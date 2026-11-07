Sexualdelikte-Hammer im Bundestag! Bundesregierung legt neue Zahlen offen – 7.817 Opfererfassungen bei deutschen und 4.798 bei ausländischen Tatverdächtigen!

Berlin – Neue Zahlen über schwere Sexualdelikte in Deutschland sorgen für politischen Diskussionsstoff! Eine aktuelle Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion bringt detaillierte Erkenntnisse über die Staatsangehörigkeit von Opfern und Tatverdächtigen ans Licht. Im Mittelpunkt stehen besonders schwere Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, darunter Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und sexuelle Übergriffe im besonders schweren Fall einschließlich solcher mit Todesfolge. Die am 6. November 2026 vom Deutschen Bundestagveröffentlichten Angaben beziehen sich auf die Polizeiliche Kriminalstatistik des Jahres 2025 und zeigen, wie unterschiedlich die erfassten Opferkonstellationen nach Staatsangehörigkeit ausfallen. Nach der Bundestagsdrucksache 21/8856 wurden bei entsprechenden Straftaten mit mindestens einem Tatverdächtigen deutscher Staatsangehörigkeit insgesamt 7.817 Opfererfassungen registriert. Davon entfielen 7.066 auf Opfer mit deutscher Staatsangehörigkeit und 751 auf Menschen ohne deutschen Pass. Doch auch die Zahlen zu Straftaten mit mindestens einem nichtdeutschen Tatverdächtigen verdienen besondere Aufmerksamkeit: Hier verzeichnete die Polizei insgesamt 4.798 Opfererfassungen, darunter 2.752 deutsche und 2.046 nichtdeutsche Opfer. Damit besaß innerhalb dieser zweiten statistischen Gruppe die Mehrheit der erfassten Opfer die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Angaben stammen aus einer offiziellen Regierungsantwort vom 29. Oktober 2026, die auf eine parlamentarische Anfrage der AfD zurückgeht. Zu den Fragestellern zählen die Bundestagsabgeordneten Christopher Drößler, Dr. Gottfried Curio und Dr. Christian Wirth sowie weitere Mitglieder ihrer Fraktion. Sie wollten wissen, wie sich die Opferzahlen bei schweren Sexualstraftaten nach deutscher und ausländischer Staatsangehörigkeit aufschlüsseln lassen. Die Antwort eröffnet einen differenzierten Blick auf die registrierten Fälle und wirft zugleich Fragen über die öffentliche Debatte zur Sexualkriminalität, zum Opferschutz und zur inneren Sicherheit auf. Hinter jeder statistischen Registrierung steht ein mutmaßliches oder tatsächliches Opfer einer schwerwiegenden Straftat. Dabei geht es nicht um abstrakte Zahlen, sondern um Menschen, deren körperliche und sexuelle Selbstbestimmung verletzt worden sein könnte und deren Schutz zu den zentralen Aufgaben des Rechtsstaats gehört. Gerade deshalb ist eine sachliche Auswertung der offiziellen Kriminalstatistik entscheidend. Denn die nun veröffentlichten Angaben liefern wichtige Informationen über erfasste Opferkonstellationen, erlauben aber keine pauschalen Aussagen über die Gefährlichkeit einzelner Nationalitäten oder über die Schuld der registrierten Tatverdächtigen. Auch handelt es sich ausdrücklich nicht um zwei voneinander unabhängige Opfergruppen, die ohne Weiteres zu einer Gesamtsumme zusammengezählt werden könnten. Genau dieser statistische Unterschied spielt bei der Bewertung der Regierungsantwort eine zentrale Rolle und darf in einer seriösen Berichterstattung nicht untergehen.

Brisante Einzelaufstellung: Bundesregierung nennt auch konkrete Staatsangehörigkeiten der Tatverdächtigen!Besonders aufschlussreich ist die umfangreiche Anlage zur Regierungsantwort, in der das Bundesinnenministerium die erfassten Opferkonstellationen nach insgesamt 22 ausgewählten ausländischen Staatsangehörigkeiten aufschlüsselt. Die Auswertung betrifft ausschließlich den Straftatenschlüssel 111000 der Polizeilichen Kriminalstatistik. Bei Fällen mit mindestens einem syrischen Tatverdächtigen wurden 749 Opfererfassungen registriert, darunter 451 deutsche und 298 nichtdeutsche Opfer. Bei mindestens einem türkischen Tatverdächtigen waren es 546 Opfererfassungen, davon 340 deutsche und 206 nichtdeutsche. Für Fälle mit mindestens einem afghanischen Tatverdächtigen weist die Statistik 513 Opfererfassungen aus, darunter 291 deutsche und 222 nichtdeutsche Opfer. In Konstellationen mit mindestens einem irakischen Tatverdächtigen wurden 263 Opfererfassungen gezählt, aufgeteilt in 146 deutsche und 117 nichtdeutsche Opfer. Für rumänische Tatverdächtige dokumentiert die Auswertung 220 Opfererfassungen, davon 112 deutsche und 108 nichtdeutsche. Bei mindestens einem ukrainischen Tatverdächtigen wurden 142 Opfererfassungen verzeichnet, darunter 38 deutsche und 104 nichtdeutsche. Für polnische Tatverdächtige weist die Statistik 139 Opfererfassungen aus, davon 65 deutsche und 74 nichtdeutsche. Bei bulgarischen Tatverdächtigen waren es 135 Opfererfassungen, darunter 62 deutsche und 73 nichtdeutsche. Die weiteren aufgeführten Staatsangehörigkeiten umfassen unter anderem Kosovo mit 116 Opfererfassungen, Serbien und Iran mit jeweils 113, Marokko mit 85, Pakistan mit 57, Nigeria mit 54, Algerien mit 48, Eritrea und Tunesien mit jeweils 46 sowie Indien mit 44. Darüber hinaus erscheinen Somalia mit 33, Vietnam mit 13 sowie Libyen und Georgien mit jeweils 10 Opfererfassungen in den ausgewerteten Tabellen. Diese Angaben bezeichnen jeweils Opfer in Fällen mit mindestens einem Tatverdächtigen der genannten Staatsangehörigkeit und sind keine eigenständige Aufzählung rechtskräftig verurteilter Täter. Gerade diese Unterscheidung ist wesentlich, wenn aus polizeilichen Erhebungen politische Schlussfolgerungen gezogen werden. Die AfD-Fraktion hatte mit ihrer Kleinen Anfrage 21/8702 außerdem Informationen darüber verlangt, welches Geschlecht und welches Alter die erfassten Opfer und Tatverdächtigen hatten. Die Regierungsantwort enthält deshalb weitere Tabellen, die zwischen männlichen und weiblichen Opfern sowie minderjährigen und volljährigen Personen unterscheiden. Auch Konstellationen mit erwachsenen Tatverdächtigen und minderjährigen Opfern beziehungsweise minderjährigen Tatverdächtigen und erwachsenen Opfern wurden gesondert abgefragt. Damit reicht das parlamentarische Dokument deutlich über eine einfache Gegenüberstellung deutscher und ausländischer Staatsangehörigkeiten hinaus. Allerdings können die einzelnen Staatsangehörigkeitsgruppen ebenfalls Überschneidungen enthalten, etwa wenn bei einem Fall mehrere Tatverdächtige mit unterschiedlichen Pässen ermittelt wurden. Die Ergebnisse müssen deshalb im Zusammenhang mit der verwendeten statistischen Erfassungsmethode betrachtet werden.

Entscheidender Hinweis der Bundesregierung: Warum die Zahlen nicht einfach zusammengerechnet werden dürfen! In ihrer Antwort macht die Bundesregierung ausdrücklich auf eine Besonderheit der Polizeilichen Kriminalstatistik aufmerksam, die für die gesamte Interpretation von entscheidender Bedeutung ist. Zwischen Opfern und Tatverdächtigen existiert in der zugrunde liegenden Datenstruktur keine unmittelbare persönliche Zuordnung. Ein Zusammenhang lässt sich vielmehr über polizeilich aufgeklärte Fälle herstellen. Wenn in einem Fall beispielsweise zwei Personen unterschiedlicher Staatsangehörigkeit als tatverdächtig erfasst werden und ein Opfer betroffen ist, erscheint dieses Opfer in beiden nach Staatsangehörigkeit getrennten Auswertungen. Eine entsprechende Doppelzuordnung kann auch bei weiteren statistischen Merkmalen auftreten. Deshalb dürfen die ausgewiesenen Opferzahlen nach den ausdrücklichen Hinweisen der Bundesregierung nicht einfach addiert werden. Hinzu kommt, dass die Polizei nicht ausschließlich einmalige Opferpersonen zählt. Maßgeblich ist die Häufigkeit des sogenannten Opferwerdens. Wird ein Mensch mehrfach Opfer einer Straftat, kann dieselbe Person entsprechend mehrfach in der Statistik erscheinen. Aus den Zahlen von 7.817 und 4.798 lässt sich daher weder die Gesamtzahl unterschiedlicher Opfer noch ein unmittelbarer Anteil deutscher beziehungsweise nichtdeutscher Tatverdächtiger an allen Sexualdelikten bestimmen. Ebenso wenig handelt es sich um eine Statistik rechtskräftiger Verurteilungen. Die erfassten Tatverdächtigen gelten bis zu einer entsprechenden gerichtlichen Entscheidung als unschuldig. Die vorgelegten Zahlen beziehen sich zudem auf einen klar definierten Bereich besonders schwerer Sexualstraftaten und nicht auf sämtliche Delikte gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Trotz dieser Einschränkungen bleibt die neue Bundestagsantwort für die öffentliche Diskussion über Sexualkriminalität in Deutschland von erheblichem Interesse. Sie dokumentiert, dass schwere Sexualdelikte in unterschiedlichen Staatsangehörigkeitskonstellationen polizeilich erfasst werden und dass sowohl deutsche als auch nichtdeutsche Menschen zu den betroffenen Opfern gehören. Für politische Entscheidungen über Prävention, Strafverfolgung, Unterstützung der Opfer und wirksame Schutzmaßnahmen sind solche Informationen wichtig. Zugleich reichen absolute Opferzahlen allein nicht aus, um das individuelle Tatrisiko zwischen Bevölkerungsgruppen zu vergleichen. Dafür müssten unter anderem Bevölkerungsgrößen, Altersstrukturen und weitere statistische Einflussfaktoren berücksichtigt werden. Die eigentliche Herausforderung besteht deshalb darin, aus den veröffentlichten Daten belastbare Erkenntnisse zu gewinnen, statt unterschiedliche Fallgruppen miteinander zu vermischen. Die zentrale Botschaft der Regierungsantwort lautet: Die Polizeiliche Kriminalstatistik liefert konkrete Zahlen zu schweren Sexualdelikten und den Staatsangehörigkeiten der beteiligten Personen – doch nur eine korrekte Interpretation verhindert falsche Schlussfolgerungen. Eine konsequente Strafverfolgung, der Schutz Betroffener und die sorgfältige Aufarbeitung schwerer Sexualstraftaten müssen unabhängig von der Staatsangehörigkeit der mutmaßlichen Täter und ihrer Opfer gewährleistet sein. Die neuen Zahlen aus dem Bundestag liefern hierfür eine wichtige Grundlage und dürften die Diskussion über Sicherheit, Sexualkriminalität und politische Verantwortung in Deutschland weiter begleiten.

Quellen

Quelle: Deutscher Bundestag – Staatsangehörigkeit von Opfern und Tatverdächtigen, veröffentlicht am 6. November 2026

Quelle: Deutscher Bundestag – Drucksache 21/8856, Antwort der Bundesregierung mit vollständiger statistischer Anlage

Quelle: Deutscher Bundestag – Drucksache 21/8702, Kleine Anfrage der AfD-Fraktion

Bitte Telegram-Kanal folgen http://t.me/pressecop24