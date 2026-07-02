REFORM-HAMMER IM KANZLERAMT!

So knallhart krempelt die Regierung Deutschland um – Riesen-Entlastung für Familien, aber bitterer Renten-Schock und dickes Ende für Drückeberger!

Im sonnigen Garten des Kanzleramtes haben die Chefs der Regierungsparteien ein gewaltiges Reformpaket geschnürt, das unser Land von Grund auf umkrempeln soll, um die lahme Wirtschaft endlich wieder auf die Überholspur zu bringen. Vor allem hart arbeitende Väter und Mütter dürfen tief durchatmen, denn die Politik verspricht spürbare Erleichterungen im Portemonnaie durch einen höheren Grundfreibetrag, mehr staatliche Unterstützung für den Nachwuchs und eine deutlich abgemilderte Steuerkurve, wodurch Familien am Ende des Jahres spürbar mehr Bargeld übrig haben. Auf der anderen Seite müssen Spitzenverdiener mit extrem hohen Jahreseinkommen künftig deutlich kräftiger bluten, da die sogenannte Reichensteuer massiv verschärft wird, während Vermögen und Erbschaften glücklicherweise unangetastet bleiben und lediglich bei den kleinen Nebenjobs ein etwas höherer Steuersatz fällig wird.

Gleichzeitig bläst die Koalition zum radikalen Angriff auf Drückeberger und macht Schluss mit dem bequemen Auskurieren per einfachem Telefonanruf, sodass künftig direkt ab Beginn der Erkrankung ein offizieller Nachweis vom Arzt auf dem Schreibtisch des Chefs liegen muss. Um Unternehmen flexibler zu machen, werden zeitlich begrenzte Arbeitsverträge massiv verlängert und dürfen weitaus häufiger erneuert werden als bisher, während Top-Verdienern der Abschied aus der Firma durch steuerlich begünstigte Abfindungen versüßt wird, falls sie rasch eine neue Anstellung finden. Neben einer satten steuerlichen Förderung für absolute Zukunftsbranchen wie die Automobilindustrie, die Chemie- und Pharmasparte sowie die künstliche Intelligenz und den Maschinenbau soll noch im selben Sommer ein knallharter Aktionsplan den Missbrauch von Sozialleistungen durch einen lückenlosen Datenaustausch zwischen den Behörden rigoros stoppen.

Ein echter Schock wartet auf alle künftigen Ruheständler, denn die Einführung einer neuen Kapitalrente geht mit steigenden Beiträgen einher und das gesetzliche Rentenalter wird in kleinen Schritten immer weiter nach oben geschraubt, während das vorzeitige Aufhören ohne finanzielle Einbußen nach vielen Berufsjahren komplett gestrichen wird. Besonders pikant ist, dass in Zukunft auch Selbstständige und sogar die Politiker selbst in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen müssen, um das wackelnde System vor dem Kollaps zu bewahren. Um auch die chronisch klammen Krankenkassen im selben Atemzug um viele Milliarden zu entlasten, greift die Regierung zu drastischen Ausgabenbremsen für Krankenhäuser, Arztpraxen und die Pharmaindustrie, was im Gegenzug allerdings bedeutet, dass die Versicherten für ihre Medikamente tiefer in die eigene Tasche greifen müssen und die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern spürbar beschnitten wird.

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