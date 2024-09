Rogan zerreißt die Mainstream-Medien, weil sie es versäumt haben, die “echte Zahl” von Menschen zu berichten, die durch COVID-Schüsse verletzt und getötet wurden

In seinem neuesten Podcast rief Joe Rogan die Mainstream-Medien an, weil sie nicht über die Verletzungen und Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen berichtet hatten.

Rogan hielt sich nicht zurück, eine starke Sprache zu verwenden, um den Zuschauern der Mittwochsfolge von “The Joe Rogan Experience” seinen Standpunkt zu vermitteln. Er sagte:

“Wir wissen nicht einmal, was die tatsächlichen Zahlen sind, weil es nicht etwas ist, über das die Mainstream-Medien decken – wahrscheinlich, weil sie alle geimpft wurden und wahrscheinlich die F*%# ausflippen.”

Rogans Gast, Bret Weinstein, Ph.D., forderte auch die Pharmaindustrie und ihre staatlichen Aufsichtsbehörden auf, Vermögen für sich selbst auf Kosten der Gesundheit der Kinder zu schaffen.

Es ist für “freundliche, intelligente” Menschen schwer vorstellbar, dass es Menschen gibt, die “bereit sind, davon zu profitieren, Babys mit Dingen zu injizieren, die sie für den Rest ihres Lebens sehr wohl verpischen könnten”, sagte Rogan zu Weinstein.

Die meisten Leute denken: “Es gibt keine Möglichkeit, dass jemand so böse ist”, sagte Rogan. “Wenn Sie dann anfangen, sich die Beweise anzusehen.”

Er fügte hinzu: “Man liest ‘Turtles All The Way Down’ oder ‘Dissolving Illusions’ und es ist wie warte, warte, warte.”

“Turtles All The Way Down: Vaccine Science and Myth” wurde von Mary Holland, CEO von Children’s Health Defense, und der Publishing-Koordinatorin Zoey O’Toole herausgegeben. “Illusionen auflösen: Krankheiten, Impfstoffe und die vergessene Geschichte” ist von Dr. Suzanne Humphries.

Menschen, die durch COVID-Impfung verletzt wurden und sich aussprachen, wurden angegriffen

Weinstein, Co-Moderator des “The DarkHorse Podcast“, und Rogan entlarvten den Mythos, dass Impfstoffe für die Rettung des Lebens von Menschen verantwortlich sind, historisch und in der Gegenwart.

Sie diskutierten, warum mRNA-Impfstoffe, wie die Pfizer- und Moderna-COVID-19-Schüsse, schädlich für die menschliche Gesundheit sind und wie problematisch es ist, dass Big Pharma weiterhin Impfstoffe vorantreiben.

Rogan erinnerte sich daran, wie Menschen wie der Musiker Eric Clapton, der durch den COVID-19-Impfstoff verletzt wurde, angegriffen wurden, als sie über ihre Erfahrungen sprachen. Clapton wurde als “das verletzendste aller Worte” bezeichnet, erinnerte sich Rogan.

Weinstein sagte, er glaube, dass die schreckliche Behandlung der durch die COVID-19-Impfstoffe Verletzten eine Möglichkeit war, sie zu gaslighten.

“Das Gaslicht der [Impfstoff] Verletzten ist verrückt”, sagte Weinstein. “Wie kommt es, dass jemand, der ein unerwünschtes Ereignis erleidet, keinen Anspruch auf unser Mitgefühl hat?”

Weinstein: mRNA-Impfstoffplattform ist Big Pharmas “Cash Cow”

Rogan und Weinstein erklärten, warum sie glauben, dass sich die COVID-19-Pandemie so entwickelt hat.

Nach Ansicht von Weinstein brauchte die Pharmaindustrie einen Notfall im Bereich der öffentlichen Gesundheit, der die Verwendung der mRNA-Impfstofftechnologie – die Weinstein für sehr gefährlich hält – für die allgemeine Bevölkerung legitimieren und normalisieren würde.

” Ihr, war

Sie nannten die neue Gentherapie einen “Impfstoff”, da die meisten Menschen glaubten, dass Impfstoffe historisch vorteilhaft waren und daher vertrauenswürdig waren.

Jetzt, da viele Menschen die Idee akzeptiert haben, eine mRNA-Injektion zu erhalten, kann die Industrie die mRNA-Plattform nutzen, um “jeden Impfstoff, den sie haben, neu zu formulieren, um eine Reihe neuer Impfstoffe zu entwickeln”.

Weinstein schätzte, dass die Gewinne davon in die Billionen gehen würden.

Impfstoffe, Gain-of-Function-Forschung und mehr

Der Dialog zwischen Rogan und Weinstein – der über drei Stunden dauerte – deckte eine breite Palette komplexer Themen ab. Themen enthalten:

3:30: Wie die Mainstream-Medien der Öffentlichkeit nicht die ganze Geschichte erzählen.



5:00 Uhr: US-Wahlen und Wahlbetrug.



8:45 Uhr: Pro-Impfstoff-Befürworter, die die Ungeimpften beschämten, sind jetzt an einer Impfverletzung tot.



16:25: Aktuelle US-Präsidentschaftswahlpolitik.



25:11: Kritik an einem Artikel in der New York Times, der vorschlug, dass die USA Die Verfassung könnte gefährlich sein.



41:14: UFOs.



1:10:20: Warum unser aktueller medizinischer Standpunkt fehlerhaft ist.



1:13:12: Viele Ärzte, die den COVID-19-Impfstoff genommen und ihren Patienten gesagt haben, sie sollen ihn nehmen, sind jetzt verletzt.



1:16:30: Ivermectin und Hydroxychloroquin als wirksame Behandlungen für COVID-19.



1:18:33: Dr. Pierre Kory verlor seine Lizenz, um “seine Arbeit zu machen”.



1:29:30: Wie die Bundesregierung mit Big Pharma zusammenhält, warum der Kongress den National Childhood Vaccine Injury Act von 1986 verabschiedet hat und die “enorme Menge an Bösem … von dieser schicksalhaften Entscheidung, einschließlich der Verbreitung des Kinderimpfplans”.



1:46:31: Mehrere mRNA-COVID-19-Impfungen verändern das Immunsystem der Menschen.



1:55:31: Gain-of-Function-Forschung und warum es ein Problem ist.



2:32:20: Die Bedeutung der freien Meinungsäußerung und der “Einheitsbewegung” in den USA, die betont, dass “wir unsere Kinder mehr lieben als wir uns gegenseitig hassen”.



Sehen Sie sich “The Joe Rogan Experience” hier an:

