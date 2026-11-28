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Schneverdingen – YouTube hat das neue Musikvideo von Schlagersänger Heino zu „Erika (Auf der Heide)“ laut BILD wenige Minuten nach der Veröffentlichung gesperrt. Die Plattform begründet den Schritt nach dieser Darstellung mit ihrer Richtlinie zu Hassrede. Heino weist den Vorwurf zurück. Das Lied teilt allerdings die Anfangszeilen mit einem 1938 entstandenen Marschlied, das in der Wehrmacht gesungen wurde.

Stand: 19:55 Uhr MEZ

Laut BILD verschwand das Video kurz nach dem Upload. Auch auf TikTok sei ein Ausschnitt von Heinos Konto gelöscht worden, nachdem er in 2 Stunden 400.000 Aufrufe erreicht habe. YouTube nannte demnach seine Richtlinie zu Hassrede. In der offiziellen Fassung dieser Regel untersagt der Konzern unter anderem das Propagieren einer „hasserfüllten Überlegenheitsideologie“, in der behauptet wird, eine Gruppe sei einer anderen geschützten Gruppe überlegen, und daraus Gewalt, Diskriminierung, Segregation oder Ausgrenzung gerechtfertigt werde. Ausdrücklich genannt werden auch Musikvideos, wenn eine solche Ideologie in Text, Metadaten oder Bildern steckt.

Das historische „Erika“ schrieb der Komponist Herms Niel und veröffentlichte es 1938 im Verlag Louis Oertel. Niel war 1933 in die NSDAP eingetreten und stieg zum führenden Kapellmeister beim Reichsmusikzug des Reichsarbeitsdienstes auf; er dirigierte auch auf den Reichsparteitagen in Nürnberg. Der Text handelt von blühendem Heidekraut – das ebenfalls Erika genannt wird – und von einer Frau dieses Namens. Politische Parolen oder Namen von NS-Größen enthält er nicht. Dennoch stuft die „Jüdische Allgemeine“ das Stück als „nationalsozialistisch geprägtes Propaganda-Marschlied mit einem unverfänglich klingenden Text“ ein. Nach 1945 blieb das Lied in Deutschland erlaubt, es ist also nicht strafbar, es zu singen.

Heino erklärte gegenüber der „Jüdischen Allgemeinen“, sein neuer Song habe mit dem historischen Lied „überhaupt nichts zu tun“. Es handle sich um „einen anderen Text und eine andere Melodie“, um „ein eigenständiges, neues Werk“. Das alte Marschlied zu singen käme für ihn „in keinster Weise in Frage“. Er lehne „jegliche Verherrlichung des braunen Sumpfs“ ab. Laut BILD sagte er zudem, er könne nicht verstehen, was „Erika“ mit Hass und Gewalt zu tun haben solle. Sein Manager Helmut Werner nannte das Stück eine „Hommage an die Lüneburger Heide“ und wies den Vergleich mit dem historischen Marschlied zurück.

Die in Berichten zitierten Zeilen der ersten Strophe entsprechen jedoch weitgehend dem Original von 1938: „Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein, und das heißt Erika.“ Heino trägt in den bisher gezeigten Ausschnitten genau diese Anfangsstrophe vor; das Original hat zwei weitere Strophen. Andere Fassungen des historischen Liedes sind auf YouTube weiter öffentlich abrufbar. Ein offizielles Video Heinos zu „Erika (Auf der Heide)“ war auf seinem Kanal am Freitagmittag nicht zu finden. Ob YouTube es entfernt hat, ließ sich unabhängig von BILD nicht anhand einer öffentlichen Sperrmitteilung prüfen. Rechtliche Schritte gegen YouTube hat Werner laut BILD eingeleitet.

Erst in dieser Woche war Heino bei einer Gala der Mittelstandsunion ausgezeichnet worden; Bundeskanzler Friedrich Merz würdigte ihn dort als „echte deutsche Legende“.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Sperre wirft vor allem eine Frage auf: Wenn dasselbe historische Lied in anderen Fassungen auf derselben Plattform weiterläuft, warum trifft es ausgerechnet diese Neuaufnahme? Entweder gilt eine Regel für alle – oder der Eindruck willkürlicher Auswahl bleibt hängen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Zugleich hilft sich Heino mit seiner Erklärung wenig. Wer die bekannten Anfangszeilen des alten Marschlieds fast wortgleich vorträgt, kann schwer behaupten, sein Song habe mit jenem Werk nichts zu tun. Eine klare Einordnung der Herkunft wäre glaubwürdiger gewesen als das glatte Bestreiten.

KOMMENTAR / MEINUNG: Das Lied ist in Deutschland nicht verboten, und aus dem Text spricht kein Aufruf zu Hass. Die Herkunft aus der Zeit der Wehrmacht ist trotzdem kein nebensächliches Detail. Wer es neu auflegt, muss mit dieser Geschichte rechnen – und Plattformen sollten erklären, wo genau ihre Grenze verläuft.

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Quellen:

Jüdische Allgemeine: https://www.juedische-allgemeine.de/kultur/saenger-heino-veroeffentlicht-remix-von-lied-aus-nazi-zeit/

YouTube-Hilfe: https://support.google.com/youtube/answer/2801939?hl=de

BILD: https://www.bild.de/unterhaltung/stars-und-leute/heino-youtube-sperrt-erika-video-wegen-hassrede-richtlinie-6b0816da1d0c4f9ebad7093a

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