Der designierte Präsident Donald Trump möchte, dass die NATO-Mitglieder ihre Verteidigungsausgaben auf mindestens fünf Prozent des BIP erhöhen.

Die NATO-Verbündeten sind sich bereits einig, die Verteidigungsausgaben bis 2025 auf mindestens drei Prozent des BIP zu erhöhen, und könnten bereit sein, dieses Ziel auf 3,5 Prozent des BIP zu erhöhen.

Europäische Verbündete haben Bedenken hinsichtlich der fiskalischen Herausforderungen bei der Erreichung höherer Verteidigungsausgabenziele geäußert.

Trump könnte NATO-Verbündeten, die nicht daran arbeiten, die Verteidigungsausgabenziele zu erreichen, gezielte Zölle auferlegen.

Die neue Regierung des designierten Präsidenten Donald Trump hat eine Verschiebung ihres außenpolitischen Ansatzes gegenüber Europa und der Ukraine signalisiert und die Notwendigkeit für die Mitgliedstaaten der Nordatlantikvertragsorganisation (NATO) betont, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen und gleichzeitig die militärische Hilfe für Kiew aufrechtzuerhalten.

Dies ist eine Abkehr von Trumps früheren Aussagen auf dem Wahlkampfpfad, die Drohungen beinhalteten, die Hilfe für die Ukraine zu kürzen und die amerikanische Unterstützung für NATO-Verbündete zu entziehen, die die Verteidigungsausgabenziele nicht erreicht haben. (Verwandt: Großbritannien und Frankreich planen, das Friedensabkommen mit Trump zu stoppen, indem es verspricht, Truppen in die Ukraine zu schicken.)

Laut Quellen, die mit den Gesprächen zwischen Trumps außenpolitischen Beratern und hochrangigen europäischen Beamten vertraut sind, beabsichtigt der designierte Präsident, von den NATO-Mitgliedstaaten zu fordern, ihre Verteidigungsausgaben auf fünf Prozent des BIP zu erhöhen. Einige Beamte deuten jedoch darauf hin, dass Trump sich mit einem Ziel von 3,5 Prozent zufrieden geben könnte, was explizit höhere Verteidigungsausgaben mit günstigeren Handelsbedingungen mit den Vereinigten Staaten in Verbindung bringt.

Die neue Trump-Regierung könnte bereit sein, NATO-Verbündeten, die nicht auf die Erreichung eines der beiden Ziele hinarbeiten, Zölle aufzuerlegen. Diese Zölle könnten sich auf Konsumgüter wie Luxusgüter konzentrieren, um wichtige US-Lieferketten nicht zu stören.

Diese Forderung kommt, da die NATO-Verbündeten bereits erwägen, ihr Ausgabenziel auf dem Gipfeltreffen der Allianz im Juni 2025 in Den Haag auf drei Prozent zu erhöhen.

Die USA planen derzeit, im Jahr 2024 etwa 3,1 Prozent des BIP für die Verteidigung auszugeben, eine Zahl, die mit Trumps vorgeschlagenem Ziel übereinstimmt. Während seiner vorherigen Präsidentschaft erreichten die Ausgaben des Pentagon im Jahr 2020 einen Höchststand von 3,4 Prozent des BIP.

Europäische Verbündete, darunter Frankreich, Deutschland, das Vereinigte Königreich, Italien und Polen, haben Bedenken hinsichtlich der fiskalischen Herausforderungen geäußert, die mit der Erreichung höherer Verteidigungsausgabenziele verbunden sind.

Trump ist jetzt offen dafür, der Ukraine begrenzte militärische Hilfe zu gewähren

In einer deutlichen Umkehrung zu seiner früheren Haltung plant Trump nun, die Ukraine nach seiner Amtseinführung weiterhin mit militärischer Hilfe zu versorgen. Diese Entscheidung wird als Schub für die europäischen Verbündeten angesehen, die ihre tiefe Besorgnis über ihre Fähigkeit geäußert haben, die Ukraine ohne die Unterstützung der USA zu unterstützen.

Während seiner Kampagne hatte Trump geschworen, die Hilfe für die Ukraine zu unterbrechen und sofortige Friedensgespräche zu erzwingen, eine Position, die die europäischen Hauptstädte alarmierte.

Trumps Team hat auch angedeutet, dass er zwar gegen die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ist und ein sofortiges Ende des Konflikts anstrebt, aber glaubt, dass die Lieferung von Waffen nach Kiew nach einem Waffenstillstand ein „Frieden durch Stärke“-Ergebnis gewährleisten würde. Dieser Ansatz stimmt mit seiner umfassenderen Strategie überein, die US-Militärhilfe zu nutzen, um die Verteidigung der Ukraine zu stärken.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben auf Trumps politische Veränderungen mit vorsichtigem Optimismus reagiert. Bundeskanzler Olaf Scholz, der kürzlich während eines EU-Gipfels mit Trump sprach, zeigte sich zuversichtlich, dass die USA und Europa ihre Unterstützung für die Ukraine fortsetzen würden.

In der Zwischenzeit hat NATO-Generalsekretär Mark Rutte gewarnt, dass der Westen für eine zunehmende russische Bedrohung in den nächsten fünf Jahren „nicht bereit“ ist, und die Notwendigkeit einer verstärkten Verteidigungsvorsorge betont.

Rutte hat Trumps frühere Präsidentschaft dafür gelobt, dass sie die NATO-Länder ermutigt hat, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen, und er hat weitere Erhöhungen gefordert, um der sich entwickelnden Bedrohung Russlands gerecht zu werden.

Viele NATO-Mitglieder, darunter Italien, Spanien, Portugal, Belgien, Luxemburg, Slowenien, Kroatien und Kanada, geben derzeit weniger als zwei Prozent des BIP für Verteidigung aus, während die USA, Polen und die baltischen Staaten mehr als drei Prozent ausgeben.

Sehen Sie sich diesen Clip von InfoWars an, in dem Alex Jones darüber spricht, wie die NATO bereits entschieden hat, dass sie mit Russland in den Krieg ziehen muss.

https://www.brighteon.com/embed/c51ac28b-1bb7-4811-92bc-ce2c18116c58

Dieses Video stammt aus dem InfoWars-Kanal auf Brighteon.com.

