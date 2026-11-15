Thumbnail: YouTube-Kanal „Sarah Maria Sander“

Magdeburg – Wütende Abrechnung mit den „Nie wieder“-Postern! Nach dem Rekordsieg der AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt wirft die Journalistin und Filmemacherin Sarah Maria Sander in einem YouTube-Short vielen Kritikern der Partei Heuchelei vor. Ihr Vorwurf: Wer jetzt „Es ist wie 1933“ poste, sei drei Jahre lang still gewesen, als Juden in Deutschland Angst gehabt hätten. Der Clip mit dem Titel „Juden nur dann wichtig, wenn es gegen die AfD geht?“ stammt vom 8. September 2026 und hat inzwischen rund 204.479 Aufrufe. Es ist eine Meinung. Ihre Faktenbehauptungen haben wir geprüft.

Zuerst zum Video. Der Short ist 105 Sekunden lang und wurde am Dienstag, 8. September 2026, um 15:45 Uhr deutscher Zeit auf Sanders eigenem Kanal hochgeladen, zwei Tage nach der Landtagswahl. Er ist also nicht neu, sondern gut zwei Monate alt. Bei unserem Abruf am Sonntag hatte er rund 204.479 Aufrufe und 16.239 Likes. Sander spricht frontal in die Handykamera, ein Ansteckmikrofon in der Hand. In der Beschreibung schreibt sie: „Wer Juden jetzt für den eigenen 1933-Vergleich im Kampf gegen die AfD entdeckt, zeigt keine Haltung – sondern blanke Heuchelei.“ Andere Personen sind im Video nicht zu sehen.

Der Anlass ist belegt. Bei der Landtagswahl am 6. September 2026 wurde die AfD in Sachsen-Anhalt laut amtlichem Endergebnis mit 43,8 Prozent der Zweitstimmen mit großem Abstand stärkste Kraft. Die CDU kam auf 17,2 Prozent, die SPD auf 9,3, die Grünen auf 8,9, die Linke auf 8,6 und das BSW auf 5,3 Prozent. Die AfD holte 38 der 41 Wahlkreise direkt und stellt 39 der 83 Abgeordneten. Die Wahlbeteiligung lag bei 77,8 Prozent, so hoch wie nie bei einer Landtagswahl im Land. Nach der Wahl kursierten in sozialen Netzwerken zahlreiche Beiträge mit Vergleichen zu 1933. Wie viele es genau waren, lässt sich nicht beziffern; Sander beschreibt hier ihren eigenen Feed.

Wörtlich sagt Sander laut YouTube-Untertitel: „Seit dem Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt scrolle ich durch meinen Feed auf Social Media und sehe unzählige Menschen posten: Nie wieder ist jetzt. Es ist wie 1933. So hat es damals auch mit den Juden angefangen.“ Und dann ihre Gegenfrage: „Wo wart ihr fast drei Jahre lang, als antisemitische Parolen durch unsere Straßen gerufen wurden, bei propalästinensischen Demonstrationen?“ Wo seien diese Menschen gewesen, „als Juden in großen Städten in Deutschland Angst hatten, in die Universität zu gehen, auf die Straße zu gehen“? Und: „Wo wart ihr am 7. Oktober, als Juden abgeschlachtet, vergewaltigt und verbrannt wurden?“

Die Fragen stützen sich auf belegte Entwicklungen. Beim Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 wurden nach israelischen Angaben rund 1.200 Menschen getötet und 251 als Geiseln verschleppt; Berichte über sexuelle Gewalt und das Verbrennen von Menschen und Häusern sind vielfach dokumentiert. Seitdem verzeichnen die Meldestellen in Deutschland ein Rekordniveau antisemitischer Vorfälle. Der Bundesverband RIAS dokumentierte für 2025 insgesamt 8.725 antisemitische Vorfälle, rechnerisch knapp 24 pro Tag. Dazu zählten 4 Fälle extremer Gewalt, 178 Angriffe und 257 Bedrohungen. 1.744 Versammlungen mit antisemitischen Vorkommnissen zählte RIAS, knapp 34 pro Woche, fast alle mit israelbezogenem Antisemitismus.

Auch Sanders Hinweis auf Hochschulen hat einen realen Hintergrund. Jüdische Studierende und Verbände berichten seit Herbst 2023 immer wieder von Anfeindungen an Universitäten, von Besetzungen und Protestcamps, bei denen es zu antisemitischen Parolen kam. Dass „Juden Angst hatten“, ist eine Aussage über ein Lebensgefühl, das sich nicht in eine Zahl fassen lässt, das aber von jüdischen Organisationen wiederholt so beschrieben wurde. Sander selbst hat öffentlich geschildert, sich als Jüdin in Berlin nicht frei bewegen zu können.

Weiter sagt Sander: „Wo wart ihr, als in Teilen der Linkspartei sich ein neuer Antisemitismus immer breiter gemacht hat?“ Und: Juden hätten in diesen drei Jahren immer wieder darauf aufmerksam gemacht, „dass der Antisemitismus in Deutschland explodiert, und zwar vor allem von links und aus der islamistischen Szene oder der propalästinensischen Szene“. Der Vorwurf an Teile der Linken ist Gegenstand einer breiten öffentlichen Debatte, auch innerhalb der Partei selbst. Eine pauschale Aussage über die gesamte Linkspartei macht Sander ausdrücklich nicht, sie spricht von „Teilen“.

Beim Satz „vor allem von links und aus der islamistischen Szene“ lohnt der genaue Blick in die Statistik, denn hier zeichnen die Quellen ein gemischtes Bild. Bei RIAS war 2025 unter den Vorfällen mit eindeutig zuordenbarem Hintergrund antiisraelischer Aktivismus mit knapp 23 Prozent die häufigste Kategorie. Der Anteil mit links-antiimperialistischem Hintergrund stieg von 4 auf 6 Prozent. Zugleich markierten 807 Vorfälle mit rechtsextremem Hintergrund, 9 Prozent, einen neuen Höchststand. 68 Prozent aller Vorfälle ordnete RIAS dem israelbezogenen Antisemitismus zu. Für Sanders Sicht spricht also das Übergewicht israelbezogener Vorfälle und antiisraelischer Akteure.

Die Polizeistatistik des Bundeskriminalamts setzt andere Schwerpunkte. Für 2025 meldet das BKA 6.548 antisemitische Straftaten, 5 Prozent mehr als im Vorjahr und ein neuer Höchststand. Davon ordnete die Polizei 3.056 dem Bereich PMK-rechts zu, rund 46 Prozent. Es folgten 2.293 Taten aus ausländischer Ideologie, 613 aus religiöser Ideologie und 129 aus dem linken Spektrum. Fast die Hälfte der antisemitischen Straftaten stand laut BKA im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. Nach dieser Zählung kommt der größte Einzelanteil also von rechts, linksmotivierte antisemitische Straftaten sind vergleichsweise selten. Die Zuordnungspraxis der Polizeistatistik wird allerdings seit Jahren kritisiert, weil Fälle ohne eindeutige Hinweise häufig rechts verbucht würden. Sanders „vor allem von links“ ist damit eine zugespitzte Deutung, die durch die BKA-Zahlen so nicht gedeckt ist.

Der Kern des Videos ist aber kein Zahlenstreit, sondern ein moralischer Vorwurf. Sander sagt: „Wenn ihr euch jetzt an die Juden, an den Holocaust, an 1933 erinnert und Holocaust-Überlebende und ihre Zitate nutzt für eure politische Agenda, dann ist das ziemlich widerwärtig und heuchlerisch. Die Juden interessieren euch dabei überhaupt nicht.“ Sie interessierten diese Menschen nur, „wenn sie in eure politische Agenda, in euren Kampf gegen den Faschismus und gegen rechts passen“. Das ist eine Pauschalisierung über eine nicht näher bestimmte Gruppe von Social-Media-Nutzern. Ob einzelne von ihnen sich auch gegen Judenhass von links oder aus islamistischen Milieus engagiert haben, kann Sander nicht wissen; ihr Urteil ist Meinung.

Wichtig ist der Satz danach, der in der Debatte leicht untergeht: „Man kann gegen die AfD vorgehen, man kann sie kritisieren, aber bitte instrumentalisiert jüdisches Leben, jüdische Sicherheit, Antisemitismus nicht für euren Social-Media-Feed.“ Sander verteidigt die AfD also nicht und erklärt Kritik an ihr ausdrücklich für legitim. Ihr Angriff gilt einer aus ihrer Sicht selektiven Empörung. Ihr Schlusssatz: „Ich kaufe euch eure Sorge nicht ab, denn ihr wart erstaunlich still und gleichgültig die letzten drei Jahre, wo es wirklich wichtig war, Haltung zu zeigen.“

Gewaltnahe oder doppeldeutige Aussagen enthält dieser Short nicht. Das Wort „widerwärtig“ und der Vorwurf der Heuchelei sind scharf, richten sich aber gegen ein Verhalten, nicht gegen Personen oder Gruppen, die bedroht werden. Aufrufe zu Handlungen gibt es nicht, außer dem Appell, Antisemitismus nicht zu instrumentalisieren. Auch zur AfD selbst äußert sich Sander inhaltlich nicht; ob deren Wahlsieg Grund zur Sorge für jüdisches Leben ist, beantwortet sie nicht. Jüdische Organisationen wie der Zentralrat der Juden haben vor der AfD wiederholt gewarnt. Sander erwähnt das nicht.

Zur Einordnung der Absenderin: Sarah Maria Sander berichtet als freie Journalistin und Filmemacherin vor allem aus und über Israel und kritisiert die deutsche Nahost-Berichterstattung. Pressecop24 hat zuletzt mehrfach über sie berichtet, auch über ihren Short zu Greta Thunberg. Ihre Perspektive ist klar proisraelisch und richtet sich häufig gegen Antisemitismus von links und aus islamistischen Milieus. Das muss man nicht teilen. Ihr Video trifft aber einen Nerv: Mehr als 200.000 Aufrufe in zwei Monaten sind für ihren Kanal viel.

Fazit des Faktenchecks: Der AfD-Wahlsieg in Sachsen-Anhalt ist amtlich belegt, das Rekordniveau antisemitischer Vorfälle seit dem 7. Oktober 2023 ebenfalls, und israelbezogener Antisemitismus ist laut RIAS die mit Abstand häufigste Form. Die Aussage, der Antisemitismus komme „vor allem von links“, deckt sich dagegen nicht mit der Polizeistatistik, die den größten Anteil rechts verbucht; RIAS zählt vor allem antiisraelischen Aktivismus. Der Vorwurf der Heuchelei an „Nie wieder“-Poster ist Sanders Meinung. Und: Das Video ist vom 8. September, kein aktueller Anlass.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer „Nie wieder“ sagt, sollte es immer meinen, nicht nur dann, wenn der politische Gegner gerade passt. In diesem Punkt hat Sarah Maria Sander einen wunden Punkt getroffen. Judenhass auf Demonstrationen, an Hochschulen und im Netz verdient dieselbe Empörung, egal von welcher Seite er kommt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Genauso gilt aber: Die Statistik der Polizei sieht den größten Teil antisemitischer Straftaten bei Rechten. Wer nur auf eine Seite zeigt, macht denselben Fehler, den er anderen vorwirft. Antisemitismus hat in Deutschland mehrere Quellen, und jede davon gehört bekämpft, ohne Rabatt und ohne Ausrede.

KOMMENTAR / MEINUNG: Man darf die AfD kritisieren, ohne jüdisches Leid als Kulisse zu benutzen, und man darf linken und islamistischen Judenhass benennen, ohne rechten kleinzureden. Erinnerung an den Holocaust ist keine Waffe für den Feed. Sie ist eine Verpflichtung, die jeden Tag gilt.

Was meinen Sie: Hat Sarah Maria Sander recht mit ihrem Heuchelei-Vorwurf – oder macht sie es sich zu leicht? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Bundeswahlleiterin: Ergebnis der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September 2026: https://www.bundeswahlleiterin.de/service/landtagswahlen/land-15.html

RIAS: Antisemitische Vorfälle in Deutschland 2025 (Jahresbericht, 17.06.2026): https://www.report-antisemitism.de/documents/17-06-26_RIAS_Bund_Jahresbericht_2025.pdf

BKA: Bundesweite Fallzahlen 2025 – Politisch motivierte Kriminalität: https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/UnsereAufgaben/Deliktsbereiche/PMK/2025PMKFallzahlen.pdf?__blob=publicationFile&v=4

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