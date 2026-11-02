REUL UND DAS DEMO-VERBOT: WAS DER MINISTER WIRKLICH GESAGT HAT

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Düsseldorf – „Innenminister droht mit Demo-Verbot!“ So titelt BILD am Montag, 2. November 2026, über NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). Gemeint sind die nächsten Proteste der Jugend-Initiative „Gen Z regelt“, die für den 20. November geplant sind. Ein pauschales Verbot hat Reul aber nicht angekündigt. Sein Satz ist an eine klare Bedingung geknüpft: Nur wenn „konkrete Hinweise auf neue Gewalt“ vorliegen, wolle man „Beschränkungen bis hin zu einem Verbot prüfen“. Zudem stammt das Zitat nicht exklusiv aus einem BILD-Gespräch, sondern steht wortgleich in einer Mitteilung des Innenministeriums und in einer Meldung der Deutschen Presse-Agentur. Pressecop24 hat nachgeprüft, was an der BILD-Geschichte stimmt – und wo sie zuspitzt.

Zum Hintergrund: Am Samstag, 31. Oktober 2026, hatte die Initiative „Gen Z regelt“ bundesweit zu Protesten aufgerufen. Laut tagesschau waren in mehr als 30 Städten Kundgebungen angekündigt. Die Demonstranten forderten unter anderem bessere Bildung, bezahlbare Lebenshaltungskosten und mehr Klimaschutz und wandten sich gegen eine Wiedereinführung der Wehrpflicht. Die Initiative selbst spricht laut WDR von 120.000 Teilnehmern bundesweit – weniger als erwartet. In Nordrhein-Westfalen gab es nach Angaben der dpa Demonstrationen in insgesamt zehn Städten, darunter Köln, Essen, Aachen, Münster, Dortmund, Bonn und Bielefeld.

Der weitaus größte Teil blieb friedlich. Das betonen Polizei, Ministerium und Initiative übereinstimmend. In Köln aber kippte die Lage. Die Polizei hatte dort einen geplanten Demonstrationszug in die Innenstadt wegen Pyrotechnik und Vermummung untersagt, die Kundgebung am Konrad-Adenauer-Ufer lief zunächst weiter. Bei der Auflösung kam es zu Ausschreitungen. Laut Polizei wurden Beamte mit Flaschen, Steinen und Böllern beworfen, ein Wasserwerfer kam zum Einsatz. Nach Polizeiangaben wurden in Köln 23 Polizistinnen und Polizisten verletzt.

Rund 1.000 Menschen wurden in Köln eingekesselt und ihre Personalien festgestellt, berichtet der WDR. Bei den Kontrollen fand die Polizei nach eigenen Angaben Stichwaffen, selbst gebaute Pyrotechnik, viel Vermummungsmaterial und Molotow-Cocktails. Ein 56-Jähriger soll laut dpa einem Haftrichter vorgeführt werden; er soll Polizisten beleidigt und angegriffen haben, in seinem Rucksack sollen sich Molotow-Cocktails befunden haben. Für ihn gilt, wie für alle Beschuldigten, die Unschuldsvermutung.

Wichtig für die Einordnung: Auch friedliche Demonstranten gerieten in den Polizeikessel. Ein WDR-Reporter sprach von „Unbeteiligten, die das Pech hatten, nicht schnell genug wegzukommen“. Die Polizei hält dagegen, bei den Festgesetzten habe es sich „größtenteils“ um Straftäter gehandelt. Der Kölner Einsatzleiter Martin Lotz verteidigte den Wasserwerfer-Einsatz laut t-online als „verhältnismäßig“.

Wer randalierte? Hier wird es heikel, und hier ist die BILD-Darstellung verkürzt. Einsatzleiter Lotz sagte laut WDR: „Wir haben festgestellt, dass Personen nach Köln gekommen sind, um zu randalieren und die Versammlung als Deckmantel für Gewalt auszunutzen.“ Ein Großteil der Randalierer soll nach ersten Erkenntnissen der Polizei der linksautonomen Szene angehören, berichtet t-online unter Berufung auf Lotz. Die späteren Krawalle in der Kölner Innenstadt in der Halloween-Nacht grenzt die Polizei ausdrücklich ab: „Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht zwischen den Gruppen und den Versammlungsteilnehmern kein Bezug“, zitiert die dpa die Polizei.

Und genau an dieser Stelle setzt Reuls umstrittenster Satz an. Laut BILD und dpa sagte der Minister am Montag: „Auch junge Männer aus migrantisch geprägten Milieus haben die Proteste gekapert und wollten in den Innenstädten wüten.“ Gegenüber der dpa fügte er hinzu: „Auch das gehört zur Wahrheit.“ Es würden weiter Namen und Beweise ermittelt. Belastbare Zahlen zur Herkunft der Kölner Tatverdächtigen hat das NRW-Innenministerium bislang nicht veröffentlicht. Der Satz ist also eine Bewertung des Ministers, keine belegte Bilanz.

Bemerkenswert: Noch am Sonntag klang Reul anders. In einem Statement, über das der Kölner Stadt-Anzeiger berichtete, sprach er von „Linksextremisten und gewaltbereiten Gruppen junger Männer“, die den Protest gekapert hätten. Der WDR hielt am Sonntag ausdrücklich fest, Reul habe – anders als Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) – „nicht konkret auf einen migrantischen Hintergrund der Randalierer hingewiesen“. Erst am Montag schloss er sich dieser Lesart an. Pressecop24 hatte Dobrindts These bereits einem Faktencheck unterzogen.

Nun zum Kern, dem angeblichen „Demo-Verbot“. Der vollständige Satz lautet laut dpa: „Wenn konkrete Hinweise auf neue Gewalt vorliegen, müssen wir Beschränkungen bis hin zu einem Verbot prüfen.“ Und weiter: „Wir dürfen nicht erst reagieren, wenn der nächste Stein fliegt.“ Diesen Satz lässt BILD weg. Laut WDR stammen die Zitate aus einer Mitteilung des Ministeriums, das Ziel sei, „friedlichen Protest schützen, Gewalttäter stoppen“. BILD schreibt dagegen, Reul habe das „zu BILD“ gesagt. Das mag zutreffen – exklusiv ist der Wortlaut aber nicht.

Ist „droht mit Demo-Verbot“ also falsch? Nicht ganz. Auch die dpa formuliert in ihrer Überschrift, Reul „droht bei neuer Gewalt mit Demo-Verbot“. Der entscheidende Unterschied: Die dpa nennt die Bedingung gleich mit, BILD verschiebt sie in die Dachzeile. Im Vorspann heißt es dann sogar, Reul drohe „für kommende Demonstrationen mit Demo-Verboten“ – ohne jede Einschränkung. Juristisch ist das ein großer Unterschied. Ein Versammlungsverbot ist nach dem Versammlungsrecht nur als letztes Mittel zulässig, wenn eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit besteht und mildere Beschränkungen nicht ausreichen. Genau diese Stufenfolge beschreibt Reuls Formulierung „Beschränkungen bis hin zu einem Verbot“.

Zugleich betonte Reul das Recht der jungen Menschen, friedlich zu demonstrieren. „Wer diesen Protest für Randale missbraucht, schadet ihrem Anliegen. Steine und Böller sind keine Argumente. Wer damit auf Polizisten losgeht, gefährdet Menschen“, sagte er laut dpa. Den verletzten Einsatzkräften wünschte er eine schnelle Genesung: „Sie haben ihre Gesundheit riskiert, um andere zu schützen.“ Ein Ministeriumssprecher erklärte, die Einsatzkonzepte hätten sich bewährt. Die Polizei werde auch bei weiteren Versammlungen „sehr präsent und insbesondere mit Kräften der Bereitschaftspolizei vor Ort sein“.

Bereits am Sonntag hatte Reul nach Angaben des Kölner Stadt-Anzeigers schärfere Instrumente ins Spiel gebracht: Man müsse überlegen, „ob wir die richtigen Instrumente für diese Form der Gewalt haben“. Wenn sich Gewalt in der Gruppe verstecke, dürfe man „nicht nur den einzelnen Steinwurf bestrafen“. An die Täter gerichtet sagte er: „Wir ermitteln Täter und für die wird es dann auch nach Halloween gruselig.“

Auch bei der Beschreibung der bundesweiten Lage übertreibt BILD. Das Blatt schreibt, in Frankfurt am Main, Hamburg und Berlin sei es zu Ausschreitungen gekommen, „vereinzelt sogar zu Plünderungen“. Plünderungen sind vor allem für Frankfurt belegt: Dort drangen laut ZDF Personen in Geschäfte ein, auch ein Waffengeschäft wurde geplündert. Die Polizei meldete 54 Festnahmen. In Berlin blieb die „Gen Z regelt“-Kundgebung am Brandenburger Tor laut tagesschau friedlich; die Ausschreitungen gab es bei einem separaten Abendzug, der laut Polizei nicht Teil der Initiative war. In Hamburg meldete die Polizei brennende Barrikaden und knapp 130 vorläufige Festnahmen, von Plünderungen ist in ihrer Abschlussmeldung nicht die Rede.

Landesweit nahm die Polizei in Nordrhein-Westfalen in der Halloween-Nacht und am Rande der Demonstrationen nach einer vorläufigen Bilanz des Innenministeriums 72 Menschen in Gewahrsam, drei wurden vorläufig festgenommen. Es wurden 397 Strafverfahren eingeleitet und 1.013 Platzverweise ausgesprochen, 37 Polizisten wurden verletzt. Diese Zahlen umfassen allerdings ausdrücklich auch die Halloween-Einsätze – sie sind also keine reine Demo-Bilanz.

Und was sagt die Initiative? „Gen Z regelt“ distanzierte sich laut WDR auf Instagram von der Gewalt: „Gewalt war und ist niemals Teil unserer Bewegung.“ Co-Organisatorin Emma Hübner sagte dem WDR, sie sei „traurig“ über die Eskalation, der Protest solle friedlich sein. Am 20. November soll erneut demonstriert werden, auch im Rahmen europaweiter Proteste. Auf der Website der Initiative werden nach WDR-Angaben bislang 34 Städte genannt, in Nordrhein-Westfalen sind zehn Demonstrationen geplant. Am selben Tag plant laut WDR auch die Bundesschülerkonferenz einen eigenen Protesttag, die GEW, der Bundeselternrat und Fridays for Future sollen bereits zugesagt haben.

Für die Demonstrationen am 20. November heißt das: Ein Verbot ist nicht beschlossen und nach Reuls eigenen Worten an „konkrete Hinweise auf neue Gewalt“ gebunden. Ob es solche Hinweise gibt, entscheiden am Ende die zuständigen Polizeibehörden – und im Streitfall die Verwaltungsgerichte. Reul selbst nennt die Fragen, die jetzt beantwortet werden müssten: „Wer mobilisiert? Wo droht erneut Gewalt?“

KOMMENTAR / MEINUNG: Aus „prüfen, wenn konkrete Hinweise vorliegen“ wird in der Überschrift flugs ein „droht mit Verbot“. Das ist die hohe Kunst des Boulevards: Man lässt den Nebensatz weg, und schon klingt ein Verwaltungsvorgang wie eine Kampfansage. Wer den ganzen Satz liest, findet darin vor allem eines – das Versammlungsrecht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Erstaunlich ist, wie schnell sich politische Lagebilder angleichen. Am Sonntag sprach der Minister von Linksextremisten und gewaltbereiten jungen Männern, am Montag kam die Herkunft dazu. Belege dafür wurden bisher nicht nachgereicht. Ermittlungen sollen ja eigentlich am Anfang einer Bewertung stehen, nicht an ihrem Ende.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die eigentlichen Verlierer sind die vielen jungen Menschen, die friedlich für bessere Schulen und gegen steigende Mieten auf die Straße gegangen sind. Über ihre Forderungen redet kaum noch jemand. Stattdessen streitet das Land über Steinewerfer, Wasserwerfer und Überschriften. Die Randalierer dürften sich bestätigt fühlen.

Was meinen Sie: Ist die Drohung mit einem Demo-Verbot angemessen – oder gefährdet sie das Versammlungsrecht? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

dpa (via SZ): NRW-Innenminister droht bei neuer Gewalt mit Demo-Verbot: https://www.sueddeutsche.de/politik/jugend-demonstrationen-nrw-innenminister-droht-bei-neuer-gewalt-mit-demo-verbot-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-261102-930-932293

WDR: Wie geht es weiter mit „Gen Z regelt“?: https://www1.wdr.de/politik/demo-gen-z-regelt-nrw-november-100.html

WDR: Diese gewaltbereiten Gruppen randalierten in Köln: https://www1.wdr.de/nrw/koeln/genz-z-demos-koeln-randalierer-extreme-100.html

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