Symbolfoto – Bild KI-generiert

Sailauf – Ein Abend, der eine ganze Gemeinde erschüttert! Auf der Flucht vor einer Verkehrskontrolle soll ein 32 Jahre alter Autofahrer im unterfränkischen Sailauf bei Aschaffenburg ein 13 Jahre altes Mädchen auf dem Gehweg erfasst haben. Das Kind starb noch an der Unfallstelle. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Unterfranken wurden der Fahrer und sein 34-jähriger Beifahrer vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Anfangsverdachts eines Tötungsdelikts und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Für beide Männer gilt die Unschuldsvermutung.

Was die Polizei bisher mitteilt, steht in einer Pressemeldung des Polizeipräsidiums Unterfranken, die noch in der Nacht veröffentlicht wurde. Demnach fiel einer Streife der Aschaffenburger Verkehrspolizei am Montagabend gegen 18:45 Uhr an der Anschlussstelle Hösbach ein Mitsubishi auf. Am Wagen waren laut Polizei entwendete Kennzeichen angebracht, die Beamten wollten den Fahrer deshalb kontrollieren. Er habe jedoch „sämtliche Anhalteversuche der Streife“ missachtet und sei mit hoher Geschwindigkeit Richtung Sailauf geflüchtet. Die Streife folgte nach Polizeiangaben „mit entsprechendem Abstand“.

Die Deutsche Presse-Agentur schreibt ergänzend, die Beamten hätten den Wagen bemerkt, weil das Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben gewesen sei. In der Polizeimeldung selbst steht dieser Wortlaut nicht; dort ist nur von entwendeten Kennzeichen die Rede. Warum die Schilder am Wagen hingen und wem sie ursprünglich gehörten, hat die Behörde nicht mitgeteilt. Auch ein Motiv für die Flucht ist offiziell nicht bekannt.

In Sailauf soll der Fahrer an einer Bushaltestelle zunächst so getan haben, als wolle er anhalten, dann aber wieder beschleunigt haben. Er sei weiter mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ortsmitte gefahren. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand überholte er dort einen vorausfahrenden Kia rechts über den Gehweg. Das geschah nach Polizeiangaben außerhalb des Blickfelds der Streife. Dabei stieß der Mitsubishi zunächst mit dem Kia zusammen, danach mit einem weiteren vorausfahrenden Audi. In dem Audi saß eine Familie, eine Mutter und ihr 6-jähriges Kind wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Das Mädchen wurde erst während der Unfallaufnahme gefunden. Feuerwehrleute, die die Verkehrspolizei unterstützten, entdeckten die 13-Jährige hinter einer angrenzenden, unbeleuchteten Hecke. Trotz sofortiger Erster Hilfe und der Behandlung durch einen Notarzt konnte nur noch ihr Tod festgestellt werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei war die Fußgängerin auf dem Gehweg von dem Mitsubishi erfasst worden. Wir nennen ihren Namen nicht, zeigen kein Foto und beschreiben keine weiteren Einzelheiten ihrer Verletzungen. Sie war ein Kind, das auf dem Bürgersteig unterwegs war. Mehr muss niemand über sie wissen, um die Tragweite dieses Abends zu begreifen.

Der Kreisfeuerwehrverband Aschaffenburg schildert den Einsatz aus Sicht der Retter. Laut dem Einsatzbericht des Kreisfeuerwehrverbands wurde die Freiwillige Feuerwehr Sailauf gegen 19 Uhr in die Ortsmitte alarmiert. Die ersten Kräfte fanden demnach insgesamt 4 beschädigte Autos vor. Die Unfallstelle wurde abgesichert und ausgeleuchtet, die Ortsdurchfahrt komplett gesperrt, unterstützt von den Feuerwehren aus Eichenberg und Laufach. Insgesamt waren nach Angaben des Verbands 12 Fahrzeuge und 61 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz, dazu ein Notarzt, 4 Rettungswagen, First Responder und eine Feuerwehrärztin. Für Betroffene und Angehörige wurde ein Kriseninterventionsteam entsandt. Die Sperrung zwischen dem Kreisverkehr an den Weyberhöfen und der Ortsmitte wurde um 23:20 Uhr aufgehoben. Auch Bürgermeister Patrick Reuter kam an die Unfallstelle.

Zwischen den Angaben der Behörden besteht hier eine kleine, aber wichtige Differenz. Die Polizei nennt ausdrücklich den Mitsubishi sowie den Kia und den Audi, also 3 Fahrzeuge. Der Kreisfeuerwehrverband spricht von 4 beschädigten Autos. Ob ein weiteres Fahrzeug nur leicht beschädigt wurde oder in der Zählung anders erfasst ist, hat keine der beiden Stellen erläutert. Wir halten fest, was jede Quelle sagt, und werten die Differenz nicht als Beweis für einen anderen Unfallhergang.

Wie belastend ein solcher Einsatz für die Helfer ist, zeigt ein Detail aus dem Feuerwehrbericht: Im Gerätehaus wurde den Einsatzkräften eine Nachbesprechung mit speziell geschulten Kräften der psychosozialen Notfallversorgung angeboten, um über den Einsatz und die Bilder vor Augen zu sprechen. Viele der Helfer in einer Gemeinde dieser Größe dürften die Straße, vielleicht auch die Familie kennen. Auch das gehört zu diesem Abend.

Gegen wen ermittelt wird: Der Fahrer ist laut Polizei ein 32-jähriger Deutscher, sein Beifahrer ein 34-jähriger Deutscher. Die Staatsangehörigkeit nennen wir, weil die Polizei sie ausdrücklich mitgeteilt hat. Beide Männer wurden noch am Unfallort vorläufig festgenommen. Sie wurden selbst verletzt und werden in einem Krankenhaus behandelt. Namen, Wohnorte oder ein mögliches Vorstrafenregister hat die Polizei nicht genannt, und wir spekulieren darüber nicht.

Gerade in der ersten Berichterstattung gerät schnell aus dem Blick, was die Polizei genau sagt und was nicht. Die BILD überschreibt den Fall als Verfolgungsjagd und schreibt, zwei Männer hätten sich eine Jagd geliefert und seien gerast. Nach der Polizeimeldung fuhr allein der 32-Jährige, der 34-Jährige saß auf dem Beifahrersitz. Die Streife folgte zudem ausdrücklich mit Abstand; das folgenschwere Überholmanöver über den Gehweg geschah nach Behördendarstellung außerhalb ihres Blickfelds. Der Bayerische Rundfunk hält sich enger an diese Fassung und spricht von einer Flucht vor der Polizei, nicht von einem gegenseitigen Rennen zweier Fahrer. Eine vorläufige Festnahme ist außerdem noch kein Haftbefehl und erst recht kein Urteil.

Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wollte nach Polizeiangaben am Dienstag entscheiden, ob die Männer dem Amtsgericht vorgeführt werden. Im Raum stehen der Anfangsverdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und eines Tötungsdelikts. Ob ein Haftbefehl beantragt oder erlassen wurde, war bis Dienstagmorgen nicht bekannt. Ein Anfangsverdacht ist die niedrigste Verdachtsstufe im Strafverfahren und noch keine Anklage. Welche Rolle der Beifahrer gespielt haben soll, hat die Polizei nicht erläutert. Wir berichten nach, sobald die Staatsanwaltschaft sich äußert.

Zur Einordnung der Vorwürfe: Das verbotene Kraftfahrzeugrennen ist in Paragraf dreihundertfünfzehn d des Strafgesetzbuches geregelt. Strafbar ist danach nicht nur ein Rennen zwischen mehreren Autos. Auch wer sich allein mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, kann sich strafbar machen. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass auch eine Flucht vor der Polizei unter diesen Tatbestand fallen kann. Wird dabei ein Mensch getötet, sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren vor. „Tötungsdelikt“ ist zunächst ein Oberbegriff. Ob am Ende fahrlässige Tötung, ein Rennen mit Todesfolge oder gar ein vorsätzliches Delikt im Raum steht, müssen Staatsanwaltschaft und gegebenenfalls ein Gericht klären.

Ein Gutachter war nach Polizeiangaben noch am Abend vor Ort, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren; laut Kreisfeuerwehrverband wurde er von der Staatsanwaltschaft beauftragt. Er soll unter anderem klären, wie schnell der Mitsubishi unterwegs war und in welcher Reihenfolge er das Mädchen und die beiden Autos traf. Die Polizei formuliert hier bewusst vorsichtig: Das Mädchen sei „dem Sachstand nach im Zuge dessen“ erfasst worden.

Auch die Rolle der Streife wird zu betrachten sein, wie bei jeder Verfolgung mit tödlichem Ausgang. Die Polizei betont, die Beamten seien mit Abstand gefolgt, und das Überholmanöver über den Gehweg habe außerhalb ihres Blickfelds stattgefunden. Ob es interne oder externe Prüfungen zum Einsatz gibt, ist nicht bekannt. In Bayern werden Ermittlungen gegen Polizeibeamte grundsätzlich beim Bayerischen Landeskriminalamt geführt, wenn ein solcher Verdacht besteht. Hinweise auf Fehlverhalten der Beamten liegen nach den bisher veröffentlichten Behördeninformationen nicht vor.

Sailauf ist eine Gemeinde im Spessart im Landkreis Aschaffenburg. Die Aschaffenburger Straße ist die Ortsdurchfahrt, auf der am Montagabend wie an jedem Werktag Menschen nach Hause kamen, zum Bus gingen oder spazieren waren. Dass ein Kind ausgerechnet auf dem Gehweg nicht sicher war, ist das, was viele im Ort fassungslos machen dürfte. Wer Zeuge des Geschehens wurde oder Hinweise geben kann, sollte sich bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg melden. Betroffene und Zeugen, die belastet sind, finden auch über Kriseninterventionsdienste und die Telefonseelsorge unter der bekannten kostenfreien Nummer rund um die Uhr Hilfe. Stand: 8:03 Uhr MEZ.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Kind geht auf dem Gehweg nach Hause und kommt nie an. Es gibt keine Worte, die das für die Familie erträglicher machen. Wer sich mit gestohlenen Kennzeichen einer Kontrolle entzieht und dann durch einen Ort rast, nimmt in Kauf, dass Unbeteiligte zu Schaden kommen. Sollte sich das bestätigen, muss die Justiz mit aller Härte reagieren, die das Gesetz erlaubt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Gleichzeitig gehört zur Würde dieses Falls, nicht vorschnell Urteile zu fällen. Was genau im Auto passiert ist, wer welche Rolle hatte und wie schnell der Wagen war, klären Gutachter und Ermittler. Bis dahin gilt für beide Männer die Unschuldsvermutung, auch wenn das an einem solchen Tag schwerfällt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Debatte über Verfolgungsfahrten wird wieder aufflammen, und sie ist berechtigt. Die Polizei muss Straftäter stoppen dürfen, sonst lohnt sich die Flucht. Aber jede Verfolgung durch bewohnte Straßen ist ein Risiko für alle, die dort leben. Es braucht klare Regeln, wann abgebrochen wird, und die ehrliche Prüfung, ob sie hier eingehalten wurden.

Was meinen Sie: Müssen Raser, die vor der Polizei flüchten, härter bestraft werden – und wann sollte die Polizei eine Verfolgung abbrechen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Polizeipräsidium Unterfranken: Pkw mit entwendeten Kennzeichen entzieht sich Verkehrskontrolle: https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/111564/index.html

Kreisfeuerwehrverband Aschaffenburg: Einsatzbericht Sailauf: https://kfv-ab.de/index.php/news/nachrichten/nachrichten/sailauf-verkehrsunfall-mit-mehreren-pkws-flucht-vor-polizei-kind-erfasst-und-verstorben

BILD: Mädchen bei Verfolgungsjagd totgefahren: https://www.bild.de/regional/bayern/sailauf-maedchen-13-bei-verfolgungsjagd-totgefahren-6afb776fbfa018bfcc989747

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