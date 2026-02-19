SCHOCK AN KARNEVAL! JUGENDLICHER STÖSST HUNDERTJÄHRIGEN AUF DIE GLEISE – POLIZEI JAGT FEIGEN TÄTER

Ludwigshafen steht unter Schock! Ausgerechnet am fröhlichen Rosenmontag, als in der Stadt eigentlich ausgelassen gefeiert wurde, kam es an einer Straßenbahnhaltestelle zu einer erschütternden Gewalttat. Ein hochbetagter Mann wurde plötzlich und völlig unvermittelt von einem jungen Unbekannten attackiert und auf die Gleise gestoßen. Zeugen berichten von einem Moment des Entsetzens, als der Senior stürzte und Menschen sofort zur Hilfe eilten. Statt Karnevalsstimmung herrschten Sekunden später Angst, Schreie und Fassungslosigkeit.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Angreifer ein sehr junger Mann gewesen sein, der den alten Herrn am Nachmittag an der Haltestelle Südwest-Stadion attackierte. Warum es zu der Tat kam, ist bislang völlig unklar. Der Täter flüchtete unmittelbar nach dem Stoß und ließ sein Opfer verletzt zurück. Glück im Unglück: Der Senior erlitt nach ersten Angaben nur leichtere Verletzungen. Dennoch sitzt der Schock tief, denn viele fragen sich, wie ein derart wehrloser Mensch Ziel einer solchen Attacke werden konnte.

Die Polizei hat sofort eine Fahndung eingeleitet und bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Verdächtige soll eine dunkle Jacke mit Kapuze getragen haben. Ermittler setzen nun auf Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zur Flucht machen können. Währenddessen bleibt in Ludwigshafen eine bedrückende Stimmung zurück, denn dieser Vorfall überschattet die närrischen Tage und wirft erneut die Frage auf, warum Gewalt selbst vor den Schwächsten nicht haltmacht.

