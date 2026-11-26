Berlin – Am Dienstagabend Kuchen mit Heino, am Mittwochmorgen der Spar-Appell im Bundestag: Der YouTube-Kanal „Politics with Insight“ wirft Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in einem rund zehnminütigen Video Doppelmoral vor. Anlass sind Bilder von der Gala zum 70-jährigen Bestehen der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) am 24. November, bei der Heino den Deutschen Mittelstandspreis für sein Lebenswerk erhielt. Einen Tag später sagte Merz in der Generaldebatte zum Haushalt 2027, man werde sich aus Steuermitteln nicht mehr alles leisten können. Der Kanal rechnet zudem mit Rekordschulden, der Respekt-Rente und dem Bundesverfassungsgericht ab – nicht alle Zahlen im Video halten der Prüfung stand.

Stand: 12:54 Uhr MEZ

Der Videomacher spricht von einem „Schlag ins Gesicht von jedem Steuerzahler“ und nennt die Szenen „asozial“ und „bigott“. Belegt ist der Anlass: Laut CDU feierte die MIT am 24. November im Tipi am Kanzleramt ihr 70-jähriges Bestehen. Heino wurde dort mit dem Deutschen Mittelstandspreis für sein Lebenswerk geehrt; MIT-Chefin Gitta Connemann würdigte seine Ausbildung zum Bäcker und Konditor. Nach dpa-Angaben nannte Merz den 87-Jährigen eine „echte deutsche Legende“ und sagte: „Heino war für mich eben schon immer da.“ Heino sang zuvor „Teure Heimat“. Im Video heißt es allerdings, Connemann selbst habe einen Preis für ihr Lebenswerk bekommen. Das ist falsch: Preisträger für das Lebenswerk war Heino, Connemann richtete die Gala als MIT-Bundesvorsitzende aus.

In der Generaldebatte am Mittwoch sagte Merz wörtlich: „Wir werden uns aus Steuermitteln nicht mehr alles leisten können, an das wir uns allzu sehr und allzu lange gewöhnt haben.“ Zum Haushalt selbst haben wir bereits berichtet. Der Etat sieht nach den Beschlüssen des Haushaltsausschusses Ausgaben von rund 560,9 Milliarden Euro vor, im Kernhaushalt eine Nettokreditaufnahme von knapp 123 Milliarden Euro. Mit den Sondervermögen für Infrastruktur und Bundeswehr summieren sich die neuen Schulden auf rund 210 Milliarden Euro – diese Zahl nennt das Video korrekt. Falsch ist aber die Rechnung im Video, das seien „über 80 Milliarden pro Monat“. Verteilt auf zwölf Monate sind es rechnerisch gut 17,5 Milliarden Euro pro Monat. Die Schlussabstimmung im Bundestag ist für Freitag, den 27. November, angesetzt.

Besonders scharf greift das Video die sogenannte Respekt-Rente an. Der Vorschlag stammt nicht von der CDU als Partei, sondern ist ein Papier der Unionsabgeordneten Johannes Winkel, Marc Biadacz und Pascal Reddig; laut ARD unterstützt Fraktionschef Thorsten Frei die Linie. Demnach soll die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren für Menschen erhalten bleiben, die im Schnitt höchstens 0,7 Entgeltpunkte pro Jahr erworben haben, also höchstens 70 Prozent des Durchschnittseinkommens. Wer mehr verdient hat, soll reguläre Abschläge nur auf die darüber liegenden Entgeltpunkte zahlen. Die Darstellung im Video, ein Vollzeitbeschäftigter mit einem Entgeltpunkt pro Jahr dürfe nach 45 Jahren „nur mit Abschlägen“ in Rente, verkürzt das: Abschläge fielen nach dem Papier nur auf den Teil oberhalb der Schwelle an. Die SPD lehnt den Vorschlag ab, worüber wir ebenfalls berichteten. Beschlossen ist nichts.

Weiter behauptet der Kanal, das Bundesverfassungsgericht sei ein „Parteigerichtshof“ und entscheide „niemals gegen die Mächtigen“. Belege dafür liefert das Video nicht; es nennt selbst das Karlsruher Urteil gegen den Bundeshaushalt aus dem Jahr 2023 als Gegenbeispiel. Zutreffend ist der Hinweis auf die EU-Pläne: Die EU-Kommission hat am 23. November ihr 22. Sanktionspaket gegen Russland vorgeschlagen, das EU-Bürgern Posten in Leitungsgremien russischer Unternehmen verbieten soll. Nach Handelsblatt-Informationen wäre davon auch Altkanzler Gerhard Schröder mit seinem Aufsichtsratsmandat bei der Supermarktkette Hyperglobus betroffen – nicht bei einem Energiekonzern, wie im Video gesagt. Seinen Rosneft-Vorsitz hatte Schröder bereits 2022 aufgegeben. Das Paket braucht die Zustimmung aller 27 Mitgliedstaaten.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Kanzler, der Verzicht predigt und am Vorabend beim Kuchen mit einem Schlagerstar posiert, liefert seinen Kritikern das Bild frei Haus. Das ist politisch ungeschickt. Eine Jubiläumsfeier einer Parteivereinigung ist aber kein Beweis dafür, dass der Haushalt falsch ist – die Debatte darüber muss mit Zahlen geführt werden, nicht mit Tortenstücken.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer der Regierung Rechenschiebereien vorwirft, sollte selbst sauber rechnen. Die Rekordschulden sind real und groß genug, um sie scharf zu kritisieren. Wer sie im selben Atemzug um ein Vielfaches übertreibt und Preisträger verwechselt, schwächt das eigene Argument.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Respekt-Rente ist ein strittiger Vorschlag, über den sich trefflich streiten lässt. Beleidigungen gegen Abgeordnete und pauschale Angriffe auf das Verfassungsgericht ersetzen diesen Streit nicht. Kritik an der Macht ist legitim und notwendig – sie wird stärker, wenn sie präzise bleibt.

Schauen Sie sich das Video an und prüfen Sie selbst! Die Schlussabstimmung über den Haushalt 2027 folgt am Freitag im Bundestag.

Quellen:

YouTube / Politics with Insight – Pinocchio Merz feiert mit Heino, 26.11.2026: https://www.youtube.com/watch?v=E8Gu3BV-JXM

CDU – 70 Jahre MIT: Mut und Vielfalt im Mittelstand, 25.11.2026: https://www.cdu.de/aktuelles/wirtschaftspolitik/70-jahre-mit-mut-und-vielfalt-im-mittelstand/

tagesschau – Unionsabgeordnete schlagen Respekt-Rente vor, 25.11.2026: https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/rente-kompromiss-koalition-100.html

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