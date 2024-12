Republikanische Sheriffs in Maryland und Ohio unterstützen Trumps Plan zur Massenabschiebung

Republikanische Sheriffs in Maryland und Ohio haben ihre Unterstützung für den Massenabschiebungsplandes designierten Präsidenten Donald Trump für illegale Einwanderer erklärt.

In einem Interview mit dem Wall Street Journal haben republikanische Sheriffs in den besagten Staaten ihre Zustimmung zu Trump und seinem Plan zum Ausdruck gebracht, Millionen von Einwanderern ohne Papiere in den Vereinigten Staaten abzuschieben.

Sheriff Chuck Jenkins aus Frederick County, Maryland, der einst von Fox News als einer der 10 härtesten Einwanderungssheriffs des Landes bezeichnet wurde, ist einer der republikanischen Sheriffs, die öffentlich ihre Zustimmung zum Ausdruck brachten. Der 68-jährige Sheriff arbeitet seit langem mit der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) durch das umstrittene Programm 287(g) zusammen, das die örtlichen Strafverfolgungsbehörden bei der Identifizierung und Inhaftat von Einwanderern ohne Papiere unterstützt. (Verwandt: Der Gouverneur von Oklahoma verspricht, Trump bei der Massenabschiebung von Illegalen zu helfen.)

Während seiner gesamten Sheriff-Karriere hat Jenkins das Programm als Abschreckung gegen Banden und Gewaltverbrechen verteidigt und behauptet, dass es seit 2008 zu erheblichen ICE-Haftlsen geführt hat. Er erklärte, dass er Trump bei seinen Massenabschiebungsplänen unterstützen würde. „Ich bin bereit, den Präsidenten zu 100 Prozent zu unterstützen“, sagte Jenkins. „Ich möchte mehr tun, im Rahmen des Gesetzes.“

In der Zwischenzeit wiederholte Sheriff Richard Jones aus Butler County, Ohio, eine ähnliche Aussage. „Klar, das tue ich“, sagte Jones. „Und das amerikanische Volk auch. Die Leute haben das satt.“ Der Sheriff kritisierte auch Präsident Joe Biden und seine Regierung für die Einstellung der Einwanderungsdurchsetzung, äußerte sich aber bereit, die Zusammenarbeit mit ICE unter der Führung von Trump wieder aufzunehmen.

„Wir werden wieder im Geschäft sein“, sagte Jones. „Wir haben Platz zur Verfügung, und sie werden vom ersten Tag an Platz brauchen.“ Jones fügte auch hinzu, dass er plant, Platz für bis zu 150 ICE-Häftlinge wieder zu öffnen und die Praktiken vor Biden wiederherzustellen, einschließlich der Aufnahme von ICE-Agenten und der Durchführung von Anhörungen vor Einwanderungsgerichten vor Ort. „Wir hatten tatsächlich ICE-Agenten, die hier Büros hatten, und wir hatten Anhörungen vor dem Einwanderungsgericht für die Abschiebung. Und wir haben immer noch das Setup. Wir bekommen das hier wieder in Betrieb.“

Trump wird lokalen Sheriffs verstärkte Befugnisse einräumen, um illegale Einwanderer zu festen und abzuschieben

Die Unterstützung der örtlichen Sheriffs kommt, da Trump Berichten zufolge plant, das 287(g)-Programm wiederzubeleben und zu erweitern, ein Bundesprogramm, das lokalen Sheriffs verbesserte Befugnisse einräumen würde, um Einwanderer ohne Papiere zu festhalten und abzuschieben.

Nach dem vorgeschlagenen Plan könnten die örtlichen Strafverfolgungsbeauftragten Personen, die verdächtigt werden, sich illegal in den USA aufhalten zu haben, selbst während der Routineaufgaben, zu befragen und zu haftieren. Dies würde über den derzeitigen Umfang des Programms hinausgehen, das es ICE ermöglicht, mit staatlichen und lokalen Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, um „inhaftierte kriminelle Nicht-Staatsbürger“ zu identifizieren und abzuschieben, die sich bereits wegen anderer Straftaten in Gewahrsam befinden. Trump versucht, das zuvor auslaufende „Task-Force-Modell“ des Programms wieder einzuführen, das es den Abgeordneten ermöglichte, Verhaftungen im Zusammenhang mit der Einwanderung vorzuführen.

Derzeit nehmen etwa 135 lokale Behörden in 21 Bundesstaaten teil. Einige Bezirke, wie Rensselaer County in New York, haben trotz staatlicher Schutzmaßnahmen, die die Zusammenarbeit mit der Einwanderungsbehörde des Bundes einschränken, aktiv mit ICE zusammengearbeitet.

Darüber hinaus erwägt die Trump-Regierung finanzielle Anreize, um lokale Gerichtsbarkeiten zur Teilnahme zu ermutigen. Dies könnte Bundesmittel, die derzeit für Migrantenhilfeprogramme bereitgestellt werden, zur Unterstützung von Sheriff-Abteilungen, die mit ICE zusammenarbeiten, umdrehen. Umgekehrt könnten Gerichtsbarkeiten, die sich widersetzen, mit einer reduzierten Bundesunterstützung konfrontiert werden.

„Die Zusammenarbeit zwischen Staat und Lokal ist absolut unerlässlich, um illegale Einwanderer in einem historischen Ausmaß festzuhalten und abzuschieben“, sagte RJ Hauman, der Präsident des National Immigration Center for Enforcement, das sich für härtere Durchsetzungstaktiken einsetzt.

