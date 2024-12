Rüsselsheim: Massagesalon durchsucht und Festnahmen

Bundespolizeidirektion Stuttgart23.12.2024 – 12:46

Karlsruhe/Mannheim/Rüsselsheim am Main am Main (ots)

Am Mittwoch, den 18.12.2024, konnten Ermittler der Bundespolizei bei drei Wohnungsdurchsuchungen und zwei Durchsuchungen in als Massagesalons getarnten Prostitutionsräumen 29.000 EUR Bargeld sicherstellen und zwei Haftbefehle vollstrecken.

Die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung (BPOLI KB Stuttgart) ermittelt seit Februar 2024 im Auftrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg gegen drei chinesische Staatsangehörige (zwei männliche Personen im Alter von 38 und 46 Jahren und eine weibliche im Alter von 49 Jahren). Diese verfolgten das Ziel, im hochspezialisierten arbeitsteiligen Zusammenwirken einer Vielzahl chinesischer Staatsbürgerinnen ohne erforderliche Aufenthaltstitel die Prostitution zu ermöglichen. Hierzu wurden diesen insbesondere Räumlichkeiten, Werbeanzeigen und die Terminorganisation gegen Entgelt zur Verfügung gestellt, um sich dadurch eine nicht nur vorübergehende Einnahmequelle von einigem Umfang zu verschaffen.

Es wurden Wohnungen in Karlsruhe, Mannheim und Rüsselsheim am Main durchsucht. Die als Massagesalons getarnten Prostitutionsstätten befanden sich in Mannheim und Heidelberg.

Festgenommen wurden zwei weibliche chinesische Staatsangehörige im Alter von 49 und 55 Jahren. Die Festgenommenen sind am Donnerstagvormittag dem Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt worden, der die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg erlassenen Haftbefehle in Vollzug setzte. Seither befinden sich die Festgenommenen in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Auswertung der bei den Durchsuchungen aufgefundenen umfangreichen Beweismittel und die weiteren Ermittlungen dauern an.

Insgesamt waren 70 Einsatzkräfte der Bundespolizei im Einsatz.

