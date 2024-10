Rückruf für 9,9 Millionen Pfund Fleisch und Geflügel aufgrund von Listerienkontamination

Die USA Das Landwirtschaftsministerium hat fast 10 Millionen Pfund Fleisch wegen Listeria-Bedenken zurückgerufen.

Das in Oklahoma ansässige Lebensmittelunternehmen BrucePac hat den Rückruf herausgegeben, nachdem Tests ergeben hatten, dass viele ihrer Produkte positiv auf Listeria monocytogenes waren. Die am Rückruf beteiligten Artikel wurden zwischen Juni und Oktober dieses Jahres hergestellt und an Händler in den USA versandt. Es wird angenommen, dass mehr als 9,9 Millionen Pfund verzehrfertiges Geflügel und Fleischprodukte kontaminiert wurden.

Das USDA sagte in einer Pressemitteilung: „Das Problem wurde entdeckt, nachdem der Food Safety Inspection Service (FSIS) des USDA routinemäßige Produkttests von Fertigprodukten durchgeführt hatte, die RTE [ready-to-eat] Geflügelprodukte enthielten, die von BrucePac hergestellt wurden, und bestätigte, dass diese Produkte positiv für Listeria monocytogenes waren.“

Eine Listerieninfektion ist selten, kann aber tödlich sein

Lebensmittel, die mit den Bakterien Listeria monocytogenes kontaminiert sind, können eine Listerieninfektion verursachen. Die CDC berichtet, dass Listerien derzeit die dritthäufigste Todesursache durch lebensmittelbedingte Krankheiten in den Vereinigten Staaten ist, wobei 1600 Menschen jedes Jahr mit den Bakterien infiziert werden und 260 sterben.

Einige der Symptome der Listeriose sind Muskelschmerzen, steifer Nacken, Verwirrung, Krämpfe, Gleichgewichtsverlust, Kopfschmerzen und Fieber. Durchfall und andere Magen-Darm-Störungen sind häufig, aber die Infektion erstreckt sich oft über den Magen-Darm-Trakt hinaus und ist bei älteren Menschen, Neugeborenen und schwangeren Frauen besonders riskant. Es kann mit Antibiotika behandelt werden, wenn es früh erkannt wird.

Nach Angaben des Lebensmittelsicherheits- und Inspektionsdienstes wurden viele Lieferungen von Fleisch und Geflügel, die möglicherweise kontaminiert worden sein könnten, bereits an Restaurants und Institutionen verteilt, die gewarnt werden, diejenigen mit den betroffenen Chargennummern nicht zu servieren oder zu verwenden. Einige der zurückgerufenen Fleischsorten, die zur Herstellung verzehrfertiger Produkte verwendet wurden, könnten sich bereits in den Kühl- oder Gefrierschränken einiger Leute befauen.

Es gab keine bestätigten Berichte über Nebenwirkungen bei denjenigen, die die Produkte konsumiert haben, aber es ist wichtig zu bedenken, dass einige Menschen, die an Listerien erkranken, sich erholen werden, ohne jemals getestet zu werden, und es kann mehrere Wochen dauern, bis ein Fall mit einem Ausbruch in Verbindung gerungen ist. Darüber hinaus können die Symptome einer Listerieninfektion bis zu 10 Wochen dauern.

Boar’s Head Deli-Fleisch ist auch in den Listeria-Ausbruch verwickelt

Dieser Ausbruch folgt auf einen ähnlichen Ausbruch im Zusammenhang mit Boar’s Head-Feinkostfleisch, der 59 Krankenhausaufenthalte und 10 Todesfälle verursacht hat, seit die CDC im Juli eine Untersuchung der Angelegenheit eingeleitet hat. Der Ausbruch hat Menschen in 19 Bundesstaaten krank gemacht, und ehemalige Arbeiter haben sehr unhygienische Bedingungen in der Anlage aufgedeckt.

Die Boar’s Head-Anlage, die in den Ausbruch verwickelt war, wurde im Jahr vor dem Vorfall aufgrund von Blutlachen auf dem Boden, Insekten, verstopften Abflüssen und Schimmel 69 Mal wegen Nichteinhaltung der Vorschriften angeklagt. Insgesamt wurden mehr als 7 Millionen Pfund Feinkostfleisch und Käse zurückgerufen.

Das BrucePac-Fleisch ist nicht das einzige Lebensmittel, auf das Verbraucher achten müssen; es gibt auch eine Ei-Rückrufwarnung, die am 6. September von der CDC herausgegeben wurde, bevor sie am 30. September auf einen Rückruf der Klasse 1 aufgewertet wurde, wobei es als Produkt bezeichnet wird, das „schwerwiegende nachteilige gesundheitliche Folgen oder den Tod verursachen wird“.

Die Mitteilung kam, nachdem 65 Personen in 9 Staaten mit Salmonellen im Zusammenhang mit Eiern infiziert wurden, wobei 24 Personen ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Die zurückgerufenen Eier wurden an Einzelhändler und Lebensmittelhändler in Michigan, Illinois und Wisconsin verteilt.

