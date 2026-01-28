PSYCHIATRIE OHNE SCHUTZ? GESETZES-CHAOS IM BKH LOHR LÄSST BÜRGER UND PATIENTEN IM STICH

Nach schweren Gewalttaten in Unterfranken steht das bayerische System zur Unterbringung psychisch kranker Menschen massiv in der Kritik. Ausgerechnet ein führender Psychiater schlägt Alarm und spricht von rechtlichen Fesseln, die effektiven Schutz unmöglich machen. Im Bezirkskrankenhaus Lohr am Main, wo auch psychisch kranke Straftäter behandelt werden, zeigt sich ein bedrückendes Bild: Kliniken dürfen Menschen aufnehmen, müssen sie aber oft viel zu früh wieder gehen lassen. Ärzte sehen sich gezwungen, bekannte Risiken hinzunehmen, weil Gerichte und Gesetze ihnen die Hände binden. Das Ergebnis ist ein System, das Verantwortung trägt, aber kaum Handlungsspielraum besitzt.

Besonders brisant ist der Vorwurf, dass geltendes Recht zwar den Weg in die Klinik regelt, danach jedoch ein gefährliches Vakuum entsteht. Weiterbehandlung gegen den Willen schwer erkrankter Patienten ist kaum möglich, nachhaltige Betreuung außerhalb der Klinik bleibt unzureichend organisiert. Fachleute sprechen von einem sinnentleerten Gesetz, das Sicherheit verspricht, sie aber nicht liefern kann. Statt funktionierender Hilfsketten herrscht Stückwerk, statt Prävention reagiert man erst nach der Katastrophe. Für die behandelnden Ärzte bedeutet das eine kaum erträgliche Gratwanderung zwischen medizinischer Verantwortung und juristischer Ohnmacht.

Gleichzeitig warnt die Fachwelt vor gefährlichen Vereinfachungen. Psychische Erkrankungen dürfen nicht pauschal mit Gewalt gleichgesetzt werden, denn Betroffene sind in Wahrheit viel häufiger Opfer als Täter. Genau diese Differenzierung geht in der politischen Debatte verloren. Während nach jeder Tat reflexartig Verschärfungen angekündigt werden, bleiben echte Reformen aus. Leidtragende sind am Ende alle: die Patienten, die keine ausreichende Hilfe erhalten, die Ärzte, die unter Generalverdacht stehen, und eine Öffentlichkeit, die sich auf einen Staat verlässt, der Schutz verspricht, ihn aber nicht zuverlässig gewährleisten kann.

