Symbolfoto – Bild KI-generiert

Ratheim – Paukenschlag bei Deutschlands bekanntester TV-Großfamilie! RTLZWEI zeigt vorerst keine neuen Folgen der Dokusoap „Die Wollnys“ mehr. Das bestätigte ein Sendersprecher am Dienstag dem Branchenmagazin DWDL.de. Auslöser sind Rassismusvorwürfe, die Tochter Loredana Wollny und ihr Ehemann Servet Özbek am Wochenende in einem Video gegen Familienoberhaupt Silvia Wollny erhoben haben. Darin spielen sie Sprachnachrichten ab, die von Silvia Wollny stammen sollen. Echtheit und Zusammenhang der Aufnahmen sind nicht unabhängig bestätigt, Silvia Wollny hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht öffentlich geäußert.

Der Wortlaut des Senders ist knapp. „Wir nehmen die aktuellen Geschehnisse im Umfeld der Familie Wollny sehr ernst“, sagte der Sprecher DWDL.de. „Vor diesem Hintergrund beobachten wir die weiteren Entwicklungen und haben uns entschieden, vorerst keine weiteren neuen Folgen von ‚Die Wollnys‘ zu zeigen.“ RTLZWEI stehe „für Vielfalt, Respekt und einen verantwortungsvollen Umgang miteinander“. Die nächste Folge wäre am Donnerstag, dem 26. November, gelaufen. Stattdessen zeigt der Sender auf dem Sendeplatz vorerst Wiederholungen der Comedyshow „Genial daneben“.

Wichtig ist, was der Sender nicht gesagt hat. Gestoppt ist die Ausstrahlung neuer Folgen, und zwar „vorerst“. Ob die Sendung endgültig abgesetzt ist, ob Dreharbeiten ruhen und was mit bereits produzierten Folgen oder Wiederholungen geschieht, hat RTLZWEI nach den vorliegenden Berichten nicht mitgeteilt. Eine Frist nannte der Sender nicht.

Zu den Vorwürfen: Laut DWDL.de und weiteren Berichten veröffentlichten Loredana Wollny und Servet Özbek am Wochenende ein Video über die Zustände in der Familie. Darin spielen sie Sprachnachrichten ab, die nach ihrer Darstellung von Silvia Wollny stammen und herabsetzende, rassistische Äußerungen über Özbek und seine Familie enthalten sollen. Özbek schildert zudem einen Streit bei Dreharbeiten, bei dem es um ein Gespräch auf Kurdisch gegangen sein soll. Außerdem behauptet das Paar, es seien noch Zahlungen für Özbeks Mitwirkung an der Sendung offen. Ob die Aufnahmen echt sind, wann und in welchem Zusammenhang sie entstanden sind, ist nicht unabhängig geprüft.

Silvia Wollny hat sich nach übereinstimmenden Berichten bislang nicht zu den konkreten Vorwürfen geäußert. In einer bereits Monate zuvor gedrehten Folge, die vor rund zwei Wochen lief, hatte sie den Bruch mit ihrer Tochter als Meinungsverschiedenheit beschrieben, die sich zum Streit entwickelt habe: „Wir haben im Moment keinen Kontakt. Wir haben gesagt, erst mal Funkstille.“ Loredana Wollny berichtete laut WEB.DE in einer Instagram-Story, sie habe nach der Veröffentlichung eine „Abmahnung“ erhalten. Von wem, ist nicht bekannt. Für Silvia Wollny gilt: Bewiesen ist nichts.

„Die Wollnys“ laufen seit Januar 2011 bei RTLZWEI, laut DWDL.de mit mehr als 400 Folgen in 24 Staffeln. Produziert wird die Sendung von der Kölner Firma Yellowstone Productions. Die jüngste Staffel war Ende Oktober bei RTL+ und Anfang November im Fernsehen gestartet. Ob und wann neue Folgen zurückkehren, ist offen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Jahrelang hat der Sender gut am Familienkrach verdient. Jetzt, wo es unangenehm wird, zieht er sich vornehm zurück. Das mag vorsichtig sein, wirkt aber auch wie die Flucht vor einer Verantwortung, die man selbst mitgeschaffen hat.

KOMMENTAR / MEINUNG: Vorwürfe per Instagram-Video sind kein Urteil. Sprachnachrichten können aus dem Zusammenhang gerissen sein, Familienstreit kennt selten nur eine Wahrheit. Wer jetzt schon den Stab über die Mutter bricht, macht es sich zu leicht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die eigentlichen Verlierer sind die Kinder dieser Familie, die seit Jahren vor laufender Kamera aufwachsen. Wenn das Privatleben zur Sendung wird, wird auch der Streit zur Quote. Es wäre an der Zeit, dass die Branche über diese Grenzen ehrlich spricht.

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Quellen:

DWDL.de: RTLzwei stoppt Ausstrahlung der „Wollnys“ mit sofortiger Wirkung (Statement RTLZWEI), 24.11.2026: https://www.dwdl.de/nachrichten/108682/rtlzwei_stoppt_ausstrahlung_der_wollnys_mit_sofortiger_wirkung/

WEB.DE: RTLzwei nimmt „Die Wollnys“ vorerst aus dem Programm, 24.11.2026: https://web.de/magazine/unterhaltung/tv-shows/rtlzwei-wollnys-vorerst-programm-42978662

BILD: Nach Rassismusvorwürfen: RTLZWEI wirft „Die Wollnys“ aus dem Programm, 24.11.2026: https://www.bild.de/unterhaltung/stars-und-leute/die-wollnys-rtlzwei-stoppt-neue-folgen-nach-rassismusvorwuerfen-6b056dc839a3e8110f0ea10b

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