „wollen ihn aufs Gleis stoßen“. Das ist eine Feststellung einer Absicht, die kein Ermittler öffentlich getroffen hat. In der Kurzbeschreibung des Artikels geht BILD noch weiter und schreibt, die Frauen sollen ihn am Bahnhof aufs Gleis gestoßen haben. Das wäre eine vollendete Handlung. Davon steht in keiner der amtlichen Angaben etwas. Im Fließtext selbst schreibt BILD dagegen zutreffend, das Trio solle versucht haben, den 17-Jährigen auf die Gleise zu stoßen.

Auch der Tatbestand ist offen. Nach der Agenturmeldung der dpa ermittelt die Polizei unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. Diese Delikte stehen nicht in der schriftlichen Polizeimeldung, sondern stammen aus der dpa-Fassung, die sich auf die Polizei beruft. Von einem versuchten Tötungsdelikt ist in keiner der vorliegenden Quellen die Rede. Ob der behauptete Versuch, den Jugendlichen ins Gleisbett zu stoßen, rechtlich anders bewertet wird, ob ein Zug in der Nähe war und ob eine konkrete Lebensgefahr bestand, ist öffentlich nicht mitgeteilt. Wir nennen deshalb keinen schwereren Vorwurf, als die Behörden ihn öffentlich erhoben haben.

Bei den Verletzungen schreibt BILD von „leichten Verletzungen“. Die schriftliche Polizeimeldung sagt nur, der Geschädigte habe auch Verletzungen erlitten. Die Einordnung als leicht findet sich in der dpa-Fassung, die ebenfalls von leichten Verletzungen spricht. BILD gibt außerdem an, der Jugendliche sei „laut Polizei ohnehin gesundheitlich angeschlagen“. Die Polizei formuliert sachlicher, er sei zuvor schon gesundheitlich eingeschränkt gewesen. Worin diese Einschränkung besteht, ist nicht bekannt und gehört zum geschützten Bereich des Opfers. Wir verzichten darauf, darüber zu spekulieren.

Zum Ort gibt es eine bemerkenswerte Korrektur. Eine frühere Fassung der Polizeimeldung, die von der Märkischen Oderzeitung und dem Nordkurier übernommen wurde, verortete das Geschehen auf dem Bahnhofsgelände von Angermünde. Diese Fassung ist auf der Seite der Polizei nicht mehr abrufbar. Die aktuelle Meldung nennt als Ort Angermünde und Prenzlau und schildert einen Ablauf, der im Zug begann, sich beim Zwischenstopp in Angermünde fortsetzte und am Bahnhof Prenzlau endete. Den behaupteten Versuch am Gleisbett verortet die Polizei nun am Bahnhof Prenzlau. BILD folgt hier der aktuellen Fassung. Die anfängliche Abweichung zeigt, wie vorläufig die Angaben noch sind. Andere, ältere Vorfälle, in denen Menschen an Bahnhöfen ins Gleisbett gestoßen worden sein sollen, gehören nicht zu diesem Geschehen und werden hier nicht vermischt.

Dass die Frauen ihr Vorgehen gefilmt haben sollen, steht in der Polizeimeldung ebenfalls nur im Konjunktiv. BILD schreibt dazu „Besonders erschreckend“ und formuliert, die Angreiferinnen sollen ihre Tat mit dem Handy gefilmt haben. Das Wort Handy taucht in der schriftlichen Meldung nicht auf, wohl aber in der dpa-Fassung. Ob ein solches Video vorliegt, ob es verbreitet wurde und ob es für die Ermittlungen gesichert ist, ist öffentlich nicht mitgeteilt. Wer ein solches Video besitzt, sollte es nicht weiterverbreiten, sondern der Polizei übergeben. Eine Weiterverbreitung kann die Rechte des Jugendlichen erneut verletzen.

Offen bleibt auch die Frage nach Tätern und Motiv. Die Kriminalpolizei ermittelt laut Meldung, wer den Jugendlichen derart malträtierte und welche Motivation das Trio hatte. BILD schreibt zutreffend, wer die drei mutmaßlichen Täterinnen sind und welches Motiv sie hatten, sei bislang unklar. Die Wortwahl der Polizei selbst ist auffällig: Sie spricht von „jungen Damen“ und von „Täterinnen“, obwohl niemand identifiziert ist. Gemeint sind Tatverdächtige. Eine Festnahme, eine Fahndung mit Bildern oder ein Zeugenaufruf mit Telefonnummer ist den vorliegenden Angaben nicht zu entnehmen.

Auffällig ist zudem der zeitliche Ablauf. Das Geschehen soll sich am späten Samstagabend, dem 21. November, ereignet haben. Bekannt wurde es der Polizei nach eigener Darstellung erst am Nachmittag des folgenden Tages. Wie die Polizei davon erfuhr, ob der Jugendliche selbst oder Angehörige Anzeige erstatteten oder ob Zeugen sich meldeten, steht in der Meldung nicht. Die Bundespolizei, die für Bahnanlagen und Züge grundsätzlich zuständig ist, taucht in den vorliegenden Angaben nicht auf. Das kann daran liegen, dass die Anzeige bei der Landespolizei einging; öffentlich erklärt ist es nicht.

Belastbar ist am Montagnachmittag damit dieses: Ein 17-Jähriger soll in einem Regionalexpress von Eberswalde nach Prenzlau und anschließend in Angermünde und Prenzlau von drei jungen Frauen geschlagen und getreten worden sein. Er erlitt Verletzungen, nach dpa leichte. Die Frauen sollen versucht haben, ihn am Bahnhof Prenzlau ins Gleisbett zu stoßen, und sollen das Geschehen gefilmt haben. Ermittelt wird nach dpa unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. Nicht belegt sind eine Absicht im Sinne der BILD-Überschrift, ein vollendeter Stoß ins Gleis, die Identität der Frauen, ein Motiv und ein versuchtes Tötungsdelikt. Die Unschuldsvermutung gilt ausdrücklich auch weiterhin für die drei bisher nicht öffentlich identifizierten Frauen. Namen werden nicht genannt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Jugendlicher, der in einem Zug geschlagen und getreten wird, verdient Schutz und eine zügige Aufklärung. Gerade deshalb muss die Sprache stimmen. Aus einem polizeilichen „sollen versucht haben“ wird bei BILD ein festes „wollen ihn aufs Gleis stoßen“ und in der Kurzbeschreibung sogar ein vollendeter Stoß. So entsteht eine Tat, die so niemand festgestellt hat.

KOMMENTAR / MEINUNG: Auch die Polizei selbst sollte genauer formulieren. Wer von „Täterinnen“ und „jungen Damen“ spricht, bevor jemand identifiziert ist, liefert der Zuspitzung die Vorlage. Tatverdächtige sind keine verurteilten Täterinnen. Die Unschuldsvermutung gilt nicht nur vor Gericht, sie beginnt in der ersten Pressemeldung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wenn ein Video des Angriffs existieren sollte, gehört es in die Hände der Ermittler und nicht in Chats oder soziale Netzwerke. Jede weitere Verbreitung trifft zuerst den Jugendlichen. Leserinnen und Leser, die etwas beobachtet haben, helfen mehr mit einem Hinweis an die Polizei als mit Empörung über eine Überschrift.

Wer am späten Samstagabend im Regionalexpress zwischen Eberswalde und Prenzlau oder an den Bahnhöfen Angermünde und Prenzlau etwas beobachtet hat, sollte sich an die Polizei wenden. Ein mögliches Video gehört zu den Ermittlern, nicht ins Netz. Bis zur Klärung gilt: Vorwurf ist nicht Tatsache.

Quellen:

Polizei Brandenburg, Polizeidirektion Ost, Ein Fall für die Kriminalpolizei, 23.11.2026: https://polizei.brandenburg.de/pressemeldung/ein-fall-fuer-die-kriminalpolizei/5716399

Tagesspiegel / dpa, Täterinnen filmten die Tat, 23.11.2026, 13.49 Uhr MEZ: https://www.tagesspiegel.de/potsdam/brandenburg/dpa-gewalt-in-regionalbahn-trio-verprugelt-17-jahrigen-im-zug-16316292.html

rbb24, Drei Frauen greifen Jugendlichen an, 23.11.2026, 15.55 Uhr MEZ: https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2026/11/angriff-jugendlicher-bahn-zug-regionalexpress-prenzlau-uckermark-brandenburg-polizei-gleisbett-gestossen-handyvideo.html

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