SCHÜSSE AUF SUPERSTAR! DRAMA UM RIHANNAS LUXUS-VILLA IN LOS ANGELES

Los Angeles steht unter Schock! Am ruhigen Sonntagnachmittag wird aus der Traumvilla von Pop-Ikone Rihannaplötzlich ein Tatort. Sirenen heulen, Polizeiwagen rasen heran, Flatterband sperrt die Zufahrt. Nach übereinstimmenden US-Medienberichten fallen Schüsse auf das Anwesen des Weltstars. In dem Moment befindet sich die Sängerin selbst im Haus – ein Schockmoment für die Musikerin, die weltweit Millionen Fans begeistert. Das Los Angeles Police Department rückt mit einem Großaufgebot an, während Ermittler sofort beginnen, das Gelände rund um die Luxusvilla zu sichern.

Die dramatische Situation entwickelt sich in wenigen Minuten. Während die Polizei das Grundstück absperrt, gelingt es den Beamten, eine tatverdächtige Frau direkt vor Ort festzunehmen. Augenzeugen berichten von einer angespannten Atmosphäre, während Ermittler das Gelände nach Spuren durchsuchen. Die gute Nachricht: Niemand wurde verletzt. Auch Rihanna selbst blieb unverletzt, obwohl sie sich während der Schüsse im Haus aufgehalten haben soll. Für den Superstar und seine Familie dürfte der Moment dennoch ein gewaltiger Schock gewesen sein.

In der Villa lebt die Sängerin gemeinsam mit ihrem Partner A$AP Rocky und den gemeinsamen Kindern. Die Familie gilt in Hollywood als eines der prominentesten Paare der Musikszene. Warum ausgerechnet ihr privates Zuhause zum Ziel eines Angriffs wurde, ist derzeit völlig unklar. Die Polizei ermittelt mit Hochdruck, doch ein mögliches Motiv der festgenommenen Frau bleibt bislang ein Rätsel. Für die auf Barbados geborene Weltkünstlerin, die nicht nur als Musikerin, sondern auch als erfolgreiche Unternehmerin und Designerin international gefeiert wird, verwandelt sich der Rückzugsort der Familie plötzlich in einen Ort voller Fragen.

