Schweizerische Nationalbank verzeichnet einen atemberaubenden Verlust von 143 Milliarden Dollar!

Diese Woche verzeichnete die Schweizerische Nationalbank im vergangenen Jahr einen erstaunlichen jährlichen Verlust von 132 Milliarden Schweizer Franken. Dies entspricht rund 143 Milliarden Dollar und markiert den größten Verlust in seiner 116-jährigen Geschichte.

Mehrere Faktoren trugen zu dem Verlust bei, darunter fallende Aktien- und Rentenmärkte und ein sich verstärkender Schweizer Franken.

Die vorläufige Zahl ist eine erhebliche Umkehrung gegenüber dem Gewinn von 26 Milliarden Franken im Jahr 2021 und übertraf den bisherigen Rekordverlust des Landes von 23 Milliarden Franken im Jahr 2015. Der Verlust entspricht rund 18 Prozent des prognostizierten Bruttoinlandsprodukts des Landes von mehr als 744 Milliarden Franken.

Aufgrund dieser Verluste wird die Nationalbank ihre normalen Auszahlungen nicht an die Schweizer Regierung und die Mitgliedstaaten vornehmen. Dies bedeutet, dass die 26 Verwaltungsbezirke des Landes ihre Ausgabenpläne anpassen müssen.

Es wird auch erwartet, dass es sich auf die Zahlungen an seine Aktionäre auswirkt. Im Gegensatz zu vielen anderen Zentralbanken ist die Schweizerische Nationalbank eine Aktiengesellschaft, die börsennotiert wird. Etwa die Hälfte seiner Anteile wird derzeit von Institutionen des öffentlichen Sektors gehalten, während der Rest von Privatpersonen und Unternehmen gehalten wird.

131 Milliarden Franken dieser Verluste werden seinen Fremdwährungspositionen zugeschrieben, während aufgrund der starken Gewinne der Währung 1 Milliarde auf Positionen in Schweizer Franken gepinnt werden, da sich die Anleger während der europäischen Volatilität diesem angeblichen sicheren Hafen zuwandten.

Es gab jedoch einige gute Nachrichten, da die Goldbestände der Bank, die Ende 2021 1.040 Tonnen betrugen, im Laufe des Jahres 2022 400 Millionen Franken an Wert gewannen.

Der Schweizer Franken wird seit Juni auf einem Niveau von über 1 Euro gehandelt. Es erreichte dieses Niveau erst kurz in der Vergangenheit, im Jahr 2015.

Im Dezember erhöhte die Schweizerische Nationalbank ihre Zinssätze zum dritten Mal im Jahr 2022 und trieb sie um 1 Prozent in die Höhe, um der Inflation von 3 Prozent entgegenzuwirken. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Inflationsrate des Landes immer noch deutlich unter der Gesamtrate für die Eurozone von mehr als 10 Prozent liegt.

Experten glauben, dass weitere Zinserhöhungen kommen könnten

Im Gespräch mit CNBC, dem Chefökonom der Schweizer Bank J. Safra Sarasin, Karsten Junius, sagte, dass die Verluste der Schweizer Zentralbank wahrscheinlich keine Auswirkungen auf ihre Geldpolitik haben werden, und glaubt, dass es in diesem Jahr weitere 100 Basispunkte bei Erhöhungen geben wird.

Er kommentierte: „Während die SNB auch etwas Zeit brauchen wird, um ihre Bewertungsreserven wieder aufzubauen, wird es weniger Zeit dauern, um Gewinne zu zeigen, als im Fall der Europäischen Zentralbank.

„Während beide Zentralbanken strukturell profitabel sind, da sie ihre Verbindlichkeiten zu einem niedrigeren Zinssatz als der Markt aufzählen können, wird die SNB bereits in diesem Jahr höhere Marktzinsen verdienen, während die EZB mit ihren renditearmen Anleihen in ihrem Buch festsitzt und viele Jahre unrentabel sein wird.“

Detaillierte Jahreszahlen werden im März von der Schweizerischen Nationalbank veröffentlicht.

Unterdessen ist der US-Dollar gegenüber dem Euro auf ein Siebenmonatstief gefallen. Der Euro erreichte 1,0747 Dollar, was seinen höchsten Stand gegenüber dem Dollar seit Juni markierte. Der Schweizer Franken stieg auf 0,92 Dollar in einem Anstieg von 0,82 Prozent, was die stärkste seit dem Frühjahr ist.

