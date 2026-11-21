Symbolfoto – Bild KI-generiert

Pullach – Der Autovermieter Sixt hat Bundeskanzler Friedrich Merz erneut zur unfreiwilligen Werbefigur gemacht. Anlass war ein Instagram-Beitrag der CDU vom 19. November 2026, dem Starttag von „Grand Theft Auto 6“: Die Partei zeigte den Kanzler im Stil des Videospiels und warb mit der Zeile „Unsere Mission: Update für Deutschland“. Sixt antwortete auf ihrem offiziellen Instagram-Konto mit einem Motiv im selben Look und dem Slogan „Gekonnt Tough Auftreten“. Darunter kommentierte das Unternehmen: „Unsere Mission: Premium Autos für alle. Mit und ohne Erfolg.“ Eine Reaktion von Regierungssprecher oder CDU auf das Sixt-Motiv war zunächst nicht dokumentiert.

Die BILD veröffentlichte den Text von Daniel Puskepeleitis am Freitag, dem 20. November 2026, um 19.08 Uhr unter der Überschrift „Neues Motiv im Stil von „GTA 6“: Sixt veräppelt mal wieder Friedrich Merz“. Ortsmarke ist Pullach im Isartal, der Sitz der Sixt SE – das stimmt. Der Artikel trifft den Kern: Sixt greift eine Vorlage der CDU auf, nutzt Merz ohne erkennbares Einverständnis für Eigenwerbung und setzt dabei auf ein Wortspiel. Mehrere Zusammenhänge lässt die Zeitung jedoch weg oder verkürzt sie – vor allem den genauen Anlass, den CDU-Text, auf den Sixt anspielt, und die Daten früherer Motive. Außerdem gibt es zu dem neuen Sixt-Motiv offenbar keine klassische Pressemitteilung; geprüft werden musste vor allem der Social-Media-Auftritt selbst und die Berichterstattung darüber.

Zuerst der Auslöser. Am Donnerstag, dem 19. November 2026, erschien „Grand Theft Auto 6“. Zum Verkaufsstart veröffentlichte das Instagram-Konto der CDU eine Bilderstrecke, die Merz im typischen Look des Spiels zeigt – unter anderem mit Sonnenbrille und Schutzweste, vor Palmen, am Steuer. Mehrere Medien berichten, die Bilder seien KI-generiert; die BILD erwähnt das nicht. Die Parteizeile lautete nach übereinstimmenden Berichten, darunter dem „Tagesspiegel“: „Die ersten Missionen sind durch. Unsere Mission: Update für Deutschland.“ Auf den einzelnen Bildern listete die CDU Maßnahmen, die sie als Erfolge verbucht, etwa Grenzkontrollen und Zurückweisungen, das Ende des Bürgergelds, Entlastungen beim Agrardiesel, eine Stärkung der Bundeswehr, das angebliche Wiederwachsen der Wirtschaft und das Ende des Verbrennerverbots. Ob diese Punkte so eingetreten sind, steht hier nicht zur Debatte; es ist die Selbstdarstellung der Partei. Die BILD erwähnt die Bilderstrecke und einzelne Bildmotive, zitiert aber weder die Missionszeile noch die politische Zwischenbilanz, auf die Sixt später anspielt. Ohne diesen Wortlaut bleibt der spätere Sixt-Satz von der „Mission“ und vom Erfolg nur halb verständlich: Er antwortet nicht ins Blaue, sondern auf eine fertige Formel der Partei.

Der Beitrag zog vor allem Spott auf sich. Die Grünen-Politikerin Ricarda Lang schrieb unter dem CDU-Post laut übereinstimmenden Medienberichten: „Ich hab mich heute Morgen noch gefragt, wer wohl den peinlichsten Post zu GTA macht. Hey immerhin diesen Erfolg könnt ihr euch auf die Fahne schreiben.“ Die BILD gibt nur den ersten Satz wieder. Der Moderator Fabian Grischkat kommentierte: „Man muss das auch posten wollen.“ Eine amtliche Stellungnahme des Regierungssprechers zu dem CDU-Beitrag lag in den geprüften Quellen nicht vor. Am Freitag schob die CDU auf demselben Kanal eine weitere Szene im Spiele-Look nach – diesmal als Stellengesuch für Social-Media-Manager. Das wirkt wie eine späte Prise Selbstironie, ändert aber nichts daran, dass der erste Aufschlag als Werbebilanz gedacht war. Die Berliner CDU veröffentlichte überdies ein eigenes Motiv im selben Stil gegen die Landes-Linke; das gehört zur Partei-Kampagne, nicht zur Sixt-Werbung, zeigt aber, wie schnell der Trend intern weiterverwendet wurde.

Diese Vorlage nahm Sixt auf. Der Autovermieter mit Sitz in Pullach im Isartal zeigte Merz nach Medienberichten auf ihrem offiziellen Instagram-Konto ebenfalls im „GTA“-Stil, mit Sonnenbrille – mehrere Berichte nennen auch eine Schutzweste – vor einem Mercedes. Der Slogan lautet wörtlich: „Gekonnt Tough Auftreten“. Die Anfangsbuchstaben ergeben bewusst die Abkürzung GTA; die BILD zitiert den Spruch, erklärt das Buchstabenspiel aber nicht. Darunter steht der Kommentar des Unternehmens: „Unsere Mission: Premium Autos für alle. Mit und ohne Erfolg.“ Das ist eine direkte Parodie der CDU-Formel „Unsere Mission: Update für Deutschland“. Die BILD-Frage, ob damit auch „Bundeskanzler ohne Erfolg“ gemeint seien, ist eine Deutung der Zeitung, kein Wortlaut von Sixt. Eine förmliche Pressemitteilung des Konzerns zu dem Motiv war im Newsroom nicht auffindbar; der Beitrag erschien als Social-Media-Werbung, typisch für die schnellen Sixt-Motive. Eine Stellungnahme von Regierungssprecher oder CDU-Zentrale zum Sixt-Motiv war in den geprüften Quellen ebenfalls nicht dokumentiert.

Sixt ist für solche schnellen politischen Seitenhiebe bekannt. Die BILD schreibt zutreffend, Merz sei nicht zum ersten Mal unfreiwillige Werbefigur des Unternehmens. Die beiden von der Zeitung genannten Motive lassen sich datieren. Am 18. März 2025 billigte der Bundestag ein milliardenschweres Finanzpaket, darunter ein Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz sowie eine Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigung. Einen Tag später, am 19. März 2025, verbreitete Sixt laut der Fachzeitschrift „Horizont“ das Motiv „Mach’s wie Friedrich: Leih’s dir!“. Die BILD zitiert denselben Gedanken als „Mach’s wie Friedrich – leih’s dir!“ – der Sinn stimmt, der Wortlaut weicht in Satzzeichen und Großschreibung ab. Am 6. Mai 2025 scheiterte Merz im ersten Wahlgang der Kanzlerwahl; noch am selben Tag, noch vor dem erfolgreichen zweiten Wahlgang, erschien bei Sixt das Motiv „Wenn’s im ersten Gang nicht klappt – einfach hochschalten.“ Das gibt die BILD inhaltlich korrekt wieder, ohne das genaue Datum. Weitere Motive folgten, etwa im Mai 2026 nach einem Pfeifkonzert bei einem DGB-Bundeskongress. „Lieblingsopfer“ ist eine Zuspitzung der BILD, kein Zitat des Unternehmens. Die Reihe zeigt allerdings ein Muster: Sixt reagiert oft binnen Stunden, bleibt bei einem kurzen Spruch und überlässt die Deutung den Betrachtern. Genau deshalb muss man Spruch, Anlass und Datum getrennt halten – und darf aus einer Pointe keine amtliche Lagebeurteilung machen.

Den Bezug zu „GTA 6“ muss man nüchtern einordnen. Es handelt sich nicht um eine offizielle Zusammenarbeit mit dem Spielehersteller und nicht um einen Auftritt Merz’ in dem Spiel. Die CDU hat den Verkaufsstart als Aufmerksamkeit genutzt und Regierungspolitik in die Sprache von Missionen und Updates übersetzt; Sixt hat die Parteigrafik und den Spott darüber in Eigenwerbung verwandelt. Wie groß der Andrang zum Start war, haben wir in einem früheren Bericht über die ersten Spielstunden festgehalten. Das Spiel handelt, dem Namen nach, unter anderem von Autodiebstahl und einer fiktiven Verbrechenswelt – genau deshalb wirkt die Heldengrafik eines Bundeskanzlers auf viele Betrachter schief. Das ist ein Stilbruch, den die CDU selbst gewählt hat und den Sixt nur zugespitzt hat. Wer das Motiv als offizielle Spielewerbung oder als Aussage des Kanzlers über das Spiel liest, liegt daneben. Es ist Parteikommunikation plus Firmenwerbung, nicht mehr und nicht weniger.

Unfreiwillig bleibt Merz in beiden Fällen: Weder die Parteibilder noch die Sixt-Werbung ersetzen eine politische Auseinandersetzung mit den aufgezählten Vorhaben. Sie zeigen vor allem, wie schnell aus einem Trend eine Kampagne und aus einer Kampagne ein Werbegag wird. Ob das Motiv die Marke Sixt stärkt oder den Kanzler beschädigt, ist Spekulation. Belegt ist nur, was öffentlich zu lesen ist. Einen Eintrag im Unternehmens-Newsroom hat Sixt zu diesem Motiv nicht vorgelegt; eine Gegendarstellung der Bundesregierung war ebenfalls nicht auffindbar.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer den Start eines Videospiels zur Regierungsbilanz umbiegt, darf sich nicht wundern, wenn andere den Ball aufnehmen. Die Partei wollte jung und lässig wirken und hat sich eine Steilvorlage gebaut. Sixt muss den Kanzler nicht erfinden – die CDU hat ihn schon im GTA-Look abgeliefert. Das ist keine Verschwörung, das ist Selbsttor und Werbeabteilung in einem.

KOMMENTAR / MEINUNG: Politiker als unbezahlte Werbeträger sind bei diesem Autovermieter Tradition. Man kann das witzig finden, sollte aber nicht so tun, als wäre es nur ein Scherz unter Freunden. Hier wird ein Amtsträger ohne erkennbare Zustimmung zur Laufkundschaft einer Mietwagenflotte. Die Grenzen zwischen Kampagne, Spott und Markenpflege sind damit bewusst verwischt.

KOMMENTAR / MEINUNG: „Mit und ohne Erfolg“ trifft einen empfindlichen Punkt, weil die Ausgangsposting-Strategie genau den Erfolg behaupten wollte. Wenn eine Mission nur noch als Werbezeile existiert, bleibt von der Politik die Pointe. Das ist unterhaltsam – und ein Armutszeugnis für eine Kommunikation, die lieber im Spielesoundtrack mitläuft, als nüchtern Rechenschaft abzulegen.

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Quellen:

Sixt, offizielles Instagram-Konto @sixt: Motiv „Gekonnt Tough Auftreten“ mit Kommentar „Unsere Mission: Premium Autos für alle. Mit und ohne Erfolg.“, November 2026: https://www.instagram.com/sixt/

Tagesspiegel: „Noch nie so heftig abgecringed“: CDU und Linke springen auf den GTA-Hype auf – und ernten Kritik, 19.11.2026: https://www.tagesspiegel.de/politik/noch-nie-so-heftig-abgecringed-cdu-und-linke-springen-auf-den-gta-zug-auf-16304055.html

BILD: Neues Motiv im Stil von „GTA 6“: Sixt veräppelt mal wieder Friedrich Merz, 20.11.2026: https://www.bild.de/politik/inland/neues-motiv-im-stil-von-gta-6-sixt-veraeppelt-mal-wieder-friedrich-merz-6b007ddd39a3e8110f0e478d

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