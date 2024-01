Sexueller Übergriff angezeigt in Hattersheim am Main!

Mühlgrabenweg, Dienstag, 02.01.2024, 06:45 Uhr

(jn)Der Polizei ist am Dienstagmorgen ein sexueller Übergriff angezeigt worden. Die 32-jährige Geschädigte aus Okriftel gab gegenüber der Polizei an, gegen 06:45 Uhr kurz vor ihre Haustür in Okriftel gegangen zu sein, als sie im Mühlgrabenweg von zwei Männern festgehalten worden sei. Kurz darauf sei es zu dem sexuellen Übergriff gekommen, woraufhin die beiden Täter in unbekannte Richtung flüchteten. Die 32-Jährige konnte die Unbekannten nicht beschreiben.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeuginnen oder Zeugen, die am Dienstagmorgen im Mühlgrabenweg unterwegs waren und verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 zu melden.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden