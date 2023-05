Groß-Gerau: Brand einer größeren Anzahl Heuballen Wer kann Hinweise geben?

Durch eine Zeugin wurde am späten Montagabend (01.05.) gegen 22.20 Uhr ein Feuer in der Feldgemarkung zwischen der Procter-&-Gamble-Straße und der Bahnstrecke Frankfurt-Mannheim gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten etwa 180 gestapelte Heuballen auf einer Fläche von circa 200 Quadratmetern in Brand. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die im Einsatz befindliche Feuerwehr aus Groß-Gerau lässt die Ballen kontrolliert abbrennen, was noch einige Stunden andauern wird. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 10 in Rüsselsheim in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06142/696-0).