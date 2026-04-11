Psychiatrie außer Kontrolle: Gutachter dringt ins Zimmer ein – Patient landet in der Notaufnahme

Redaktion

Im BKH Lohr am Main ist ein Vorfall eskaliert, der den ohnehin belasteten Ruf der Einrichtung weiter erschüttert. Thomas Krebs, derzeit Patient in der Klinik, musste nach dem Vorfall notfallmäßig behandelt werden – Verdacht auf einen Augeninfarkt, ausgelöst durch die Geschehnisse an jenem Morgen, wie Pressecop24 berichtet.

Der Ablauf ist laut Bericht eindeutig: Eine Mitarbeiterin informierte Krebs am Morgen darüber, dass ein externer Gutachter zur Untersuchung erscheinen werde. Krebs lehnte dies klar ab – keine Schweigepflichtsentbindung, schriftliche Ablehnungen bereits mehrfach übermittelt. Die Mitarbeiterin sicherte zu, das Erscheinen zu verhindern. Der Gutachter kam trotzdem. Er betrat das Zimmer in dem Moment, als Krebs gerade mit seinem Rechtsbeistand telefonierte.

Was folgte, liest sich wie eine Szene aus einem schlechten Rechtsstaat-Lehrbuch: Der Gutachter mischte sich in das laufende Telefonat ein, versuchte offenbar, Einfluss auf das Gespräch zu nehmen. Der Rechtsbeistand bekräftigte die Ablehnung, kündigte rechtliche Schritte an. Beim Verlassen des Zimmers soll der Weg von Thomas Krebs dann physisch blockiert worden sein.

Das BKH Lohr am Main trägt keine leichte Geschichte. Auf dem Klinikgelände erinnert ein Mahnmal an die Opfer der NS-Psychiatrie – Tausende Menschen wurden hier oder durch hier getroffene Entscheidungen in den Tod getrieben. Dass ausgerechnet in dieser Einrichtung heute ein Patient trotz dokumentierter, schriftlicher Ablehnung von einem Gutachter aufgesucht wird, der dann auch noch den Ausgang blockiert, ist mehr als eine Panne. Es ist ein Systemversagen mit Ansage.

Die angekündigte detaillierte Aufarbeitung des Vorfalls bleibt abzuwarten. Dass sie ohne externen Druck irgendetwas zutage fördern wird, darf bezweifelt werden.

Quelle: https://f-news.net/psychiatrie-ausser-kontrolle-gutachter-dringt-ins-zimmer-ein-patient-landet-in-der-notaufnahme/

Bitte Telegram-Kanal folgen http://t.me/pressecop24