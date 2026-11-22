Symbolfoto – Bild KI-generiert

Raubling – Am Samstagabend ist im Ortsteil Reischenhart eine Autofahrerin mit drei Kindern im Wagen von der Fahrbahn abgekommen, hat einen Metallzaun durchbrochen und ist gegen einen Container geprallt. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Eine Sprecherin der Polizeiinspektion Brannenburg nannte gegenüber der Passauer Neuen Presse einen Atemalkoholwert von mehr als 1,1 Promille. BILD berichtet dagegen von deutlich über 1,6 Promille – und das ausdrücklich als eigene Information, nicht als Polizeiangabe. Umstritten ist auch der Ablauf danach: BILD schreibt, die Frau sei vom Unfallort geflüchtet und habe die Kinder im Wrack zurückgelassen. Die Polizeisprecherin sagt, die Fahrerin habe die Kinder zu einer Bekannten in der Nähe gebracht und sei dann zum Wagen zurückgekehrt; um eine Unfallflucht habe es sich nicht gehandelt.

Der BILD-Text erschien am Sonntag, dem 22. November 2026, um 8.50 Uhr und ist frei zugänglich, eine Bezahlschranke gibt es nicht. Eine schriftliche Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd oder der Polizeiinspektion Brannenburg war auf den Seiten der Bayerischen Polizei zum Zeitpunkt unserer Prüfung nicht auffindbar. Die bislang nächste amtliche Auskunft stammt von einer Sprecherin der Polizeiinspektion Brannenburg, die die Passauer Neue Presse auf Nachfrage zitiert. An diesem Maßstab prüfen wir, was BILD als Tatsache darstellt – und was unsicher, zugespitzt oder der Fahrerin als feststehende Schuld zugeschrieben wird. Für die Frau gilt die Unschuldsvermutung; sie wird hier nicht namentlich genannt, auch die Kinder bleiben anonym.

Zum Hergang überschneiden sich die Berichte in den Grundzügen. Die Fahrerin war am Samstag, dem 21. November, auf der Kufsteiner Straße unterwegs, nach den Regionalberichten in Fahrtrichtung Brannenburg, also nach Süden. Sie wollte nach links in die Friedrich-Ritter-Straße einbiegen, verlor die Kontrolle, überfuhr Bordstein und Gehweg, durchbrach einen Metallzaun und prallte gegen einen dahinter liegenden Container. BILD, Rosenheim24 und der Merkur schreiben, der Wagen – ein VW – sei in Schräglage mit der Front teilweise in der Luft zum Stehen gekommen. Die Polizeisprecherin bestätigt gegenüber der Passauer Neuen Presse zumindest den Ablauf vom Linksabbiegen bis zum Aufprall gegen den Zaun. Eine Abweichung gibt es schon bei der Uhrzeit: Die Sprecherin nennt gegen 21.20 Uhr, BILD und mehrere Regionalmedien schreiben gegen 21.30 Uhr.

Beim Schaden liegen die Angaben ebenfalls auseinander. Laut Polizei entstand ein geschätzter Schaden von 13.000 Euro, das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Rosenheim24 sprach in der Erstmeldung von rund 10.000 Euro, im späteren Update von einem Schaden im mittleren vierstelligen Bereich an Grundstück und Einfriedung, plus erheblichen Schäden am Wagen. Übereinstimmend heißt es, dass niemand verletzt wurde. Das ist die entlastende Nachricht in einem Vorgang, der trotzdem schwer wiegt: Im Auto saßen neben der Fahrerin ein Beifahrer und drei Kinder.

Wer genau im Wagen war, wird je nach Quelle unterschiedlich scharf gezeichnet. Die Polizeisprecherin bestätigt gegenüber der Passauer Neuen Presse Beifahrer und drei Kinder, ohne Alters- oder Verwandtschaftsangaben. BILD und Regionalberichten aus dem Inntal zufolge waren die Kinder jeweils um die zehn Jahre alt; zwei sollen eigene Kinder der Fahrerin gewesen sein, das dritte das Kind einer Bekannten oder Freundin. Zur Fahrerin selbst schreiben BILD und Rosenheim24 von etwa Mitte 30, „laut Informationen vor Ort“ beziehungsweise nach ersten Erkenntnissen. Zugleich hält BILD fest, die Polizei habe Details und genaue Altersangaben noch nicht genannt. Wir übernehmen die Zahlen deshalb nur als Medienangaben, nicht als amtlich bestätigte Personalien.

Der entscheidende Widerspruch liegt im Verhalten nach dem Aufprall. BILD behauptet nicht nur, die Fahrerin sei geflüchtet und habe die drei Kinder im Wrack zurückgelassen – die Zeitung legt das sogar der Polizei in den Mund: „Laut Polizei soll die Fahrerin anschließend von der Unfallstelle geflüchtet sein.“ Auch der Beifahrer sei im Fahrzeug geblieben. Wenig später sei die Frau zurückgekommen, „wo schon die Polizei auf sie wartete“. Rosenheim24 stützt die Fluchtversion ausdrücklich auf Zeugen: Die Frau sei anfangs von der Unfallstelle geflüchtet und habe die Kinder zurückgelassen; erst als Rettungskräfte und Polizei vor Ort gewesen seien, sei sie wieder erschienen. In der Erstmeldung hieß es, Augenzeugen zufolge habe sie die Flucht versucht, das Vorhaben dann aber als aussichtslos erkannt. Der Merkur folgt dieser Zeugenlinie ebenfalls.

Die Sprecherin der Polizei Brannenburg schildert denselben Zeitraum anders. Nach dem Crash sei die Fahrerin ausgestiegen, habe die drei Kinder zu einer Bekannten gebracht, die nahe der Unfallstelle lebt, und sei danach zu ihrem Auto zurückgekehrt. Um eine Unfallflucht habe es sich der Polizistin zufolge nicht gehandelt. Dieselbe Darstellung – Kinder zunächst zu einer Bekannten, danach Rückkehr an die Unfallstelle – findet sich auch in einem späteren Bericht, der sich auf polizeiliche Erkenntnisse stützt. Beide Versionen können Teile derselben Minutenkette beschreiben: ein kurzes Entfernen, das Zeugen als Flucht deuten, die Polizei aber als Verbringen der Kinder und Rückkehr wertet. Sie sind dennoch nicht dasselbe. Ob jemand „Kinder im Wrack zurücklässt“ oder sie zu einer Person in der Nachbarschaft bringt, ist ein Unterschied, den eine Überschrift nicht einfach einebnen darf. Solange die Ermittlungen laufen, bleibt das eine strittige Schilderung, keine feststehende Tatsache.

Beim Alkoholwert ist die Lage klarer – und für BILD ungünstiger. Die Polizeisprecherin nannte einen Testwert von mehr als 1,1 Promille. Das liegt über der Grenze, ab der die Rechtsprechung in Deutschland von absoluter Fahruntüchtigkeit ausgeht; schon dieser amtlich mitgeteilte Wert wäre, sollte er sich in der Blutprobe bestätigen, strafrechtlich erheblich. BILD setzt darüber eine Zwischenüberschrift „Fahrerin hatte 1,6 Promille“ und schreibt im Text: „Nach BILD-Informationen soll der Wert deutlich über 1,6 Promille gelegen haben.“ Das ist eine eigene, nicht durch die zitierte Polizeiauskunft gedeckte Zahl. Wir geben deshalb nur den von der Polizei genannten Wert wieder. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, ihr Ergebnis ist öffentlich noch nicht bekannt. Der Atemtest ist ein erster Hinweis, nicht das letzte Wort.

Ob auch der Beifahrer alkoholisiert war, hat die Polizeisprecherin in dem vorliegenden Zitat nicht bestätigt. BILD schreibt, er solle ebenfalls betrunken gewesen sein; Rosenheim24 und der Merkur berichten das als erste Erkenntnis. Das bleibt eine Medienangabe. Rosenheim24 schreibt außerdem, die Polizei habe mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr und der Sachbeschädigung sowie möglicher weiterer Verkehrsdelikte. Die Brannenburger Polizei leite die Ermittlungen. Eine Anklage, ein Geständnis oder ein Urteil liegen nicht vor. Mögliche weitere Vorwürfe – etwa eine Gefährdung des Straßenverkehrs – sind Gegenstand der Prüfung, nicht bereits festgestellte Taten.

Genau deshalb gehört in diesen Text die Unterscheidung zwischen dem, was erschreckt, und dem, was bewiesen ist. Eine Fahrt mit Kindern an Bord und einem Atemalkoholwert über der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit ist, wenn sich der Verdacht bestätigt, ein schwerer Pflichtverstoß. Das ändert nichts daran, dass Promillewerte, Fluchtvorwürfe und Verwandtschaftsverhältnisse sauber zugeordnet werden müssen: Wer hat das gesagt – die Polizei, Zeugen oder die Redaktion? BILD vermengt das an zwei neuralgischen Stellen. Den höheren Promillewert kennzeichnet die Zeitung immerhin als eigene Information, setzt ihn aber in die Überschrift, als sei er amtlich. Die angebliche Flucht legt sie der Polizei zu, obwohl die zuständige Sprecherin denselben Vorgang ausdrücklich nicht als Unfallflucht bewertet.

Solche Differenzen sind kein Schönreden. Sie sind das Mindestmaß an Sorgfalt, das gerade ein Fall verlangt, der Empörung auslöst. Vergleichbare Berichte über Alkoholfahrten zeigen, wie schnell aus einem Verdacht eine fertige Geschichte wird. Wir haben das etwa in einem Fall, in dem die Polizei einen stark alkoholisierten Busfahrer stoppte, anhand der behördlichen Angaben nachgezeichnet. Und in einem Bericht über einen Unfallfahrer, der Verletzte zurückließ, war das Entfernen vom Unfallort selbst der Kern des Vorwurfs – dort aber als von der Polizei geführtes Verfahren, nicht als ungeprüfte Zeugenlage gegen eine amtliche Darstellung. Im Fall Raubling ist genau diese Zuordnung noch offen.

Offen ist auch, wie die Blutprobe ausfällt und welche Vorwürfe die Staatsanwaltschaft später tatsächlich verfolgt. Namen der Beteiligten sind zu Recht nicht veröffentlicht. Das schützt die Kinder und wahrt die Rechte der Beschuldigten. Was sich schon jetzt feststellen lässt, ist nüchtern genug: ein Abkommensunfall mit Zaun und Container, drei Kinder im Fahrzeug, ein von der Polizei mitgeteilter Atemalkoholwert von mehr als 1,1 Promille, keine Verletzten, ein geschätzter Schaden von 13.000 Euro – und ein nach dem Crash umstrittener Ablauf, den BILD als Flucht mit zurückgelassenen Kindern erzählt, die Polizei aber anders schildert.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer Kinder ins Auto setzt und vorher trinkt, spielt mit deren Leben. Ob der Verdacht am Ende vor Gericht Bestand hat, müssen Blutprobe und Richter klären. Schon der Vorwurf allein zeigt, wie dünn der Schutz der Schwächsten wird, wenn Erwachsene das Lenkrad für wichtiger halten als einen klaren Kopf.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Schlagzeile, in der eine Mutter Kinder im Wrack zurücklässt, verkauft sich gut. Wenn die zuständige Polizei aber erklärt, die Frau habe die Kinder zu einer Bekannten gebracht und sei zurückgekehrt, gehört genau das in den Text. Und einen Promillewert in die Überschrift zu setzen, den die Polizei so nicht genannt hat, ist keine Petitesse, sondern schlechtes Handwerk.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Unschuldsvermutung gilt auch dann, wenn ein Fall Empörung auslöst. Die Fahrerin ist verdächtig, nicht verurteilt. Gleichzeitig darf niemand so tun, als wäre Alkohol am Steuer mit Kindern auf der Rückbank eine Lappalie. Härte in der Sache und Sorgfalt bei den Fakten gehören zusammen – nicht das eine ohne das andere.

Was meinen Sie: Hat BILD den Hergang zugespitzt – und wie sollte die Justiz mit Alkoholfahrten umgehen, bei denen Kinder im Wagen sitzen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Passauer Neue Presse, gestützt auf eine Sprecherin der Polizeiinspektion Brannenburg, 22.11.2026: https://www.pnp.de/lokales/stadt-und-landkreis-rosenheim/betrunkene-autofahrerin-verliert-in-raubling-kontrolle-ueber-wagen-und-landet-im-metallzaun-22474778

Rosenheim24 / OVB: Unfall in Reischenhart, 22.11.2026: https://www.rosenheim24.de/rosenheim/inntal/raubling-ort49899/raubling-unfall-in-reischenhart-betrunkene-mutter-fluechtet-und-laesst-kinder-in-wrack-zurueck-94601773.html

BILD: Raubling – Betrunkene lässt drei Kinder im Autowrack zurück, 22.11.2026: https://www.bild.de/news/inland/raubling-betrunkene-laesst-drei-kinder-im-autowrack-zurueck-6b028c7939a3e8110f0e606a

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