Sechs leicht verletzte Beamte durch zwei Georgier bei Polizeieinsatz in Neunkirchen!

Am Mittwoch, den 07.06.2023, gegen 21:00 Uhr, rückte die Polizei Neunkirchen in die Rosenstraße nach Neunkirchen-Wellesweiler aus. Zuvor gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein, dass aus einer Wohnung in dem Hochhaus lautes Geschrei und Lärm kommen würde. Als die Beamte/-innen vor Ort eintrafen, mussten sie feststellen, dass es in der betreffenden Wohnung zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen war. Näheres war zu diesem Zeitpunkt nicht klar. Zwei der Anwesenden, verweigerten vor Ort die Herausgabe ihrer Personalien und störten erheblich die Sachverhaltsaufnahme. Es handelte sich hierbei um zwei Brüder, 29 und 38 Jahre alt, beide georgische Staatsangehörige. Als einer der Männer zur Feststellung seiner Personalien durchsucht werden sollte, leistete dieser körperlich Widerstand gegen die Maßnahme. Die zweite Person versuchte nun seinem Bruder beizuspringen und griff die Polizeibeamten an. Nur durch Hinzuziehen mehrerer Unterstützungskräfte konnten die Brüder gebändigt werden. Durch die Widerstandshandlungen wurden sechs Polizeibeamte/-innen leicht verletzt und erlitten Hämatome, Schürf- und Kratzwunden. Keiner der Beamten/-innen musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Brüder wurden in das Polizeigewahrsam der PI Neunkirchen eingeliefert. Später stellte sich heraus, dass es im Rahmen der Feier zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Brüdern gekommen war, bei der beide leicht verletzt wurden.