RECHNUNGS-ÄRGER UM JIMI BLUE! JUSTIZ-KLATSCHEN FÜR DEN OCHSENKNECHT-SPROSS – UND WIEDER KEINE VORSTRAFE?

Schon wieder Ärger mit offenen Rechnungen! Gegen Jimi Blue Ochsenknecht ist ein Strafbefehl erlassen worden – diesmal wegen nicht beglichener Zechen in mehreren Lokalen im österreichischen Graz. Der Reality-Star gerät damit erneut ins Visier der Justiz. Besonders pikant: Erst legte er Einspruch gegen den Strafbefehl ein, doch kurz vor der angesetzten Verhandlung zog er diesen überraschend zurück. Damit wurde das Verfahren ohne große Bühne beendet – aber die Schlagzeilen sind ihm sicher.

Für Beobachter ist das ein Déjà-vu. Bereits im vergangenen Jahr sorgte der Promi-Spross in Österreich mit ähnlichen Vorwürfen für Wirbel. Damals wie heute ging es um unbezahlte Rechnungen und die Frage, warum sich solche Geschichten wiederholen. Während Gastronomen auf ihr Geld warten, steht der bekannte Name erneut in den Akten der Behörden. In der Öffentlichkeit wächst das Unverständnis: Wie kann es sein, dass jemand immer wieder in vergleichbare Situationen gerät – und dennoch ohne bleibende juristische Folgen davonkommt?

Juristisch ist die Lage klar, moralisch bleibt ein schaler Beigeschmack. Ein Strafbefehl ist kein Freispruch, aber auch kein öffentlich ausgetragener Prozess mit großem Showdown. Wer zahlt oder akzeptiert, kann eine Hauptverhandlung vermeiden – und unter bestimmten Umständen auch eine Vorstrafe. Für viele wirkt das wie ein Promi-Bonus, für andere schlicht wie ein normaler Ablauf des Rechtsstaats. Fakt ist: Der Name Ochsenknecht steht wieder einmal für Schlagzeilen – und die Frage bleibt, ob damit endlich Schluss ist oder ob die nächste Rechnung schon wartet.

