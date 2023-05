Schwerer Unfall mit einer Toten Fahrradfahrerin und vier Verletzten!

Pohlheim: Auf der Landstraße (L3132) zwischen Gießen und Pohlheim kam es am gestrigen Abend, gg. 18.40 Uhr, zu einem schwerwiegenden Unfall. Ein PKW, der von Gießen, auf dem Steinberger Weg, in Richtung Watzenborn-Steinberg fuhr, kam in Höhe der “Sandkauter Schneise” nach rechts von der Fahrbahn ab und erfasste eine 78-jährige Radfahrerin aus Gießen, die dort auf dem Radweg in die selbe Richtung unterwegs war. Die Radfahrerin wurde dadurch so schwer verletzt, dass sie später im Krankenhaus verstarb. Nach dem Zusammenstoß mit der Radfahrerin kollidierte der PKW noch mit einem Baum. Im PKW waren vier Personen im Alter von 25 bis 35 Jahren die unterschiedlich schwer verletzt wurden. Sie kamen zur Abklärung in umliegende Krankenhäuser. Mit einem Ableben war bei keinem der Insassen zu rechnen. Da der Unfallverursacher offenbar unter Alkoholeinfluss stand, musste der 30-jährige Mann aus Lich eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt. Zur Durchführung der Unfallaufnahme musste die Landstraße bis ca. 21.40 Uhr zum Teil voll gesperrt werden.