Schock in Mainz-Oberstadt! Mann (60) tritt Mutter mit Baby – brutaler Angriff entsetzt Anwohner!

Ein Angriff, der fassungslos macht! In Mainz-Oberstadt spielte sich am helllichten Tag eine unfassbare Szene ab: Ein 60-jähriger Mann hat eine Frau, die ihr Baby im Arm trug, brutal attackiert und getreten. Augenzeugen berichten von einem schockierenden Ausbruch an Gewalt, der sich scheinbar völlig grundlos ereignete. Die junge Mutter ging mit ihrem Säugling spazieren, als der Mann plötzlich ausrastete und ohne Vorwarnung zuschlug – direkt gegen die Frau, während das Kind noch in ihren Armen lag. Entsetzen auf offener Straße, Passanten eilten zur Hilfe, während die Mutter vor Schock kaum reagieren konnte.

Kind in Lebensgefahr? Polizei ermittelt auf Hochtouren. Nach der Attacke wurde sofort ein Rettungswagen gerufen, das Baby kam vorsorglich ins Krankenhaus. Noch ist unklar, ob das Kind bei dem Tritt verletzt wurde – die Angst vor inneren Verletzungen ist groß. Die Polizei nahm den 60-jährigen Angreifer fest, es soll sich laut ersten Angaben um einen polizeibekannten Mann handeln, der bereits mehrfach durch aggressives Verhalten aufgefallen ist. Die Tat wirft erneut Fragen auf zur Sicherheit im öffentlichen Raum – und zur Frage, warum gefährliche Personen unbehelligt durch Wohngebiete spazieren können.

Mainz schockiert – Anwohner fordern Konsequenzen. Der Vorfall hat in der Nachbarschaft für große Verunsicherung gesorgt. „Wie kann so etwas passieren – und dann auch noch gegen eine Mutter mit Baby?“, fragt eine entsetzte Zeugin. Die Bevölkerung fordert klare Konsequenzen und ein stärkeres Einschreiten der Behörden gegen Wiederholungstäter. Für viele ist der Fall ein Symbol für das wachsende Gefühl der Unsicherheit auf deutschen Straßen. Wenn selbst Mütter mit Säuglingen nicht mehr vor Gewalt geschützt sind – was kommt als nächstes? Mainz ist empört – und wartet auf Antworten.